Zum Beschluss des Bundeskabinetts, die Beträge zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, teilte Pia Zimmermann, Sprecherin für Pflegepolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, mit:

Die private Pflegewirtschaft steht in den Startlöchern, um die erhöhten Pflegebeiträge einzustreichen. Ohne einen Paradigmenwechsel in der Pflegepolitik kann das zusätzliche Geld gar nicht da ankommen, wo es dringend gebraucht wird. Die privaten Anbieter haben im Pflegemarkt längst rentable Investitionsobjekte gefunden. Sie werben mit zweistelligen Renditen. Für sie gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, das zusätzliche Geld in gute Pflege zu investieren.

So lange es keine verbindlichen Personalschlüssel für die Pflegeheime gibt, werden Pflegekräfte als billige Arbeitskräfte verheizt. Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften verbessert man nicht, indem man den Arbeitgebern mehr Geld gibt. Die Linke fordert daher eine konsequente Rückführung der Pflegeeinrichtungen in die kommunale Hand und verbindliche Personalschlüssel für alle Bereiche der Pflege. Die Gewinne der Pflegeheimbetreiber auf Kosten der Beitragszahler müssen ein Ende haben.

Die Organisation Terre des ­hommes forderte am Mittwoch ein Verbot des Kleinwaffenexports:

Anlässlich einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) zur Lage von Kindersoldaten kritisiert das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk Terre des hommes, dass Deutschland nach wie vor den Export von Kleinwaffen erlaubt. »Weltweit gibt es rund 250.000 Kindersoldaten. Sie werden ausgerüstet mit leichten Waffen wie dem deutschen G3. Wenn wir heute über die Demobilisierung von Kindersoldaten diskutieren, sollten wir bedenken, dass deutsche Waffen in Kriegen und Konflikten eingesetzt werden, in denen auch Kinder als Soldaten kämpfen müssen. Auch Kinder und Jugendliche kämpfen mit dem Maschinengewehr MG3 von Rheinmetall, dem Sturmgewehr G3 und der Maschinenpistole MP5 von Heckler & Koch, den Pistolen Walther P99 oder SIG Sauer SP 2022«, erklärte Terre-des-hommes-Kinderrechtsexperte Ralf Willinger in der Anhörung.

Das Aktionsbündnis »A100 stoppen!« aus Berlin teilte am Mittwoch mit:

Mit einer Blockade der Kreuzung Elsenstraße/Puschkinallee am S-Bahnhof Treptower Park demonstrieren wir gegen den Weiterbau der Stadtautobahn A100. Die Protestaktion »Kein Weiterbau der A100 durch Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg!« findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Nach einem Signal von einer roten Posaune werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kreuzung blockieren und sich dort zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen. Während der Versammlung wird es musikalische und Wortbeiträge zu den Auswirkungen der Stadtautobahn und Impulse zur Zukunft der Mobilität in Berlin geben.

Sollte die A100 bis zum Treptower Park verlängert werden, wird der zunehmende Autoverkehr den Menschen in Alt-Treptow und Friedrichshain den Platz zum Leben und die Luft zum Atmen nehmen und Dauerstau rund um die Elsenbrücke verursachen. Sollte die Autobahn weiter bis Friedrichshain und Lichtenberg gebaut werden, wird sich u. a. der Platz vor dem S-Bahnhof Treptower Park in eine menschenfeindliche Betonwüste verwandeln.