Alles auf Linie

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Herbert Kickl und Peter Gridling, Direktor des BVT (v. l.) im Juni in Wien Foto: Hans Punz/APA/dpa

Zweimal zehn Stunden tagte der parlamentarische Untersuchungsausschuss am Dienstag und Mittwoch in Wien – am Ende blieben mehr Fragen als Antworten zur Razzia beim österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am 28. Februar. Mit Ria-Ursula Peterlik und Martin Weiss waren zwei ehemalige Mitarbeiter des BVT geladen.

Ihre Aussagen gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft waren ausschlaggebend für die Durchsuchung gewesen. Auch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hatte sich gegenüber dem zuständigen Richter und dem Parlament auf sie berufen. Die Opposition und verschiedene Medien hingegen äußerten die Vermutung, Kickl wolle den Inlandsgeheimdienst auf Linie bringen und Ermittlungen zu neofaschistischen Gruppen verhindern.

Der seit September laufende Ausschuss erwartete sich von der Vernehmung der beiden Zeugen also Antworten auf die Frage, warum eine von einem FPÖ-Mitglied geführte Einheit zur Bekämpfung von Straßenkriminalität die Räume des Geheimdiensts durchsucht hatte. Bislang liegen diese, trotz unzähliger vernommener Zeugen und gesichteter Dossiers, im dunkeln.

Peterlik, die im BVT als Praktikantin angestellt war, erzählte am Dienstag, es habe Mobbing gegeben, und die Englischkenntnisse ihres Vorgesetzten seien schlecht gewesen, er habe »Rehbraten« mit »Bambi-Meat« übersetzt. Wie die Tageszeitung Die Presse berichtete, konnte sie aber nicht sagen, weshalb dies strafrechtlich relevant sei. Auf die Frage, warum sie die seit längerem bestehenden Vorwürfe erst jetzt öffentlich gemacht habe, meinte sie, sie habe auf den neuen Innenminister von der FPÖ warten wollen. Zudem stellte sich heraus, dass sie sich vor ihrer Aussage bei der Staatsanwaltschaft mit Kickl und seinem Generalsekretär Peter Goldgruber getroffen hatte und von letzterem ermuntert worden war, die Justiz einzuschalten. Auch ansonsten verfügt Peterlik über gute Beziehungen zu hohen Kreisen in der neofaschistischen Regierungspartei FPÖ: Ihr Ehemann ist Johann Peterlik, Generalsekretär im FPÖ-geführten Außenministerium.

Auch Weiss gab zu Protokoll, sich an keine strafrechtlich relevanten Details zu erinnern, die eine Razzia hätten rechtfertigen können. Warum er zum Zeugen wurde, konnte er auch nicht angeben. Wie Peterlik konnte allerdings auch er über Gerüchte und Vermutungen berichten. Weiss hatte im BVT eine Abteilung geleitet, die für die Koordination der Geheimdienste und der ermittelten Daten zuständig war.

Bereits vergangene Woche hatten österreichische Medien berichtet, dass die Leiterin des »Extremismusreferats« beim BVT, Sybille G., als Zeugin vernommen worden war. Sie sei auch für Burschenschaften und die neofaschistischen »Identitären« zuständig. Aus ihrem Büro seien über 300 CDs und DVDs mitgenommen worden, u. a. welche, die mit Ermittlungen im neonazistischen Milieu, aber auch solche, die mit dem deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz in Zusammenhang stehen sollen. Als die Beamten die Büros stürmten, habe sie gedacht: »Jetzt ist der Tag X, von dem in der Szene immer geredet wird – wenn sie an die Macht kommen, dann hängen sie als erstes die Staatspolizei auf, und als nächstes kommt die Justiz dran.«

Die österreichischen Sozialdemokraten hatten schon Anfang Oktober die Vermutung geäußert, dass die Hausdurchsuchung mit dem Fall des FPÖ-Politikers Udo Landbauer in Zusammenhang stehen könnte. Landbauer musste im Januar während des Wahlkampfes für den Landtag in Niederösterreich zurücktreten, weil in einem Liederbuch der Burschenschaft Germania, deren Vorstandsmitglied er ist, faschistische Texte gefunden worden waren. Bei der Razzia wurde neben den Informationen zu den Ermittlungen gegen Burschenschaften zudem auch Material zum FPÖ-nahen Nachrichtenportal unzensuriert.at beschlagnahmt.