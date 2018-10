Fatale Drogenpolitik

Niema Movassat, drogenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, erklärte am Dienstag anlässlich des offiziellen Starts des Cannabisverkaufs in Kanada am 17. Oktober:

Dies ist ein weiterer Meilenstein für eine Neuausrichtung der weltweiten Drogenpolitik. Dieser Entwicklung kann sich auch Deutschland nicht mehr lange entziehen. Dass nun bereits ein G7-Staat den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis legalisiert, wird die Bundesregierung hoffentlich wachrütteln. Die Prohibitionsvertreter müssen sich endlich eingestehen, dass sie sich in einer Sackgasse befinden. Ihre restriktive Politik kriminalisiert Menschen, die Cannabis nur als Genussmittel konsumieren. Sie erschwert Prävention und niederschwellige Hilfe für Konsumenten mit problematischen Konsummustern. Und sie erhöht die gesundheitlichen Risiken – denn bei Cannabis auf dem Schwarzmarkt sind weder der Wirkstoffgehalt des THCs noch giftige Beimengungen bekannt. Die Kosten dieser fatalen Drogenpolitik in Deutschland tragen also vor allem die Konsumenten.

Dieser Zustand ist nicht länger hinnehmbar. Ich fordere die Bundesregierung auf, endlich zu handeln. Wir dürfen den Anbau und Verkauf von Cannabis nicht länger der organisierten Kriminalität überlassen, sondern müssen den Beispielen Kanadas, Uruguays und diverser US-Bundesstaaten folgen. Nur durch staatliche Regulierung von Cannabis können wir die Folgen des Cannabiskonsums beeinflussen. Ich bin der Meinung, die Zeit ist überreif, diesen Schritt endlich zu gehen.

Die Deutsche Umwelthilfe und die Organisation Our Fish äußerten sich am Dienstag zu den beschlossenen Fischfangquoten in der EU:

Die EU-Fischereiminister haben am 15. Oktober für zehn Fischbestände in der Ostsee die Fangquoten für 2019 beschlossen. Die DUH und Our Fish kritisieren, dass sich die EU-Fischereiminister mit der Entscheidung über rechtliche und wissenschaftliche Vorgaben hinwegsetzen. Anders als etwa von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verkündet, sind nicht alle der beschlossenen Fangquoten nachhaltig. Die Mitgliedstaaten verstoßen damit gegen ihre rechtliche Verpflichtung von 2014, die Überfischung in den europäischen Gewässern bis 2015 und in Ausnahmefällen bis spätestens 2020 zu beenden.

Dazu Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: »Mit dem Beschluss setzen sich die EU-Mitgliedstaaten über die ausdrücklich mahnenden Stimmen von Wissenschaftlern, Öffentlichkeit und Prominenten hinweg, die sich für ein Ende der Überfischung in den EU-Gewässern aussprechen. Die Ostsee-Anrainerstaaten haben sich für kurzfristige Profite und gegen eine nachhaltige Fischerei entschieden. Dabei übersehen Ministerin Klöckner und ihre Kollegen, dass der Profit von heute die Arbeitsplätze von morgen gefährdet. Wir müssen schon heute den Fang von morgen schützen. Nur dann können die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile eines nachhaltigen Fischereimanagements greifen. Und nur dann werden auch langfristig Arbeitsplätze erhalten.«

Für den Heringsbestand in der westlichen Ostsee wurde vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) eine Einstellung der Fangtätigkeiten für 2019 empfohlen, doch die Mitgliedstaaten einigten sich nur auf eine Reduzierung der Fänge um 48 Prozent. Eine Halbierung der Heringfänge wird nicht ausreichend zu einer Erholung des Bestandes beitragen.