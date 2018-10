Proteste gegen Neonaziaufmarsch in Berlin

Berlin. Über tausend Anhänger von Gewerkschaften, Antifagruppen, Parteien und weiteren Organisationen haben am Mittwoch nachmittag in Berlin gegen einen gleichzeitig stattfindenden rechten Aufmarsch protestiert. Zahlreiche Gegendemonstranten trafen sich zunächst am Pappelplatz, dort traten auch Bands auf. Immer wieder gelang es Antifaschisten, direkt an die Route der Neonazis zu gelangen. Sitzblockaden wurden durch die Polizei brutal aufgelöst. Zum rechten Aufzug hatten sich laut Polizei 2.000 Anhänger unter dem Motto »Tag der Nation« am Hauptbahnhof versammelt. Die Route führte auch über die Invaliden-, Chaussee- sowie Torstraße und sollte nach jW-Redaktionsschluss am Hauptbahnhof enden. Für den Abend war ein weiterer Neonaziaufmarsch vom Alexanderplatz nach Friedrichshain angekündigt. Antifagruppen riefen dagegen unter dem Motto »Deutschland ist Brandstifter« zur Teilnahme an einem Konzert und einer Demo gegen Nationalismus im Mauerpark auf.