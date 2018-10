Tom fängt Jerry

Der US-amerikanische Regisseur Tim Story (48, »Fantastic Four«) soll »Tom und Jerry« auf die Kinoleinwand bringen – das berichtet der Hollywood Reporter. Das Studio Warner Bros. plane eine Verfilmung mit echten Schauspielern. Wie das gehen soll, weiß man nicht – kleiner Mensch im Mauskostüm? Etwas größerer in einem Katzenkostüm, der sich überwiegend auf allen vieren fortbewegen muss? Oder wird doch wieder irgendwie animiert, so ähnlich wie weiland bei Roger Rabbit? Zu hoffen bleibt, dass die Eindimensionalität des Kinderfernsehklassikers, also Tom als doofer Bösewicht und Jerry als die bauernschlaue Maus, mal gebrochen wird. Wie wir bei »Family Guy« bereits gelernt haben: Manchmal hilft ein Kammerjäger. Dass Udo Jürgens noch mal die Titelmelodie singt, ist hingegen unwahrscheinlich. (dpa/jW)