Bulgarien liefert nicht an Türkei aus

Sofia. Der in Bulgarien auf Betreiben der Türkei festgenommene Deutsche Mehmet Y. soll nicht an die Türkei ausgeliefert werden. Das Bezirksgericht von Warna lehnte den Auslieferungsantrag Ankaras ab, wie es in der bulgarischen Schwarzmeerstadt am Mittwoch mitteilte. Das Gericht verweigerte die Auslieferung, da Mehmet Y. von einem Sondergericht in der Türkei verurteilt worden sei. Der Mann werde in der Türkei aus politischen Gründen gesucht, hieß es. (dpa/jW)