Konterrevolution auf dem Posten

Ende September/Anfang Oktober 1918 reifte in Deutschland eine revolutionäre Situation heran. Am 29. September 1918 trat in Berlin der »Kronrat« zusammen, mit Kaiser, Heeresleitung, Reichskanzler und Außenminister das Machtzentrum des Landes. Das Gremium beriet über die Konsequenzen aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg und nahm Kurs auf »Parlamentarisierung« und allgemeines Wahlrecht. Am 3. Oktober 1918 wurde eine Regierung unter dem Prinzen Max von Baden gebildet, in der die »Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands« (MSPD) und die liberale »Fortschrittliche Volkspartei« je zwei Staatssekretäre stellten, das katholische Zentrum drei.

Wenige Tage später beriet die Spartakusgruppe auf einer illegalen Reichskonferenz, die von den meisten Historikern auf den 7. Oktober datiert wird (von einigen auf den 12. oder 13. Oktober), über Forderungen einer Volksrevolution und legte sie in einem Aufruf an die Bevölkerung dar. Ein Auszug:

Wir sind in die letzte Periode des Krieges eingetreten. Nach 50 Monaten zeigt sich sein Werk so, wie es nach unserer Auffassung sein musste: Auf der einen Seite die Masse derjenigen, die diese lange Zeit in den Schützengräben vertierten, Leib und Leben, ihr Blut und ihre Gesundheit opferten, um das »Vaterland« zu verteidigen, dieweil der Krieg selbst das wenige, was sie vom Vaterland hatten, ihre Familien, ihre wirtschaftliche Existenz vernichtete; auf der anderen Seite die Schar derer, die zu Hause in Behaglichkeit sitzen, die Konjunktur des Krieges ausnutzen, um den Proletariern an der Front und deren Klassengenossen zu Hause in Kriegslieferungen, mit Lebensmittelwucher das Geld aus der Tasche zu stehlen.

Dieses Resultat des Krieges hat in allen Ländern der Welt nicht nur die objektiven Grundlagen der Revolution verstärkt, sondern den Zeitpunkt des unmittelbaren Beginnens der Revolution herangeführt.

Für Deutschland kommt ein Besonderes hinzu.

Dieser Krieg, mit der frechsten Lüge der Weltgeschichte – der vom schmählichen Überfall – begonnen, stellt endlich, nach vierjähriger Häufung von Lüge auf Lüge, das deutsche Proletariat vor die nackte Tatsache, dass Deutschlands Imperialismus politisch und militärisch vernichtend geschlagen ist. (…)

Diese erste Regung der Revolution findet aber schon die Konterrevolution auf ihrem Posten. Mit der Einräumung scheinbarer Rechte sucht sie, da die Gewaltmittel versagen, die Bewegung einzudämmen. Parlamentarisierung und preußisches Wahlrecht sollen das Proletariat geneigt machen, weiter zu dulden und so, wenn schon der Raubzug nach außen missglückt ist, der Bourgeoisie die Früchte des Diebstahls am eigenen Volke sichern und die schwankenden Throne Wilhelms II. und der übrigen souveränen Herren Deutschlands stützen.

In diesem Bestreben haben sie die freundliche Unterstützung jener Sozialisten gefunden, deren Geschäft es seit dem 4. August 1914 ist, das Vertrauen, das sie aus Friedenszeiten her in den Volksmassen besaßen, der Junker- und Kapitalistenbande zur Verfügung zu stellen, damit sie umso unbesorgter das Volk belügen und bestehlen können. (…)

Unbekümmert um Gesetze und Verordnungen der kommandierenden Generale muss das Proletariat mit allen Mitteln verlangen:

1. Unverzügliche Freilassung all derer, die für die Sache des Proletariats in den Gefängnissen und Zuchthäusern, sei es in Schutzhaft oder in Strafhaft schmachten (…).

2. Sofortige Aufhebung des Belagerungszustandes (Ausnahmezustand, jW).

3. Sofortige Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes (Verpflichtung aller Männer zwischen 17 und 60 Jahren, die nicht zur Armee eingezogen worden waren, zur Arbeit in der Rüstungsindustrie oder in einem kriegswichtigen Betrieb; trat am 6. Dezember 1916 in Kraft, jW)

Darüber hinaus hat das Proletariat zu fordern:

1. Annullierung sämtlicher Kriegsanleihen ohne jede Entschädigung.

2. Enteignung des gesamten Bankkapitals, der Bergwerke und Hütten, wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit, Festsetzung von Mindestlöhnen.

3. Enteignung alles Groß- und Mittelgrundbesitzes, Übergabe der Leitung der Produktion an Delegierte der Landarbeiter und Kleinbauern.

4. Durchgreifende Umgestaltung des Heerwesens, nämlich:

a) Verleihung des Vereins- und Versammlungsrechts an die Soldaten in dienstlichen und außerdienstlichen Angelegenheiten.

b) Aufhebung des Disziplinarstrafrechtes der Vorgesetzten; die Disziplin wird durch Soldatendelegierte aufrechterhalten.

c) Aufhebung der Kriegsgerichte.

d) Entfernung von Vorgesetzten auf Mehrheitsbeschluss der ihnen Untergebenen hin.

5. Abschaffung der Todes- und Zuchthausstrafen für politische und militärische Vergehen.

6. Übergabe der Lebensmittelverteilung an Vertrauensleute der Arbeiter.

7. Abschaffung der Einzelstaaten und Dynastien. (…)