Warten aufs Christkind

Frische Gesichter für den politischen Neuanfang: CSU-Parteichef Horst Seehofer (r.) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Foto: Peter Kneffel/dpa

Nach den deutlichen Stimmverlusten bei der bayerischen Landtagswahl sucht die CSU nach einer passenden Antwort. Parteichef Horst Seehofer erklärte am Dienstag, von nun an müsse die CSU mehr auf Umweltschutz und Klimapolitik setzen. Defizite beim Thema Nachhaltigkeit gelte es abzubauen. Dies sei allerdings nicht als Wink zu deuten, dass die bayerischen Grünen – die am Sonntag mit 17,5 Prozent ihr historisches bestes Ergebnis im Freistaat erreichten – als Koalitionspartner in der Gunst der bayerischen Rechten gestiegen seien. Seehofer wiederholte, er wolle am ehesten mit den Freien Wählern koalieren.

Personelle Konsequenzen sollen indes erst in einigen Wochen gezogen werden – aber noch vor Weihnachten, so die Ankündigung Seehofers. Er sei »durchaus auch bereit«, darüber zu diskutieren. Angesichts der gut zehn Prozentpunkte, die die CSU bei der Wahl verloren hatte, könne »nicht einfach zur Tagesordnung« übergegangen werden. Mit 37,2 Prozent hatte die Partei ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 eingefahren.

Sogar Anflüge von Selbstkritik waren am Dienstag zu vernehmen. Er habe in der Debatte über Geflüchtete möglicherweise nicht immer Stil und Ton getroffen, sagte Seehofer, der auch Bundesinnenminister ist. Inhaltlich bleibe er seinem Rechtskurs allerdings treu: Sowohl in der Migrationspolitik als auch in der Causa Maaßen habe er sich »immer an der Sache orientiert«.

Der CSU-Bezirksvorstand in Oberbayern, dem größten Bezirksverband der Partei, sprach sich in seiner Sitzung am Montag abend dafür aus, zeitnah einen Sonderparteitag abzuhalten. Dort solle die Wahlniederlage aufgearbeitet werden, wie die Bezirksvorsitzende Ilse Aigner am Dienstag gegenüber dpa erklärte. Bei dem Treffen solle zudem die Parteibasis miteinbezogen werden.

Derweil nominierte die um 16 auf 85 Abgeordnete geschrumpfte CSU-Fraktion am Dienstag Markus Söder für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten – einstimmig. Zuvor hatte sich bereits der CSU-Parteivorstand für sein Weitermachen ausgesprochen. Vor der Abstimmung erklärte Söder in seiner Rede: »Stabilität und Seriosität sind unsere Ziele.« Dies gelte es auch in den anstehenden Koalitionsgesprächen zu verdeutlichen. (dpa/jW)