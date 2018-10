Umsturz an der Donau

Neue Ordnung: Premierminister Mihály Károlyi (Mitte, mit Schnauzbart) ruft am 16. November 1918 in Budapest die Ungarische Volksrepublik aus Foto: Gemeinfrei

Im Laufe des Ersten Weltkrieges reifte in der ungarischen Reichshälfte der Habsburger Doppelmonarchie eine revolutionäre Situation heran, die am 28. Oktober 1918 in eine Revolution umschlug. Am 11. November trat Kaiser Karl als König von Ungarn ab, und am 16. November proklamierte die an die Macht gelangte sozialdemokratisch-linksbürgerliche Koalitionsregierung unter Graf Mihály Károlyi die Volksrepublik Ungarn. Die aus linken Sozialdemokraten und sozialistischen Gruppen im November 1918 entstandene Ungarische Kommunistische Partei erlangte schon nach wenigen Monaten maßgeblichen politischen Einfluss auf die politischen und sozialen Massenbewegungen, auf die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, auf Gewerkschaften und Betriebsräte. So wuchs die bürgerlich-demokratische »Asternrevolution« im Frühjahr 1919 in eine sozialistische Räterevolution hinüber. Sozialdemokraten und Kommunisten vereinten sich am 21. März zur Ungarischen Sozialistischen Partei und übernahmen gemeinsam die politische Macht in Gestalt der Räterepublik. Diese existierte nur 133 Tage und wurde vor allem infolge einer vereinten militärischen Intervention der Siegermächte Frankreich, Großbritannien, USA und der Nachbarstaaten Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien beseitigt. Sie verhalfen der ungarischen Gegenrevolution unter dem Großgrundbesitzer Miklós Horthy de Nagybánya zur Herrschaft.

Geschichtsfälschungen

Die ungarischen Revolutionen im Oktober 1918 und März 1919 waren Teil eines von der russländischen Revolution ausgelösten weltgeschichtlichen Revolutionszyklus. Die zur bürgerlich-kapitalistischen Welt zwischen März und August 1919 entstandene alternative Gesellschaftsordnung Räte-Ungarns ist der Grund, warum Ereignis und Hauptakteure der Räterepublik bis heute so kontrovers beurteilt werden. So bestritt der Historiker und US-Präsidentenberater Richard Pipes die demokratische Legitimität der sozialistischen Räteregierung. Sie sei »kaum für die ungarische Bevölkerung repräsentativ« gewesen, wenn man bedenke, »dass 18 der insgesamt 26 Kommissare Juden waren«. Er beschuldigte zudem die ungarischen Revolutionäre, sie hätten den »nationalistischen Extremisten in die Hände [gespielt], die sich den Fremdenhass der Bevölkerung zunutze machten«.¹

Bis heute wird mitunter die Ansicht geäußert, dass die ungarischen Revolutionen 1918/1919 – wie auch die in Russland 1917–1922 – eine »jüdisch-bolschewistische Verschwörung« gewesen seien, die zur Kriegsniederlage 1918 und zum »Diktatfrieden« von Trianon 1920 geführt hätten. Die Dimension dieser Geschichtsfälschung brachte der ungarische Historiker Paul Lendvai auf den Punkt: »Die ungarische ›Dolchstoßlegende‹ war von ungeheurer Bedeutung für die Dynamik des ungarischen Antisemitismus der Zwischenkriegszeit. Die verhängnisvollen Folgen des grundlegenden Übels, nämlich der Emanzipation und der Förderung der Assimilation der Juden durch die Liberalen, hätten allein die frühen Antisemiten erkannt, lautete das Argument. Die ›Judenrepublik‹ im März 1919 markiere also nur den Endpunkt dieser Entwicklung, wobei die Assimilation eine nur rein äußerliche geblieben sei, wie die Ereignisse bewiesen hätten. Der Jude war jetzt nicht mehr nur der von Gott Verdammte, der Wucherer, der Preistreiber, sondern der Todfeind der ungarischen Nation schlechthin.«²

Das Ergebnis dieser antisemitischen Ideologie und Politik ist auch in Ungarn bekannt – es manifestierte sich im organisierten Massenmord an mehr als einer halben Million ungarischer Juden. Das war nicht nur ein Resultat der Politik Nazideutschlands, sondern auch der konterrevolutionären Restaurationsperiode nach der Revolution 1918/19. Ebenso falsch ist das Urteil im »Schwarzbuch des Kommunismus«: Dessen Autoren Stéphane Courtois und Jean-Louis Panné haben die ungarische Räterepublik einseitig als terroristisches Regime dargestellt und behauptet, sie sei der erste »Fall, in dem die Bolschewiki ihre Revolution exportieren konnten«.³ Dabei blendeten sie sowohl die endogenen Ursachen der Umwälzung wie auch den »Weißen Terror« ab August 1919 geflissentlich aus.

Die Besonderheit der sozialistischen Bewegung Ungarns bestand darin, dass sie aus der Arbeiterschaft und den Arbeiterbildungsvereinen kam und stark mit intellektuellen Kreisen verknüpft war. Hinzu kommt die enge ideologische, politische und personelle Verbindung zwischen Gewerkschaften und Arbeiterparteien. Bei der Durchsetzung der bürgerlichen Demokratie, sozialer Reformen und des Ausgleichs zwischen den ungarländischen Völkern profilierten sich auch linksbürgerliche Parteien und Gruppierungen als wichtige Kräfte der beiden Revolutionen – die von dem Magnaten Graf Mihály Károlyi seit 1916 geführte Landes-Unabhängigkeits- und Károlyi-Partei (OFP) und die von dem Soziologen Oszkár Jászi und dem Juristen Pál Szende im Juni 1914 gegründete Bürgerlich-Radikale Landespartei (OPRP). Keimzellen der letzteren waren die Zeitschrift Zwanzigstes Jahrhundert (1900), die Sozialwissenschaftliche Gesellschaft (1901), die Freimaurerloge Martinovic und der Galilei-Kreis (1908–1918).

Die Beschaffenheit der ungarischen Gesellschaft, ihre Entwicklungsdynamik zwischen dem Ausgleich 1867, als das Kaisertum Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn umgewandelt worden war, und dem Ersten Weltkrieg, bilden den historischen Rahmen für das Verständnis der Ereignisse von 1918/19. Im Königreich Ungarn lebten 1910 18,2 Millionen Menschen, von denen nur 54,5 Prozent Magyaren waren. Die zahlenmäßig stärksten nationalen Minderheiten waren Rumänen (16,1 Prozent), Slowaken (10,7 Prozent) und Deutsche (10,4 Prozent). Hinzu kamen je eine halbe Million (2,5 Prozent) Ukrainer/Ruthenen/Russinen und Serben. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung lag insgesamt bei sieben Prozent, in Budapest gar bei einem Fünftel der Einwohner.

Kapitalistische Entwicklung

Ungarn war ein Land mittlerer kapitalistischer Entwicklung mit feudalen Relikten. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten der ungarischen Gründerzeit 1867–1914 lagen mit jährlich 3,2 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Der Anteil von Industrie, Bergbau und Handwerk an der Gesamtwirtschaft stieg in dieser Zeit von 18,4 auf 30,4 Prozent, der von Handel und Verkehr von 7,2 auf 13,2 Prozent auf Kosten der Landwirtschaft (ein Rückgang von 80 auf 56 Prozent). Das Königreich Ungarn erzeugte fast die Hälfte der landwirtschaftlichen und ein Drittel der indus­triellen Produktion der Habsburgermonarchie.

Der Zusammenschluss von Großunternehmen zu monopolartigen Wirtschafts- und Finanzformen war unübersehbar. Auch der Finanzsektor unterlag einem Konzentrationsprozess – die fünf größten Banken beherrschten Ungarns Wirtschaft weitgehend. Einen herausragenden Platz nahm die Hauptstadt mit ihren Vororten ein. Sie wurde zur fünftgrößten europäischen Metropole (um 1914 etwa eine Million Einwohner) und war ein europäisches Finanz- und Kulturzentrum. Hier befanden sich 60 Prozent aller Großbetriebe, und lebten 28 Prozent der Fabrikarbeiter des Königreichs. Jeder vierte Einwohner Budapests lebte allerdings unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das Industrieproletariat des Landes wuchs von 1867 bis 1914 von 182.000 auf 955.000 Personen. Mit Familienmitgliedern machte es ein Fünftel der ungarländischen Bevölkerung aus. Interessenvertreter der Lohnarbeiter waren die 28 landesweiten Branchengewerkschaften (1906 bis 1917 von 153.332 auf 215.000 Mitglieder angewachsen, 1918: 1,4 Millionen) und die mit ihnen eng verbundene, 1890 gegründete Sozialdemokratische Partei Ungarns (MSzDP).

Diese kapitalistisch-industriellen Verhältnisse wurden indessen von feudalen Relikten überlagert, obwohl Leibeigenschaft und Lehensrechte in der Revolution 1848 aufgehoben worden waren. Die Monarchie finanzierte und privilegierte 30.000 Geistliche, vernachlässigte aber das Bildungs- und Gesundheitswesen. Nur ein Drittel der Einwohner Ungarns ab dem sechsten Lebensjahr konnte lesen und schreiben. In einem Land mit zwei Millionen Geschlechtskranken, einer halben Million Tuberkulosekranken und 55.000 geistig Behinderten gab es nur 5.800 Ärzte. Drei Viertel der Landbevölkerung verfügten nur über ein Fünftel des Landbesitzes, das übrige Viertel über die knappe Hälfte. 71.000 weltliche und kirchliche Großgrundbesitzer, die 0,3 Prozent der Bevölkerung ausmachten, besaßen 27 Prozent des Grund und Bodens. Darunter waren 184 Familien des Hochadels mit je mehr als 6.000 Hektar Land. Mit ihnen familiär verbunden war das entstehende Großbürgertum mit etwa 1.000 Familien.

In elenden Verhältnissen lebten die 2,3 Millionen Kleinbauern, die sich von ihrer Scholle nicht ernähren konnten, und die zwei Millionen Agrarproletarier (mit ihren Familien etwa 4,5 Millionen Personen): die Tagelöhner, das Gesinde, die Ernte- und Erdarbeiter. Wichtige Interessenvertreter der bäuerlichen Bevölkerung waren der Verband der Landarbeiter (50.000 Mitglieder) und die vom populären Bauernführer István Nagyatádi Szabó 1911 gegründete Partei der Landwirte. Neben der sozialen Kluft zwischen Landmagnaten, Finanz- und Industrieoligarchie einerseits und den proletarischen und bäuerlichen Schichten andererseits entwickelten sich auch durch die Magyarisierungspolitik die Widersprüche zwischen der ungarischen Bevölkerung und den großen nationalen Minderheiten sowie zwischen den ungarischen Eliten und dem Wiener Hof.

Der Erste Weltkrieg verschärfte die politischen, sozialen und nationalen Konflikte. Von den im Juli 1914 in den Krieg geschickten 1,6 Millionen Männern aus dem Königreich Ungarn war bis Jahresende eine Million gefallen, verletzt oder in Kriegsgefangenschaft. Anfang 1917 wurden von den inzwischen 3,8 Millionen Frontsoldaten 670.000 als tot, 750.000 als verletzt und 1,3 Millionen als Kriegsgefangene registriert. Das Realeinkommen war bei Facharbeitern um die Hälfte und bei Tagelöhnern auf 40 Prozent geschrumpft, die Getreide- und Kartoffelerzeugung um die Hälfte zurückgegangen. Die Brotrationen pro Person, die im Januar 1918 100 Gramm pro Tag betrugen, wurden im Juni nochmals um die Hälfte gekürzt. Die Dividenden der kapitalistischen Unternehmen, vor allem in der Rüstungswirtschaft, überstiegen hingegen das Vorkriegsniveau von sieben Prozent; allein im Bergbau erreichten sie 1916/17 38 Prozent.4 Über Verelendung und Hungersnot, aber auch die Verbitterung der einfachen Menschen kann in den von der militärischen Zensur beschlagnahmten Briefen nachgelesen werden. So schrieb eine Bäuerin aus Meczögyan im Herbst 1917 ihrem in russische Kriegsgefangenschaft geratenen Mann, dass das Leben nicht mehr lebenswert sei. Über die Reichen aber »möge Gott einen Krieg hereinbrechen lassen, wenn sie das Blutvergießen nicht satt bekommen, möge Gott, dem, der das noch nicht satt hat, bis zum letzten Spross alles wegnehmen.«5 Hinzu kamen die vom Kriegskabinett des Landmagnaten und Bankiers Graf István Tisza erzwungene Verlängerung der Arbeitszeit, die Ausweitung der Kinderarbeit und die Unterdrückung der Gewerkschaften, deren Mitgliederzahl von 100.000 (1912) auf 43.000 (1915) zurückging.

Revolutionssignale

In der ersten Kriegshälfte schien es, als liege das Hauptfeld der politischen Auseinandersetzung innerhalb der besitzenden und herrschenden Klassen. Graf Károlyi, einer der reichsten Aristokraten Ungarns, verließ aus Protest im Juli 1916 die Unabhängigkeitspartei von Ferenc Kossuth und gründete mit 23 Abgeordneten die schon erwähnte Landes-Unabhängigkeits- und Károlyi-Partei mit dem Ziel, Ungarns Entwicklung zu einem unabhängigen demokratischen und föderativen Staat voranzubringen. Sein Auftreten im Parlament gegen den Krieg verschaffte ihm auch unter Arbeitern und Bauern Sympathien. Ein Jahr später bildete Károlyi mit der Demokratischen Partei um Vilmos Vázsonyi, der Bürgerlich-Radikalen Landespartei von Jászi und der Sozialdemokratie unter Sándor Garbai einen Wahlrechtsblock. Dieser organisierte im Juni 1917 in allen größeren Städten Veranstaltungen, auf denen die Einführung des allgemeinen Wahlrechts gefordert wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur ein knappes Zehntel der erwachsenen Bevölkerung wahlberechtigt. Gefordert wurde auch Ungarns Kriegsaustritt. Der Wiener Hof war aber lediglich bereit, den Grafen Tisza durch den Grafen Móric Esterházy zu ersetzen und zwei Vertreter des Wahlrechtsblocks ins Kabinett aufzunehmen.

In der Arbeiterschaft wuchs seit den russländischen Revolutionen von 1917 die Einsicht, dass ein Ende des Kriegs und soziale Veränderungen wichtiger als Wahlrechtskämpfe waren. Nach großen Streiks in den Budapester Rüstungsbetrieben am 1./2. Mai 1917 kam es im Verlaufe des Monats zu Bergarbeiterstreiks in Tatabánya, Dorog und Pécs. Die 31 Streikorganisatoren wurden von Standgerichten zum Tode verurteilt, kamen aber frei, und die Streikforderungen wurden erfüllt. Die Gewerkschaften sowie der linke Flügel der Sozialdemokraten, der sich gegen Krieg und Ausbeutung in der Rüstungsindustrie stellte, wuchsen nun rasch an. Einfluss auf die revolutionäre Entwicklung nahm auch die 1917 entstandene linksozialistische und antimilitaristische Organisation Revolutionärer Sozialisten. Ähnlich wie in Russland entstanden erste Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte. Bereits auf dem außerordentlichen Parteitag der MSzDP am 25. November 1917 wurde der Linksruck offenbar. Im November und Dezember 1917 forderten Massendemonstrationen in verschiedenen Städten das Ende des Krieges. Im Januar 1918 gab es dann in Budapest sechs Großkundgebungen sowie einen dreitägigen Generalstreik.

Ein weiteres Revolutionssignal setzte im Februar 1918 der dreitägige Aufstand der 6.000 Matrosen des Kreuzers »St. Georg« und 40 weiterer Schiffe sowie der Arbeiter des Marinearsenals in der Adria-Bucht Cattaro (Kotor). Der Kommandant der Flotte, Konteradmiral Miklós Horthy, schlug den Aufruhr gewaltsam nieder. 800 Matrosen wurden eingekerkert und nachweislich 91 standrechtlich erschossen. Als im Mai 1918 ein Bergarbeiteraufstand in Pécsbanyatelep ausbrach, ließ der dortige Militärkommandant zwölf Anführer erschießen. Am 20. Juni tötete die Gendarmerie bei einem Streik in der MÁV-Maschinenfabrik vier Arbeiter. Daraufhin riefen die Gewerkschaften aus Budapest und Umgebung zum Generalstreik auf, der zehn Tage dauerte und an dem eine halbe Million Arbeiter und Angestellte teilnahm. Die Polizei tötete vier Arbeiter, zwanzig wurden verletzt, Hunderte Vertrauensleute verhaftet, Streikführer an die Front geschickt. Doch die Streiks und Hungermärsche gingen weiter, und es kam auch zu massenhaften Desertionen an der Front und Meutereien in den Kasernen. Die Forderungen nach Sturz des Kriegskabinetts, nach einem Friedensschluss und nach der Bildung von Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten blieben auf der Tagesordnung.

Ähnlich wie in Russland im Frühjahr 1917 und Deutschland im Herbst 1918 hatte sich auch im Kaiserreich Österreich-Ungarn eine revolutionäre Situation herausgebildet. Wie in Petrograd, Berlin und Wien war auch bei führenden Sozialdemokraten im Königreich Ungarn die Bereitschaft zur begrenzten Machtteilhabe am herrschenden monarchistischen System vorhanden. Das belegen die Debatten des Parteitags der ungarischen Sozialdemokratie am 13. Oktober 1918. Während der Reformsozialist Zsigmond Kunfi auf einen Bruch mit Deutschland sowie ein Ende der Personalunion mit Österreich drängte und eine Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien in den Raum stellte, forderte eine 32köpfige Delegiertengruppe um den linken Sozialdemokraten Jószef Pogány den Aufbau von Arbeiterräten als organisatorische Basis einer eigenständigen proletarischen Politik. Mit dem Zerfall der Habsburger Doppelmonarchie und der Kriegsniederlage erreichten die miteinander verbundenen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, nationale Unabhängigkeit, Demokratisierung der Gesellschaft und Kriegsabbruch im Herbst 1918 ihren Höhepunkt. Als Wortführer der linksbürgerlichen Opposition erklärte Graf Károlyi am 16. Oktober im Parlament, nachdem der Krieg verloren sei, käme es darauf an, den Frieden nicht zu verlieren. Da dem auch sein konservativer Widerpart Graf István Tisza zustimmte, trat das Kriegskabinett von Ministerpräsident Sándor Weckerle am 23. Oktober zurück. Erst jetzt ergriffen die maßgeblichen Politiker des einstigen Wahlrechtsblocks, Károlyi, Jászi und Ernó Garami, die Initiative, gründeten am 25. Oktober den Ungarischen Nationalrat und gaben ein Zwölfpunkteprogramm bekannt, das die vollständige Unabhängigkeit Ungarns, den Bruch mit dem Deutschen Reich, sofortige Neuwahlen auf Grundlage des allgemeinen Wahlrechts für beide Geschlechter, Autonomie für die nationalen Minderheiten, Versammlungs-, Vereins-, Presse- und Gewissensfreiheit, eine Agrarreform, Maßnahmen gegen die Versorgungskrise und weitere Reformen ankündigte.

Die alte Ordnung stürzt

Karl I., seit 1916 Kaiser von Österreich und zugleich als Karl IV. König von Ungarn, präsentierte Graf János Hadik als neuen Regierungschef. Dies löste einen öffentlichen Proteststurm aus. Ab dem 27. Oktober forderten Hunderttausende vor dem Königsschloss, dem Parlament, in Betrieben und Einrichtungen den populären »roten Grafen« Károlyi als Regierungschef. Der Ungarische Nationalrat wurde zum Führungszentrum der beginnenden Revolution. Zu den Mitgliedern des Exekutivkomitees des Nationalrates gehörten sechs Vertreter der Károlyi-Partei, zwei von der Bürgerlich-Radikalen Landespartei, fünf Sozialdemokraten und die Feministin Rózsa Schwimmer. Das Büro leitete der linke Sozialdemokrat Jenó Landler. Der vom Sozialdemokraten Pogány am 25. Oktober gegründete Budapester Soldatenrat unterstellte sich dem Nationalrat. Auch die Revolutionären Sozialisten unter Ottó Korvin, der linke Sozialdemokrat Leutnant Béla Szántó und der aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte Kommunist Árpád Korvinyi gehörten zu den Organisatoren des Umsturzes. Die Garnisonen und die Polizei der Hauptstadt unterstützten ebenfalls den Nationalrat. Soldaten und Zivilisten verhinderten, dass königstreue Truppen nach Budapest gelangten. Der Soldatenrat ließ Bahnhöfe, Telefonzentrale, Banken, Brücken, Post und Militärdepot besetzen. Soldaten und Matrosen in Kasernen und auf der Donauflottille entwaffneten Offiziere und befreiten politische Gefangene. Die Soldaten rissen ihre Rangabzeichen ab und steckten sich Astern als Siegeszeichen an ihre Mützen.

In diesen Tagen erklärten auch die Nationalräte in den tschechischen, slowakischen, südslawischen und deutsch-österreichischen Gebieten des ungarischen Königreiches ihre nationale Unabhängigkeit. In Wien konstituierte sich eine neue deutsch-österreichische Regierung unter Vorsitz des Sozialdemokraten Karl Renner. So sah sich Kaiser Karl I. schließlich am 31. Oktober gezwungen, Károlyi mit der Regierungsbildung im Königreich Ungarn zu beauftragen. Proklamiert wurden die Unabhängigkeit der »Länder der Heiligen Stephanskrone«, die Einführung des gleichen und geheimen Wahlrechts, demokratische Freiheitsrechte und die Durchführung einer Bodenreform. Die Machtübernahme durch den Nationalrat verlief weitgehend unblutig – drei Menschen kamen ums Leben und 50 wurden verletzt. Am 31. Oktober erschossen Soldaten den als Kriegstreiber verhassten Grafen Tisza in seiner Wohnung. Bereits am 1. November befahl Kriegsminister Lindner allen ungarischen Truppen, die Waffen zu strecken. Zwei Tage später wurde in Padua ein Waffenstillstand geschlossen. Der ungarische Nationalrat erklärte die »Asternrevolution« für beendet und verkündete ein politisches, soziales und nationales Reformprogramm.

Doch auf Plätzen und in Betrieben der Hauptstadt und in der Provinz gingen die revolutionären Aktionen weiter. Die Demonstranten forderten die Entthronung der Habsburger und die Ausrufung der Republik Ungarn. Da die Beschwichtigungen des sozialdemokratischen Mitglieds des Ungarischen Nationalrates Garami erfolglos blieben, setzte Minister Kunfi schon am 1. November in der Regierung durch, binnen sechs Wochen eine kon­stituierende Versammlung einzuberufen, die über die Frage Monarchie oder Republik entscheiden sollte. Ab dem 29. Oktober wurden in den Betrieben der Hauptstadt Arbeiterräte gewählt, aus denen am 2. November der zentrale Budapester Arbeiterrat hervorging. Dessen Vorsitz übernahm der rechtssozialdemokratische Führer der Druckergewerkschaft Móric Preuzs. Aber auch die Vertreter der Parteilinken Landler, Nysztor und Béla Vágó gehörten dem Gremium an. Einen Tag später trafen sich die in den ungarischen Truppenteilen gewählten Soldatendeputierten in Budapest und schufen einen erweiterten zentralen Soldatenrat, dessen Vorsitzender erneut Pogány wurde.

Die bürgerlich-sozialdemokratische Regierung erklärte nun die Revolution für beendet, da sie deren radikale Fortführung wie 1917 in Russland befürchtete. Sie machte deshalb auch den von Lenin am 3. November telegrafierten Aufruf nicht publik: »Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass die Arbeiter, Soldaten und Bauern Ungarns sich nicht darum von der Herrschaft des Wiener Kapitals befreit haben, um sich durch die ungarischen Großgrundbesitzer, Bankiers und Kapitalisten ausbeuten zu lassen. Wir glauben fest daran, dass die ungarischen Arbeiter und Bauern mit den ungarischen Kapitalisten abrechnen.« Erst als Kaiser Karl I. auf seine Regentschaft in Ungarn verzichtete, ordneten Regierung und Nationalrat am 16. November eine Großkundgebung vor dem Parlament an, auf der die »Ungarische Volksrepublik« (Magyar Nepköztársaság) ausgerufen wurde.

