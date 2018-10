Linke-Politikerin Buchholz: Tauber (CDU) biedert sich Wehrmachtsnostalgikern an

Christine Buchholz, für die Fraktion von Die Linke Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags, erklärte am Mittwoch anlässlich eines Tweets, in dem der CDU-Politiker Peter Tauber an den Todestag von Erwin Rommel erinnerte:

Tauber biedert sich Wehrmachtsnostalgikern an. Zehn Tage vor der Hessenwahl blinkt Tauber ganz rechts. Er rechtfertigt sich, indem er Rommel als einen Mann des Widerstands gegen Hitler darstellt. Das ist Geschichtsklitterung. Rommel war Hitlers Lieblingsgeneral und Stratege des verbrecherischen Feldzuges der Wehrmacht in Afrika.

Wer als Staatssekretär im Verteidigungsministerium in einem Tweet Sympathien für Erwin Rommel erkennen lässt, will ihn zur Traditionsfigur aufbauen. Taubers Vorgesetzte, Bundesministerin Ursula von der Leyen, muss dringend erklären, ob sie den vom Naziregime zum Helden stilisierten Rommel als »traditionswürdig« im Sinne des Traditionserlasses ansieht. Die beiden Rommel-Kasernen der Bundeswehr in Augustdorf und Dornstadt müssen umgehend umbenannt werden.

Der Arbeitskreis (AK) Distomo erklärte am Dienstag anlässlich des jüngsten Griechenland-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:

Es hat sich so eingebürgert. Wenn deutsche Politiker heutzutage Griechenland besuchen, wird pflichtschuldig auch der Opfer deutscher Verbrechen während der Besatzung gedacht. Doch mit der gleichen Selbstverständlichkeit wird die Forderung nach Entschädigung für diese Verbrechen zurückgewiesen. So ist es deutscher Brauch. Das Gedenken darf nichts kosten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte während seines jüngsten Staatsbesuchs vergangene Woche das ehemalige KZ Chaidari in einem Vorort von Athen. In diesem Lager waren während der Zeit der Besatzung insgesamt etwa 20.000 Menschen interniert. Unterernährung, Zwangsarbeit, Folter und Mord waren an der Tagesordnung. Von dort gingen die Transporte jüdischer Menschen nach Auschwitz, wo die meisten von ihnen getötet wurden.

Steinmeier bat um Verzeihung für das, was geschehen ist. Doch welchen Wert hat eine solche Geste 74 Jahre nach dem Ende der Besatzung? (…)

Nur ein sehr kleiner Teil der Opfer erhielt von bundesdeutscher Seite finanzielle Leistungen, von Entschädigungen zu sprechen verbietet sich angesichts der geringen Summen, die Anfang der 60er Jahre an Griechenland gezahlt wurden. Und dennoch ist sich die deutsche Regierung nicht zu schade, immer wieder zu erklären, dass damit alles abgegolten sei. (…)

Im Fall Distomo, einer mittelgriechischen Ortschaft, in der deutsche Soldaten am 10. Juni 1944 ein Massaker an der Bevölkerung anrichteten und 218 Menschen ermordeten, steht fest: Deutschland wurde 1997 vor griechischen Gerichten rechtskräftig zu einer Entschädigungszahlung von ca. 28 Mio. Euro verurteilt. Doch Deutschland zahlt bis heute nicht.

Hierfür ist federführend Frank-Walter Steinmeier verantwortlich, er war und ist einer der wichtigsten Protagonisten der Entschädigungsabwehr. (…) Deutschland entzieht sich der Verantwortung für die Verbrechen Nazideutschlands. Anstatt die Opfer dieser Verbrechen zu entschädigen, wird die Bundeswehr weiter aufgerüstet, und die nächsten Kriege werden vorbereitet.

Wir fordern weiterhin die sofortige Entschädigung aller NS-Opfer! Deutschland muss endlich seine Schulden bezahlen!