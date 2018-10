Ein altes Problem

Was früher als »Schwesternmangel« diskutiert wurde, heißt heute »Personalnot in Krankenhäusern«. Pflegekräfte transportieren Essen über einen Flur in der Medizinischen Hochschule Hannover Foto: Peter Steffen dpa/lni

Am Mittwoch wird das Bundeskabinett den Gesetzentwurf über die Erhöhung des Pflegebeitrags um 0,5 Prozent beschließen. Mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 7,6 Milliarden Euro wird gerechnet; Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit dem Geld eigenem Bekunden zufolge den Pflegeberuf »attraktiver« machen. Damit wiederum mache er sich, warnte das Handelsblatt am Montag, »wenig Freunde in der Wirtschaft« – Ausgaben, die nichts einbringen, mag die Kapitalistenklasse eben nicht. In einem ausgesucht verrückten Interview erkundigte sich die Zeitung beim Minister, ob aus dem »Marktwirtschaftler von früher« nicht doch ein »ausgabefreudiger Planwirtschaftler« geworden sei. Spahn gab Entwarnung, nämlich an, das »Einmaleins der Marktwirtschaft nicht verlernt« zu haben.

Das ist nicht einmal gelogen. Hätte Spahn ein Problem mit der marktwirtschaftlichen Organisation des Gesundheitswesens, wäre er nicht Gesundheitsminister. Welchen Kriterien und Maßstäben Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik zu genügen hat und wie Spahns Politik da hineinpasst, zeigt eine am Montag veröffentlichte, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte umfangreiche Studie über die Betreuung des Personalmangels im Bereich der Krankenhauspflege einmal mehr eindrücklich. Verfasst hat sie Michael Simon, der bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2016 an der gesundheitswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule Hannover unterrichtete.

Simon schätzt, dass im Pflegedienst deutscher Krankenhäuser heute etwa 100.000 Vollzeitstellen fehlen. Er betont jedoch, dass diese oft fälschlich für ein neueres Phänomen gehaltene Unterbesetzung schon in der alten Bundesrepublik ein »Dauerthema« war und seit den 1950er Jahren als »Schwesternmangel« diskutiert wurde. Bereits damals kreiste die Debatte vor allem um die »chronische Unterfinanzierung der Krankenhäuser«, die von allen Akteuren gesehen worden sei, »zu deren Beseitigung es jedoch am notwendigen politischen Willen« gefehlt habe. Als jüngeres Fallbeispiel für diesen Politikstil nennt der Autor den 2017 noch von der alten Bundesregierung erteilten Auftrag an den Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen zu definieren. Dadurch sei ein privater Verein wie die DKG als »mittelbare Staatsverwaltung behandelt« worden; ein Verein zumal, der sich zusammen mit der GKV »ausdrücklich gegen verbindliche Vorgaben zur Personalbesetzung im Pflegedienst der Krankenhäuser« ausgesprochen habe.

Da GKV und DKG sich bis zum Sommer 2018 nicht einigen konnten, muss Spahn nun etwas machen. Seine geplante »Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung« setze inhaltlich allerdings, so Simon, »die Linie der vorherigen Regierungen fort« und enthalte keine Vorgaben für eine bedarfsgerechte Besetzung. Auch der Entwurf für das »Pflegepersonal-Stärkungsgesetz« sei im entscheidenden Punkt mangelhaft: Obwohl das möglich sei, verzichte er darauf, den Personalbedarf realitätsnah in den Krankenhäusern zu ermitteln. Dafür sehe der Entwurf pauschale Kostengrößen vor, die anhand der Ist-Kosten der Krankenhäuser und damit eben auch auf der Basis des jetzigen Personalbestands festgelegt würden.

Simon hat sich eigene Gedanken über Alternativen gemacht. Das international am weitesten entwickelte Modell seien »Nurse-to-patient ratios«. Diese Vorgaben gebe es etwa im US-Bundesstaat Kalifornien und in Australien. Das Modell besteht im Kern aus zwei Elementen: Zum einen verpflichten sich die Krankenhäuser, den individuellen Pflegebedarf der Patienten zu ermitteln, um davon den Personalbedarf der Stationen abzuleiten. Zum anderen werden Mindestbesetzungen vorgegeben, entweder in Form von Pflegekraft-Patienten-Verhältniszahlen oder in Form der Nettopflegearbeitszeit pro Schicht oder Tag.

Ein breites gesellschaftliches Bündnis tritt aktuell in Deutschland für eine modernisierte »Pflegepersonalregelung« (PPR) als Grundlage der Personalbedarfsbemessung ein. Die PPR wurde 1990 von einer Expertenkommission entwickelt und 1992 als Teil des Gesundheitsstrukturgesetzes beschlossen, aber nach wenigen Jahren wieder aufgehoben.

Die PPR verpflichtete die Krankenhäuser, alle Patienten nach vorgegebenen Kriterien einmal täglich einer bestimmten Pflegestufe (bzw. Patientengruppe) zuzuordnen. Jeder einzelnen Pflegestufe war ein auf die Minute genauer zeitlicher Pflegeaufwand zugewiesen. Außerdem wurde pro Patient unabhängig von der Verweildauer ein »Fallwert« von 70 Minuten, dazu ein »Pflegegrundwert« von 30 Minuten pro Tag zugrunde gelegt. Damit sollten Aufgaben und Tätigkeiten berücksichtigt werden, die nicht direkt am Patienten zu erbringen, aber für die Patientenversorgung unerlässlich sind (z. B. Stationsbesprechungen). Die Addition der Minutenwerte für alle Patienten ergab einen Gesamtpflegezeitbedarf für die jeweilige Station, Abteilung oder das Krankenhaus. Mit der PPR war, so Simon, erstmals eine differenzierte Grundlage für die Berechnung des Pflege- und Personalbedarfs gegeben.

Die Auswertung der PPR-Daten durch die GKV im Herbst 1993 ergab, dass aus diesen Daten ein Personalmehrbedarf von mehr als 20 Prozent resultierte. Auf Verlangen der Krankenkassen, so Simon, sei die PPR 1997 vollständig aufgehoben worden. Im Gegensatz zur ursprünglichen Zielsetzung werde die PPR seit Einführung der Pauschalfinanzierung der Betriebskosten 2003 eingesetzt, um Zielgrößen für einen Stellenabbau festzulegen.

Simon schlägt zwei Modelle für die Personalbemessung vor. Das erste beruht auf der Vorgabe eines für alle Krankenhäuser verbindlichen Verfahrens zur Pflege- und Personalbedarfsermittlung, verbunden mit der Verpflichtung der Krankenhäuser, den ermittelten Personalbedarf auch vorzuhalten. Das zweite Modell basiert auf einer Kombination aus der Anwendung eines Verfahrens zur Ermittlung des Pflege- und Personalbedarfs und einer für alle Arten von Stationen und alle Schichten geltenden Pflegepersonaluntergrenze. Eine Ableitung aus den Minutenwerten der alten PPR habe eine Pflegepersonaluntergrenze von 1:6, also von einer Pflegekraft für sechs Patienten, ergeben. Handhabbarkeit und Transparenz sprächen allerdings für das erste Modell.