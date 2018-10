»Bei Kretschmer passt nichts zusammen«

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, am »Tag der Deutschen Einheit« (3.10.2018) Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Die CDU in Sachsen hat kürzlich den Tabubruch gewagt und bei der Oberbürgermeisterwahl in Meißen mit der nationalistischen AfD kooperiert. Ist diese Zusammenarbeit im kleinen als eine Art Plan für das Bundesland zu verstehen?

Das wird die CDU entscheiden. Fakt ist: Ihr Kandidat hat sich nicht von rechter Flugblattwerbung zu seinen Gunsten distanziert. Offenbar hat es hinter den Kulissen eine Verständigung zwischen Schwarz und Blau gegeben. Die AfD behauptet das ja inzwischen auch öffentlich, ohne dass die CDU einen ernsthaften Versuch unternimmt, das aus der Welt zu schaffen.

Wie ernst sind vor diesem Hintergrund Ankündigungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, CDU, zu nehmen, künftig stärker gegen die extreme Rechte vorgehen zu wollen?

Der Ministerpräsident ist sowieso politisch kaum ernst zu nehmen, weil er immer und überall nahezu allen alles verspricht. Leider passt bei Kretschmer nichts zusammen: Am 1. Mai hat er in Chemnitz gemeinsam mit vielen anderen, unter anderem mit mir, ein Transparent getragen mit der Aufschrift »Vielfalt – Gerechtigkeit – Solidarität / Chemnitz: Dem Rassismus keine Chance«. Nach den rechten Ausschreitungen in der Stadt wiegelte er diese Anfang September mit den Worten ab: »Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab keine Pogrome in Chemnitz«. Inzwischen haben die Sicherheitsbehörden eine rechtsterroristische Gruppierung ausgehoben und ihre Mitglieder, die zuvor Teil des Mobs waren, in Untersuchungshaft genommen. Mit dem Leugnen der Wahrheit kann der Kampf gegen rechts nicht gewonnen werden.

Welche Verantwortung trägt die CDU dafür, dass Sachsen vielen als das reaktionärste Bundesland gilt?

Die CDU Sachsen hat fast 30 Jahre den Leuten ihre Geschichte der »beiden deutschen Diktaturen« eingeimpft, wobei sie bei der Abrechnung mit der DDR härter zur Sache ging als beim Blick auf die Zeit des Naziregimes, was sich bis heute an der entsprechenden Schieflage in der Arbeit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zeigt. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass immer mehr Leute nichts dabei finden, in Gesellschaft bekennender Neonazis mit Hitlergruß zu ­demonstrieren.

Umfragen zufolge bliebe der CDU auf Landesebene nichts anderes übrig, als mit der AfD oder Ihrer Partei zu koalieren. Wagen Sie eine Prognose, wie sich Ministerpräsident Kretschmer entscheiden wird?

Diese Prognose ist völlig irrelevant, weil sich Die Linke längst entschieden hat: Mit dieser sächsischen CDU ist keine Koalition vorstellbar. Wir haben es mit dem bundesweit mit Abstand rechtesten Landesverband der Union zu tun, der eng mit der CSU verbunden ist. Mehr Ablehnung von Mindestlohn, Grundrechten auch für Minderheiten, Zivilcourage und sozialem Ausgleich ist im konservativen Lager nirgendwo zu finden. Die Haltung der Partei zu Grund- und Freiheitsrechten stimmt mit der unsrigen überhaupt nicht überein, was man auch an der Novelle des sächsischen Polizeigesetzes erkennt.

Nun hat CDU-Landtagspräsident Matthias Rößler gesagt, wer mit der Linken koaliere, »zerreißt die sächsische Union«. Allerdings würde Die Linke gleich mit zerrissen – und einzige Nutznießerin wäre die AfD.

Ihre Partei stünde also nicht zur Verfügung? Auch nicht, wenn Sie damit eine Koalition von CDU und AfD verhindern könnten?

Bevor alle Welt über eine Regierungsbeteiligung einer faktisch faschistischen Partei spekuliert – die ich für den politischen Super-GAU für Sachsen halte –, sollten wir alles tun, um die AfD so klein wie möglich zu halten. Das Abschneiden dieser Partei kann uns nicht egal sein, schon wegen der vielen in Initiativen engagierten Menschen überall im Lande nicht. Man wehrt den Erfolg der AfD aber nicht dadurch ab, dass man sich jemandem wie Kretschmer an den Hals wirft, der erst im letzten Jahr selbst sagte, die CDU sei das »Original der AfD«. Ich setze auf eine Koalition der Vernunft, auch mit wertkonservativen und christlichen Menschen. Wer sicher sein will, dass es nicht zu einer Koalition aus Schwarz und Blau kommt, muss bei der sächsischen Landtagswahl im kommenden Jahr Die Linke wählen.