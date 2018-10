Ein ostdeutscher Rechter

»Was ist mit dem Osten los?«: Richard Schröder (SPD) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Ostdeutschland einschließlich Ostberlin leben heute etwa 13,7 Millionen Menschen, rund drei Millionen weniger als 1989. Das ist der Saldo von Ab- und Rückwanderung. Manche Sozialwissenschaftler kommen auf über vier Millionen Menschen, die weggezogen sind. Ist ein Land, das etwa ein Viertel seiner Einwohner in weniger als 30 Jahren verliert, noch dasselbe? Lässt sich von »den« Ostdeutschen sprechen?

Auf Seite eins der Berliner Zeitung vom Dienstag/Mittwoch schrieb Sabine Rennefanz zum »Ritual« 3. Oktober: »Nachdem in den vergangenen Jahren Ostbashing angesagt war, dominiert in diesem Jahr der sozialtherapeutische Ansatz. Man will den Osten verstehen, sich reinfühlen, Verständnis zeigen.« Für Ost-West-Debatten innerhalb der Stadt Berlin seien die Jahre »der großen Polarisierung« vorbei, »eigentlich wäre es jetzt Zeit, die Aufarbeitung der neunziger zu beginnen«. Bei den »letzten Kalten Kriegern, den Vertretern der Gedenkstätte Hohenschönhausen und der Berliner CDU«, stünden Generationswechsel an.

Es sei dahingestellt, ob entspannte Diskussion oder neue Gesichter etwas ändern. Enteignung und Ausplünderung in einem Ausmaß wie noch nie in sogenannten Friedenszeiten werden nicht rückgängig gemacht, indem darüber geredet wird. Das lenkt auch ab vom Wesentlichen: Von Enteignung und davon, dass über Besitz und Vermögen, über Quantitatives, unter der Herrschaft des Privateigentums nicht gesprochen werden soll, was aber im Osten getan wird.

Einer, der sich als ostdeutscher protestantischer Theologe und SPD-Fraktionsvorsitzender in der Volkskammer nach den Wahlen vom 18. März 1990 vehement für die Entstaatlichung des Besitzes an Produktionsmitteln in der DDR einsetzte, war Richard Schröder. Ihm räumte die FAZ am Montag eine Druckseite ein, auf der er die Frage erörtert: »Was ist mit dem Osten los?« Eine vielbeachtete Antwort laute: »Die Ostdeutschen seien durch den Einigungsprozess gedemütigt worden, und diese Kränkung schlage nun in Wut um«. Ähnliches behauptet gerade Schröders SPD-Genossin, die sächsische Ministerin Petra Köpping. Die Antwort des Enteigners von einst ist vorhersehbar, sie lautet zusammengefasst: Papperlapapp.

Schröders Begründung: Die Ostdeutschen haben das »Gefühl, Bürger oder Deutscher zweiter Klasse zu sein«, in die »Einigung« mitgebracht. Der Christenmensch entblödet sich nicht, das ranzige »Der Dumme Rest« als Auflösung für das Kürzel DDR als Argument anzuführen und staatspfaffenmäßig zu predigen: Wenn Ostdeutsche keine Millionen besitzen, »hängt denn daran wirklich die Lebenszufriedenheit«? Der Mann mit der wahrscheinlich göttlichen Lizenz zur Privatisierung weiß nämlich, woran’s dem heidnischen Ostvölkchen mangelt, allein am rechten Glauben: »Niemand zwingt Ostdeutsche, sich als Bürger zweiter Klasse zu fühlen.«

Da wäre zu ergänzen: Keiner hat sie gezwungen, abgesehen von Richard Schröder und seiner segensreichen Tätigkeit als SPD-Fraktionschef 1990, mit der er mithalf, den Staat DDR in eine Zone zu verwandeln, ein Territorium, in dem anderes Recht als in der alten Bundesrepublik gilt. Im übrigen, so Schröder, habe »in der DDR eine Revolution stattgefunden, und zu der gehört ein Elitenwechsel«. Außerdem: »Im Westen saß die Sachkompetenz.«

Wer da noch Fragen hat, weiß nicht, was ein Schröder in einem Parlament bedeutet: Die Beseitigung von Freiheit, Gleichheit und zivilisiertem Umgang und deren Ersatz durch Import von Krieg, Massenarbeitslosigkeit und Neonazismus. Denn was erklärt laut Schröder die AfD-Erfolge im Osten? »Solange die Migrationspolitik der Regierung nicht überzeugt, wird die AfD weiter zulegen.« Die »Mutter aller Probleme« also. Kratz den Schröder, und der Rassist kommt zum Vorschein. So klärt sich, was er, der ostdeutsche Rechte, schon 1990 wollte.