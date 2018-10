Nachschlag: Worauf es ankommt

Hier können sie wirklich etwas lernen: Kinder beim Basteln mit Betreuer Mario Byell in einer Kita in Mecklenburg-Vorpommern (Januar 2018) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Auch in jW wurde hin und wieder geklagt, dass Stellen in Kitas und Schulen mit sogenannten Quereinsteigern besetzt werden, die über keine pädagogische Ausbildung verfügen. Doch was ist falsch daran, Kinder jemandem anzuvertrauen, der bereits echte Lebenserfahrung hat? Der Deutschlandfunk porträtiert Salvatore Hartwich, der sich nun mit über 50 seinen Lebenstraum erfüllt: Erzieher zu werden. In der alten BRD habe man ihm stets beschieden, dass dies kein Beruf für Männer sei. Damals habe es im kapitalistischen Westen kaum Kinderbetreuung gegeben – sie galt als Aufgabe der Mutter. Auch in der DDR arbeiteten in Kindergärten und -krippen vor allem Frauen. Nicht zuletzt habe Hartwich der erforderliche Schulabschluss gefehlt. Erst dank des Europäischen Sozialfonds konnte seine Fortbildung finanziert werden. Nicht nur die Kinder, auch die Kollegen sind mit Mitarbeitern wie Hartwich rundum zufrieden: Sie gelten als besonders engagiert und wüssten, worauf es bei ihrer Arbeit ankomme. (jt)