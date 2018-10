Die mehrere hundert Jahre alte Eve (Tilda Swinton) ist eine äußerst kultivierte und belesene Vampirdame: »Only Lovers left Alive« Foto: ZDF/ARD Degeto/2013 Wrongway inc/Picture Company ltd./Pandora F

Klasse Lehrer?

Heute geht die TV-Reise von der Jugend, die Reife – die ohnehin keine sehr angesagte Kategorie mehr zu sein scheint – überspringend, direkt zum Sterben und Totsein. Aber der Reihe nach: Für den Schulerfolg ist der Lehrende jedenfalls nicht unwichtig, auch wenn wir, was den Begriff und die Auswirkungen von Charisma angeht, skeptisch sind – und zwar nicht erst seit der Odenwaldschule. Umfassende Studien wollen aber herausgefunden haben, dass eine gute Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden der wichtigste Faktor für den Lernerfolg ist – dabei aber Lehrer ihr Verhalten und ihren Unterricht viel zu selten hinterfragen. Der Reporter Johan von Mirbach trifft Pädagogen und wirft einen kritischen Blick auf deren Ausbildung. Wichtiger sind aber die Klassentüren, die geschlossen sind: dahinter ein Erwachsener mit vielen Kindern. Das ist Privileg, Bürde und Gefahr des Lehrerberufs zugleich.

3sat, 20.15

Only Lovers Left Alive

Das Vampirehepaar Adam und Eve kennt sich seit Jahrhunderten. Während Adam sich in Detroit als Musiker durchschlägt, lebt Eve in Tanger. Um den schwermütigen Adam aufzumuntern, reist Eve nach Detroit. Dort trifft auch ihre leichtlebige Schwester Ava ein. Sie hält sich nicht an die Regel des Ehepaares, keine Menschen anzufallen, beißt Adams Kollegen Ian und löst damit ein hübsches Chaos aus. D/GB/F/GR/USA/ZYP 2013. Mit Tilda Swinton, Tom Hiddleston.

3sat, 22.25

Death Train

Ein von Sowjetnostalgikern entführter Todeszug rast mit zwölf Geiseln und einer Atombombe an Bord quer durch Europa. Die »internationale Staatengemeinschaft« entsendet UN-Spezialagenten Mike Graham, der den Zug um jeden Preis aufhalten soll. Zu seinem Ärger stellt man ihm ausgerechnet eine Frau zur Seite: Sabrina Carver, eine der besten Antiterrorspezialistinnen der Welt. Was für ein krachender Schmarren! KRO/GB/USA 1993. Mit Pierce Brosnan (Mike Graham), Patrick Stewart, Alexandra Paul, Christopher Lee. Regie: David Jackson.

Tele 5, 22.30

Der Tod muss warten

Blutwäsche, Beatmung und künstliche Ernährung sind, so die Doku, Verfahren, die zur Lebensrettung sinnvoll sind; werden sie aber zur Verlängerung eines Sterbeprozesses eingesetzt, sind sie leidvolle Übertherapie. Eine Industrie verdient daran, klar.

WDR, 23.25