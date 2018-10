Experten werden

Zu jW vom 5.10.: »Plädoyer für Planwirtschaft«

Mir scheint, die Autorin bringt etwas durcheinander. Wer ist denn im Sozialismus nicht satt geworden? Soweit ich weiß, gab es in der Sowjetunion Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre die letzte Hungersnot. Durch die Planwirtschaft wurde also der Hunger besiegt – Jahrhunderte davor gab es regelmäßig katastrophale Hungersnöte, gerade bei den Bauern. Haben die Bauern also nicht von der Planwirtschaft profitiert? Auch bei einem neuen Anlauf wird es ohne Kollektivierung (…) nicht funktionieren. (…) Tatsächlich ist nicht gesagt, ob es mit der heutigen Produktivität im Kapitalismus einfach so weitergeht, wenn die Vergesellschaftung voranschreitet. Es braucht also ein politisches Programm, eine Ideologie, womit man die Werktätigen (…) gewinnen kann, für genau das, was die Autorin vorzuschlagen scheint: einen Systemwechsel zur sozialistischen Planwirtschaft. (…) Deshalb sollten sich Kommunisten heute wissenschaftlich-technisch fit machen, Spezialisten und Experten werden und sich die Frage stellen, wie ein solches System in ihrem Land aussehen könnte. (…)

Karl Rudolf, per E-Mail

Falscher Ansatz

Zu jW vom 5.10.: »Hintergrund: Mit dem Sozialismus rechnen«

Es ist natürlich zu begrüßen, wenn sich jW mit der Planwirtschaft beschäftigt. Jedoch wirkt die Form der Planwirtschaft, die der schottische Informatiker Paul Cockshott ausgetüftelt hat, eher abschreckend. Er will nämlich alle Arbeiter (…) nach ihrer Produktivität in drei Kategorien einteilen, in A-, B- und C-Arbeiter. Damit will er das Problem der Arbeitsproduktivität lösen, die ja in den Ländern des Realsozialismus geringer gewesen sei als im Kapitalismus. Eine solche Brandmarkung z. B. als C-Arbeiter ist meiner Meinung nach mit dem Menschenbild des Sozialismus völlig unvereinbar. Hier wird vielmehr die unmenschliche Arbeitsorganisation von Klitschen wie Amazon ins Extrem getrieben. (…) Cockshott sucht eine Lösung für ein Problem, das gar nicht existiert, denn die geringere Arbeitsproduktivität des Sozialismus hatte andere, vor allem makroökonomische Gründe. (…) Wenn Autoren wie Alfred Kosing, Werner Seppmann, Klaus Blessing etc. feststellen, die UdSSR sei vor allem beim Übergang vom extensiven zum intensiven Wachstum gescheitert, ist ihnen zuzustimmen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass dieses intensive Wachstum nur durch Marktmechanismen erreicht werden kann, eher ist das Gegenteil der Fall. Im Kapitalismus arbeiten selbst in der BRD Millionen Menschen bei Banken und Versicherungen. Im Kern beschäftigen sie sich mit einer optimalen Ressourcenallokation unter kapitalistischen Gesichtspunkten. Aber die gleichen Autoren wenden sich strikt gegen eine erhöhte Anzahl der Mitarbeiter von Plankommissionen. Dadurch würde ein bürokratischer Wasserkopf entstehen. Aber was wäre so schlimm daran, die Anzahl dieser Mitarbeiter entsprechend der zunehmenden Verflechtung der Wirtschaft zu vergrößern (…)? Selbst wenn diese Mitarbeiteranzahl im Fall der DDR von 2.000 auf 4.000 oder gar 6.000 verdoppelt oder verdreifacht worden wäre, wären im Verhältnis immer noch viel weniger Menschen mit Ressourcenallokation beschäftigt gewesen als im Kapitalismus. Cockshott und andere glauben, ein ganz bestimmtes Element gefunden zu haben, an dessen Fehlen die Planwirtschaft gescheitert sei. Sie tüfteln dann an Systemen, die auf diesem Element aufbauen. Das ist aber der falsche Ansatz. Eine verbesserte Planwirtschaft würde wahrscheinlich durch Optimierung der bestehenden Planungstechniken und Betriebsorganisationen in vielen unterschiedlichen Bereichen entstehen, die erst im Zusammenwirken nach einiger Zeit zum Tragen käme.

Jan Müller, per E-Mail

Vorbild China

Zu jW vom 6./7.10.: »Klatsche für RWE«

(…) In meiner zweiten Heimat, der VR China, werden grundsätzlich bei Bauvorhaben keine Bäume gefällt. Soll eine neue Straße gebaut oder ein Wohngebiet erschlossen werden (…), werden die Bäume ausgegraben und an anderer Stelle wieder eingepflanzt. So entstehen neben den Wohngebieten Parks mit ausgewachsenen Bäumen oder Alleen. Das bedeutet natürlich einen riesigen Aufwand an Arbeit und Kosten – lohnt sich aber (…)!

Josef Witte, Hefei (diese Zuschrift erreichte uns über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Schaum vorm Mund

Zu jW vom 8.10.: »Feiern im Forst«

Da kommt der Volkszorn der rechten selbsternannten DDR-Bürgerrechtler und Antikommunisten aber so richtig in Wallung. Auf der Webseite von Vera Lengsfeld heißt es z. B.: »Seit Wochen verharmlosen die Medien kriminelle Aktivitäten von extremistischen Umweltschützern im Hambacher Forst. Während eine zehnfach größere Waldfläche anderswo für den Bau von Windkraftanlagen gerodet wird, u. a. der Märchenwald der Gebrüder Grimm in Hessen, greifen die ›Waldfreunde‹ dort zu immer rabiateren Mitteln. (…) Tausende friedliche Demonstranten, die parallel zu den kriminellen Aktivitäten ihre Kundgebungen abhalten, werden nicht als radikal eingestuft. Man ist ja nicht in Chemnitz, sondern im Hambacher Forst.« Oh Schreck, oh Graus – jetzt ist wohl auch schon die Richterschaft zu den Unterstützern krimineller Aktivisten übergelaufen. So denken und agieren sie, die (…) früher hofierten Freiheitskämpfer. (…)

Niki Müller, Friedrichstadt

Marktkonform

Zu jW vom 8.10.: »Merkel: Umdenken beim Kartellrecht«

Wenn die CDU jetzt auch noch das Kartellrecht den Wünschen der global operierenden Konzerne anpassen will, dann könnten Merkels Vorstellungen von einer marktkonformen Demokratie bald Wirklichkeit werden. Während wir uns noch an den Rechtsaußen abarbeiten, überlassen die anderen Rechten diese Demokratie klammheimlich Stück für Stück der Wirtschaft. Uns bleiben dann nur demokratische Rituale und sieben Hundertschaften Abgeordnete. (…)

Klaus Landahl, per E-Mail