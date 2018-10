Nachschlag: Journalisten im Fadenkreuz

Die Redaktion der liberalen Tageszeitung Vijesti in Podgorica. Chefredakteur Mihailo Jovovic (r.) und viele seiner Kollegen wurden Opfer von Anschlägen Foto: Eberhard Rühle/Nikolaus Trouquella/MDR

Montenegro will in die Europäische Union und ist bereits seit Juni 2017 der 29. Mitgliedsstaat der NATO. Euro­atlantische Integration wird diese Unterwürfigkeit meist genannt. Davon profitieren die westlichen Staaten und die einheimische Herrscherclique um den derzeitigen Präsidenten Milo Djukanovic. Der verdiente früher am Zigarettenschmuggel, doch mittlerweile macht er seine Geschäfte auch in vielen anderen Branchen. Mafiastaat könnte man Montenegro nennen, machen auch einige: die Opposition und einige Journalisten. Letztere leben gefährlich. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Leib und Leben, seit 2004 sollen es 80 gewesen sein, wie der Chef der Zeitung Vijesti, Mihailo Jovovic, gezählt hat. Er und der bei der Zeitung Den beschäftigte Redakteur Marko Vesovic werden in der Reportage »Re: Jagd auf Journalisten« vorgestellt. Wie real die Gefahr ist, zeigt der Anschlag auf Jovovics Kollegin Olivera Lakic im Mai dieses Jahres. Ihr wurde vor ihrem Haus ins Bein geschossen. (rz)