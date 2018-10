Erstmals Frau »beste Konditorin der Welt«

Paris. Erstmals darf sich eine Frau »beste Konditorin der Welt« nennen: Ein Verband internationaler Spitzenrestaurants zeichnete die Französin Christelle Brua mit diesem Titel aus, wie die Organisation Les Grandes Tables du Monde (Die großen Restaurants der Welt) am Dienstag abend mitteilte. Die 41jährige arbeitet als Patisseriechefin im Pariser Restaurant »Pré Catelan«, das im Michelin-Führer drei Sterne hat. »Christelle Brua ist es gelungen, sich eine starke Identität zu schaffen, die unter Tausenden heraussticht«, erklärte die Jury bei einer Tagung in Marrakesch. »Sie inspiriert heute eine ganze Generation von Köchen.« Das Markenzeichen der Konditorin ist ein Dessert in Form eines grünen Apfels, der mit Karameleis, Cidre und einer Zuckermousse gefüllt ist. (AFP/jW)