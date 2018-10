Jobs »mutwillig« gefährdet

IG Metall kämpft um Erhalt der Arbeitsplätze: Produktionshalle der Neue Halberg-Guss GmbH in Leipzig Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Auch nach Monaten herrscht weiter Ungewissheit über die Zukunft des Automobilzulieferers Neue Halberg-Guss GmbH (NHG). Die Industriegewerkschaft Metall Leipzig forderte nun den Eigentümer, die Prevent-Gruppe, auf, bei dem geplanten Verkauf des Betriebs Nägel mit Köpfen zu machen. Seit dem letzten Wochenende liege ein Angebot vor, sagte IG-Metall-Sprecher Bernd Kruppa am Freitag der Leipziger Volkszeitung (LVZ). Das Management müsse nun darauf reagieren, »anstatt den mutwilligen Verlust der Arbeitsplätze voranzutreiben«.

Erst vor einer Woche hatte die Unternehmensleitung bekanntgegeben, das Werk in Leipzig nicht erst im Dezember 2019, sondern schon im März schließen zu wollen. Auch am Standort Saarbrücken sollen deshalb jetzt 400 statt der geplanten 300 Stellen »wegfallen«. Angeblich habe ein potentieller Investor mehrmals zugesagte Angebote nicht eingereicht.

Die Frage, ob nun eine neue Kaufofferte vorliege, wollte die Firmenleitung nicht beantworten. Ein Sprecher äußerte: »Sobald es hier neue Fakten gibt, werden wir selbstverständlich informieren«. Bis dahin wolle man keine Gerüchte kommentieren. Dagegen hatte der Betriebsrat laut LVZ bereits vor einer Woche von einem »unterschriftsreifen Kaufvertrag« gesprochen. Der Käufer biete sogar mehr als Prevent im Januar für Halberg Guss bezahlt hatte.

Die Schuld für die verfahrene Situation schieben sich Gewerkschaften und Geschäftsleitung gegenseitig zu. Letztere erklärte Ende September, die sechs Wochen Streik hätten die Auftragslage »deutlich verschlechtert«. Kunden hätten Aufträge bei anderen Zulieferern plaziert und den Abzug weiterer Bestellungen angekündigt. Bis Mitte 2019 werde sich die Produktion voraussichtlich halbieren.

In den vergangenen vier Monaten habe das Management vergeblich versucht, mit der IG Metall einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln, hieß es. Das sei auch mit einem Schlichter nicht gelungen. Mitte September hatte die NHG die Gespräche einseitig für gescheitert erklärt. Angeblich hätten die Gewerkschaftsvertreter auf Forderungen beharrt, die das Unternehmen in die Insolvenz getrieben hätten.

Die IG Metall widersprach deutlich: »Die erneute Verschärfung der Situation hat ihre Ursache im unverantwortlichen Verhalten der Geschäftsführung.« Man habe versucht, konstruktive Lösungen zu finden. »Unsere Forderung nach einem Zukunftskonzept für das Unternehmen war und ist richtig«, sagte Jörg Köhlinger, Leiter des Bezirks Mitte, laut dpa Ende September.

Inzwischen sieht die Gewerkschaft im Verkauf des Unternehmens die einzige zukunftsfähige Lösung. Sie wirft der Unternehmensleitung laut Saarbrücker Zeitung vom Donnerstag vor, die schwierige Lage herbeigeführt zu haben. Mit starken Preiserhöhungen habe sie nur nach schnellem Profit gestrebt und langjährige Kundenbeziehungen aufs Spiel gesetzt. Zudem stehe sie einer langfristigen Lösung des Konflikts im Wege, um eigene Gewinninteressen zu befriedigen.

Informationen, die das Wirtschaftsmagazin Capital in der Oktoberausgabe veröffentlichte, zeigen, dass die IG Metall gar nicht so falsch liegen dürfte. Das Beteiligungsimperium Prevent, das von der bosnischen Hastor-Familie kontrolliert wird, habe sich demnach in den letzten Jahren zu einem Schreckgespenst der Automobilbranche entwickelt. Mit dem Volkswagenkonzern liegt es seit Jahren im Clinch. Verschiedene zu Prevent gehörende Automobilzulieferbetriebe hatten die Bereitstellung wichtiger Bauteile eingestellt, so dass es in Werken der Volkswagen AG teilweise zu Produktionsausfällen kam.

Berater, Gewerkschafter und Vertreter anderer Zulieferer meinen demnach, hinter Prevents Vorgehen könnte System stecken. »Das Muster ist kurzfristige Gewinnmaximierung«, habe ein Brancheninsider gesagt. Und das könne schnell auf Kosten des Betriebs und damit auch der Arbeiter gehen.

Die angewandte Methode sei laut Capital einfach: Ein Zulieferer, von dem beispielsweise Volkswagen kurzfristig abhänge, werde übernommen. Dann würden deutlich höhere Preise gefordert, die die Abnehmer solange zahlen müssten, bis sie einen anderen Lieferanten aufgebaut hätten. Sobald die Verträge gekündigt würden, geriete der Zulieferer in Bedrängnis und werde im Zweifel abgewickelt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Gewinn aber längst abgeschöpft. Tatsächlich sprachen Vertreter der Volkswagen AG laut dem Bericht von Preisen vom Zehnfachen des Marktüblichen. Bei Prevent heißt es, in einigen Fällen sei es um das Fünffache gegangen.

2015 hatte es dieses »Spiel« bereits in Brasilien zwischen Prevent-Tochterfirmen und dem dortigen Ableger von VW gegeben. Ein Jahr später stellten die deutschen Prevent-Töchter Car Trim und ES Automobilguss die Lieferung ein und lösten einen Produktionsstopp bei Betrieben des Wolfsburger Automobilriesen aus. Im März 2018 hat sich Volkswagen dann komplett von ihnen getrennt.