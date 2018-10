Im Hamsterrad

Kann jedem Euro-Land »ganz legal den Geldhahn zudrehen«: Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Hartmut Reiners schreibt in der aktuellen Ausgabe des von Heiner Flassbeck und Paul Steinhardt herausgegebenen wirtschaftspolitischen Magazins Makroskop über den Leiter der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Rainer Hank. Der argumentiere in seinem »Furor gegen den Sozialstaat« mit einer Mischung aus »falschen Behauptungen, Stammtischparolen und ausgelutschten Dogmen der neoklassischen Ökonomie«. Hank schreibt solche Sätze: »Der Wohlfahrtsstaat, nicht die Banken- oder die Finanzkrise, hat die Staaten inzwischen an den Rand des Bankrotts geführt.« Da müsse man, so Reiners, »tief durchatmen«. Die Behauptung, Sozialleistungen würden durch Schulden ermöglicht, habe der »kreative Faktenschöpfer« frei erfunden: Das Sozialbudget werde zu 70 Prozent aus den laufenden Beiträgen der Versicherten finanziert; die Sozialversicherungen dürften sich nicht verschulden. Und die Zuschüsse des Bundes für die gesetzliche Krankenversicherung seien keine Subvention, sondern Kompensation für versicherungsfremde Leistungen, die eigentlich vom Bund bzw. den Ländern übernommen werden müssten.

Giuseppe Vandai kritisiert die europäischen Kommentatoren der Haushaltspolitik der italienischen Regierung: »Wie Hamster drehen sie ihre Runden brav und unermüdlich um eine fixe Achse.« Italien, so das Mantra, müsse die Defizitbegrenzung unbedingt einhalten; für Reformprojekte sei einfach kein Geld da. Es sei, findet Vandai, bedauerlich, dass diese Linie auch von einer Opposition, die sich gerne »proeuropäisch und antipopulistisch« gibt, »genüsslich aufgenommen« werde: Ein »dubioses Spektakel«, das an »Opportunismus und Masochismus nichts zu wünschen übrig lässt«.

Eine illusionäre Konzeption der Europäischen Union geistere weiterhin durch die deutsche Linke, schreibt Peter Wahl. Einerseits werde so ziemlich jede Einzelpolitik, für die die EU stehe, abgelehnt, andererseits halte man sie nach wie vor für eine im Prinzip gute Idee: »Man müsse sie ›nur‹ noch demokratisieren und die soziale Dimension hinzufügen.« Erst seit der Verschärfung der Krise in Griechenland im Jahr 2015 sei in Ansätzen ein Umdenken zu beobachten: Einigen habe zu dämmern begonnen, dass »Abweichungen von den neoliberalen Prinzipien mit den Verträgen inkompatibel sind, dass die EZB ganz legal jedem Euro-Land den Geldhahn zudrehen kann und dass dann auch ein Referendum gegen die Austeritätspolitik wertlos sein kann«. (jW)