Rotlicht: Spionage

Spionage heißt vor allem lesen und Quellen auswerten, das populäre Bild des Spions ist indes ein ganz anderes (Sean Connery als James Bond in »Sag niemals nie«, 1983) Foto: Reisfeld/dpa

Der Platz des ältesten Gewerbes der Welt ist schon vergeben. Das zweitälteste sei die Spionage, hat Wladimir Putin unlängst gesagt, ungehalten über die nicht endenden Vorwürfe wegen der Skripal-Affäre. Auf diesem Rang rivalisiert sie mit Journalismus und Diplomatie, denn mit beiden hat sie Berührungspunkte.

Insider sagen, 90 Prozent der Geheimdienstarbeit bestehe aus Zeitungslektüre und dem Studium anderer offener Quellen; inzwischen ist sicherlich viel Internetrecherche hinzugekommen, und die Unmenge des im Netz verfügbaren Materials macht die Auswahl dessen, was relevant und valide ist, nicht einfacher. Nicht zufällig hieß es nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die USA hätten die Warnungen im Netz verschlafen, weil sie nicht genug arabisch sprechende Auswerter gehabt hätten. Kann sein.

Die Verbindung zwischen Spionage und Diplomatie ist noch enger. Staaten verfolgen ihre Ziele seltener mit-, öfter gegeneinander. Sie suchen den Vorteil ihres Landes, und der ist in der Regel nur auf Kosten eines anderen zu haben. Also sind Staaten fundamental daran interessiert, neben den großen oder kleinen Geheimnissen anderer Regierungen über die wirklichen Entscheidungsstrukturen hinter den öffentlichen Erklärungen des Nachbarn bzw. Rivalen informiert zu sein. Dazu müssen sie Leute kennen, die dort, wo die Entscheidungen fallen, ein Wort zu sagen oder zumindest ein Ohr am Hörer haben. Man trifft solche Leute unter anderem auf den unzähligen Empfängen, wo man nach dem offiziellen Teil noch bei einem Glas Wein beisammen steht und »Smalltalk« betreibt. So »small« ist der manchmal gar nicht, und dass Botschaften – mit der ihren diplomatischen Mitarbeitern zustehenden Immunität – im Grunde legale Residenturen diverser Aufklärungsdienste sind, ist ein offenes Geheimnis. Für die sowjetischen Auslandsvertretungen wurde im Westen geschätzt, dass ein Drittel der Diplomaten in Wahrheit sehr spezifische Aufgaben hatte. Bei den US-Vertretungen ist es nicht anders. Ob die junge Beamtin des US-Außenministeriums, die in den 1990ern im Flugzeug von Kiew nach Washington neben dem ukrainischen Nationalbankchef Wiktor Juschtschenko zu sitzen kam und mit ihm eine Affäre anfing, die in Juschtschenkos zweite Ehe mündete, ihre zarten Bande rein privat oder im dienstlichen Auftrag spann, kann man sich fragen. Es gibt manchmal seltsame Zufälle.

Ein gewisses Maß an Spionage wird in der Praxis von allen Staaten toleriert. Erst wenn ein Diplomat es zu weit treibt und bei »mit seinem Status nicht vereinbaren Aktivitäten« erwischt wird, muss er das Gastland verlassen. Es sei denn, er betreibt diese Aktivitäten in einem Drittland, wie der britische Geheimdienst vor Jahren in Madrid. Dort gabelte Mitte der 1990er Jahre ein Agent Ihrer Majestät einen jungen russischen Militärattaché namens Sergej Skripal auf, der bereit war, für ein paar zehntausend US-Dollar über die »Organisationsstruktur« des russischen Militärgeheimdienstes GRU zu plaudern. So schildert der britische Journalist Mark Urban in seinem neuen Buch die Arbeit Skripals für die andere Seite, jedenfalls die anfängliche. Später, schon wieder nach Moskau zurückversetzt, soll Skripal dann – ganz traditionell – mit unsichtbarer Tinte Berichte in Notizbücher geschrieben haben, die dann seine Frau bei Gelegenheit irgendwelcher Shoppingtouren in Spanien an die Adressaten übergeben haben soll. Aufgeflogen sei Skripal dann übrigens auch ganz traditionell. Die Russen hätten eben auch ihre Leute in Spanien gehabt, und ein Informant im dortigen Geheimdienst habe den Moskauern gesteckt, dass einer ihrer Leute nicht loyal sei. Der Rest ist Geschichte. Festnahme, Prozess, Austausch.