»Sozialer Menschenrechtspreis 2018«. Jahresveranstaltung der Eberhard-Schultz-Stiftung mit Preisverleihung am Internationalen Tag zur Überwindung der Armut. Heute, 17.10., 18 Uhr, Festsaal des Rathauses Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, Berlin. Info: sozialemenschenrechtsstiftung.org

»Die KZ-Gedenkstättenarbeit von 1945 bis heute«. Informationsveranstaltung mit Hans Rentmeister junior (Autor). Heute, 17.10., 15 Uhr, Bürogebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Arbeitskreis Kultur der Gesellschaft zum Schutz für Bürgerrecht und Menschenwürde e. V.

» … abgeholt!« Mahnung anlässlich des Beginns der faschistischen Deportationen von Juden aus Berlin vor 77 Jahren. Morgen, 18.10., 12 Uhr, am Mahnmal »Gleis 17«, S-Bahnhof Grunewald, Berlin. Veranstalter: u. a. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

100 Jahre kommunistische Bewegung in Österreich. Gemeinsamer Rückblick auf 100 Jahre kommunistische Politik mit Diskussion über Erfahrungen und auch Fehler. Morgen, 18.10., 19.30 Uhr, Universität, Hörsaal 1 (1. Stock), Josef-Möller-Haus, Innrain 52 c, Innsbruck. Info: parteiderarbeit.at

»Völkische Netzwerke in der rechten Szene – Strategie, Rollenbilder, politischer Einfluss«. Nicht nur die »Identitäre Bewegung« scheint Aktivistinnen und Aktivisten aus »völkisch«-nationalistischen Familien zu rekrutieren, auch die AfD zieht diesen politisch gefestigten Nachwuchs an. Wer sind »die Völkischen« – was ist bisher über sie bekannt? Infoveranstaltung mit Andrea Röpke (Politologin, Journalistin), Donnerstag, 18.10., 19 Uhr, »Hotel Achat« Lindenstr. 21, Buchholz in der Nordheide. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen e. V.