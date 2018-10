Zynischer Trost

Zu jW vom 9.10.: »Fünf vor zwölf beim Klimaschutz«

Das alarmierende Verdikt des Weltklimarates lässt nichts an Deutlichkeit vermissen: Wenn die politisch und wirtschaftlich Mächtigen der Welt weiterhin die Menschheit dazu zwingen, ihren Herrschafts- und Profitinteressen (…) zu dienen, wird der Klimakollaps nicht mehr abwendbar sein. Nur noch etwa zehn Jahre Frist für eine planetare Korrektur, um durch maximal 1,5 statt zwei Grad zusätzliche Erwärmung das drohende Kippen des Klimas in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu verhindern! Wird sich das Überlebensinteresse unserer Kinder und Kindeskinder in einer Art von globaler Vernunft durchsetzen können? Die bisherigen Erfahrungen mit den Verhaltensweisen der Herrschenden, aber auch der von ihnen zumeist in ergebener Gleichgültigkeit gegenüber ihren eigenen (Überlebens-)Interessen Regierten stimmen nicht allzu optimistisch. Aber vielleicht sind die Sorgen über das Weltklima (…) ohnehin überflüssig. Mit einer den Kalten Krieg heute schon übertreffenden Aufrüstungswelle und einem Muskelspiel gegenseitiger militärischer Konfrontation – wie jetzt in unserer geographischen Nachbarschaft in Nordeuropa und im Ostseeraum mit dem größten Militärmanöver der NATO nach 1990 an den Grenzen Russlands – erübrigen sich mancherlei Klimafragen. Dieses Spiel mit dem Feuer schaukelt sich hoch – ob unbeabsichtigt oder nicht – letztlich mit immer größerer Wahrscheinlichkeit zum großen Knall. Temperaturwerte – ob 1,5 oder zwei Grad – sind dann nicht mehr von Belang ...

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Aussaugen und vernichten

Zu jW vom 10.10.: »Der ganze Salat«

Der Begriff »Treuhand« hätte (…) niemals benutzt werden dürfen. Dieser Begriff ist in der Nazizeit (…) missbraucht worden (Ausbeutung des polnischen Staates, Plünderung jeglichen jüdischen Besitzes von der »Treuhand Ost«). Und was meint Buchautor Marcus Böick damit, wenn er die alleinige Verantwortung (für das, was mit dem Erbe der DDR geschehen ist, jW) nicht der »Treuhandanstalt« zuschreiben möchte? Die »Treuhand« wurde von der westdeutschen Regierung zur Ausbeutung der Ex-DDR benutzt. Hierzu ein selbst erlebtes Beispiel: Nach der »Wende« fuhren meine Frau und ich mit Freunden in die »neuen Bundesländer«, um diese kennenzulernen. In Thale (Harz) bei einem Waldspaziergang trafen wir um die Osterzeit 1994 ca. 30 Menschen, die im Wald auf den Wegen Laub harkten. (…) Es waren ehemalige Beschäftigte des VEB Eisenhüttenwerks Thale mit früher 7.500 Mitarbeitern. Diese 30 Menschen, Arbeiter, Angestellte und Ingenieure dieses Großbetriebes, hatten nach der Schließung des Werkes im Wald eine »neue Arbeit« gefunden. Mit den 6.500 Arbeitsplätzen der Zulieferbetriebe (…) waren so durch das Zutun der »Treuhand« 14.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Kein Geringerer als der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht, hatte den gesamten Betrieb für einen Preis von einer DM erworben! Die »Treuhand« war sich »treu« geblieben, »Aussaugen und vernichten« ist ihr Arbeitsprinzip geblieben. Die AfD erhielt 2017 bei der Bundestagswahl in Thale und Umgebung 20 Prozent der Wählerstimmen. Die Regierungen der alten Bundesländer machten die AfD hoffähig. Dies zeigt auch die Bayern-Wahl!

Gerd Weißmann, per E-Mail

Ganze Generation

Zu jW vom 12.10.: »Leben eines Klassikers«

Das Buch von Ronald Weber über Peter Hacks könnte ein Gegenpol werden zu Malte Herwigs »Flakhelfergeneration«. Herwig betrachtet nur die Menschen, die im Westen zu ihr gehören (…). Ich halte es auch für ein interessantes Buch, aber eben unvollständig. Wenn man eine ganze Generation beschreiben will, dann gehören auch die Ostdeutschen und ihre Lebenswege dazu. Warum entschlossen sich Menschen nach dem Kriegsende, im Westen ihr Heil zu suchen, während ein anderer Teil hoffte, im Osten den richtigen Weg zu finden? Ich fragte damals Herwig, der antwortete, er habe eben andere Prämissen gehabt. Ich war 45 Jahre mit einem Mann der Flakhelfergeneration verheiratet und weiß, wie er von dieser Zeit geprägt worden ist.

Dr. Anneliese Berger, per E-Mail

Nicht nur von außen

Zu jW vom 12.10.: »Weltunordnungskrieg«

Natürlich wurde der syrische Bürgerkrieg nicht nur von außen hereingetragen. Nach dem Tod Hafis Al-Assads war es Baschar Al-Assad, der durch seine neoliberale Öffnungspolitik den sozialen Konsens des syrischen Vielvölkerstaates aufkündigte. Der war: Ein (…) Auskommen für alle Gruppen und keine größeren sozialen Ungleichheiten im Lande – im Gegenzug hatte die Bevölkerung den Anordnungen der Baath-Partei Folge zu leisten. Die ökonomische Öffnung überschwemmte den bislang abgeschotteten syrischen Markt mit Billigimporten. Das kostete vielen in Syrien die Existenz, während die Profiteure rauschende Partys gaben. Hinzu kam der durch den Klimawandel verursachte Wassermangel in Syrien, was zu Ernteausfällen und damit zu Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel führte. Das Militär, wichtige Stütze der Baath-Partei, zerfiel, und die Militärangehörigen hielten sich mit diversen Schmuggelgeschäften über Wasser. Baschar wandte sich dem Westen zu, während die Beziehung zu Russland erkaltete. Die russischen Kredite wurden von Syrien nicht bedient. Russland versuchte von Anfang an, den Bürgerkrieg durch Einbeziehung der syrischen Opposition zu deeskalieren.

Hans Gielessen, Frankfurt am Main

Probleme aufzeigen

Zu jW vom 16.10.: »Wähler in Bewegung«

Bei der Bayern-Wahl blieb die Partei Die Linke unter fünf Prozent. Aus meiner Sicht sollte sie in Zukunft weniger innerparteilichen Streit ausfechten, sondern sich mehr auf linke Positionen besinnen. Dazu muss die Außendarstellung der Partei verändert werden! Wem nützen innerparteiliche Querelen? Auch sollte ein Parteiprogramm vorhanden sein, das die wirklichen Probleme im Land aufzeigt und Lösungswege vorgibt. Nutzt die sich bietenden Gelegenheiten der Wahlen, euch als linke Partei darzustellen. (…) Besinnt euch auf eure Grundanliegen!

Wolfgang Herzig, per E-Mail