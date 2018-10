Radikale im öffentlichen Dienst

Host Köhler, Hans-Georg Maaßen, Thilo Sarrazin (v. l. n. r.) Foto: Ralf Hirschberger/Sebastian Kahnert/dpa/Axel Schmidt/REUTERS

Finanzstaatssekretär Horst Köhler (CDU), der spätere Bundespräsident, war neun Wochen nach dem Fall der Mauer längst kampfbereit. In einem Sammelband (»Tage, die Deutschland und die Welt veränderten«), den sein Minister Theo Waigel (CSU) 1994 herausgab, bekennt er in seinem Beitrag »Alle zogen mit«: »So war ich auch nicht ganz unvorbereitet, als mir Minister Waigel etwa Mitte Januar 1990 in einem Vier-Augen-Gespräch sagte, er schließe für die Entwicklung in der DDR überhaupt nichts mehr aus, auch nicht eine Entwicklung, die er mit dem Titel einer früheren amerikanischen Fernsehserie umriss: ›Kobra, übernehmen Sie.‹«

»Kobra« ist in der damaligen Bundesrepublik ein beliebter Serienheld: der freiheitliche Agent, der im Untergrund mit allen Mitteln die freiheitliche Ordnung gegen die Aggressionen des Kommunismus verteidigt. Und so die Menschen der freien Welt die korrekte Unterscheidung zwischen Gut und Böse lehrt. Diese Serie aus den sechziger Jahren wurde 1990 mit frisch gewonnener Aktualität von den Kommerzstationen Pro sieben und Kabel eins ausgestrahlt.

Kobra Köhler

Kobra Köhler hatte gleich am Nachmittag nach der Maueröffnung im Finanzministerium ein – wie er schrieb – »Brainstorming« veranstaltet. Und schon am Abend dieses 10. November legte er in harmonischer Eintracht mit dem Referatsleiter »Nationale Währungsfragen«, Thilo Sarrazin (SPD), dem Minister ein Papier vor, das Theo Waigel mit seinem Namen unterzeichnete. »Wir müssen diese historische Stunde nutzen«, forderten die Autoren. Aber man musste auch besonders vorsichtig sein. Das Problem war doch – so Köhlers Freund und Mitarbeiter Gert Haller (der begleitete ihn später noch als oberster Staatssekretär ins Bundespräsidialamt): »Die weitreichenden Überlegungen, den Anschluss der DDR über den Artikel 23 des Grundgesetzes herzustellen, durfte man überhaupt nicht in den Mund nehmen.« Schlimmer noch: »Das Wort ›Anschluss‹ war tabu, weil man befürchtete, mit solchen Vokabeln würde die Aufbruchstimmung in der DDR massiv beeinträchtigt.« Von der wäre nichts übriggeblieben, wenn bekanntgeworden wäre, dass diese von Köhler und Sarrazin betriebene Nutzung der historischen Stunde für die dann bald verehemaligte DDR verödete Landschaften, Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit bedeutete.

Das Handwerkszeug für seine Arbeit am Anschluss hatte sich Horst Köhler mit seiner Dissertation an der Universität Tübingen zurechtgelegt. Er hatte die 172-Seiten-Schrift in acht mühevollen Jahren erstellt und 1977 verteidigt. Ob es sich um eine »selbständige wissenschaftliche Arbeit« im Sinne des baden-württembergischen Hochschulgesetzes handelt, darf gefragt werden. Sie beruht auf einer Untersuchung, an der noch zwei andere Kollegen beteiligt waren. Aber der Titel von Köhlers Arbeit lag damals in der Bundesrepublik schon voll im Trend: »Freisetzung von Arbeit durch technischen Fortschritt«.

Sein gutmütiger Doktorvater Professor Alfred Ott, der – laut Nachruf – »nie ein akademischer Glasperlenspieler« war, gab ihm dafür beherzt ein »Magna cum laude« – von einem Zweitgutachter ist nichts bekannt – und hatte ihn schon vorher nach Bonn an den damals noch nicht vorbestraften Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff weitergereicht, der gerade »einen theoretisch versierten und ordnungspolitisch standfesten Ökonomen« suchte. Wie immer der Professor Ott es gemeint haben mag, jedenfalls sagte er, laut Köhlers eigenem Zeugnis: »Das ist Ihnen doch auf den Leib geschrieben.« Und auch Köhler bewunderte noch als Bundespräsident den Spendenverwöhnten: »Graf Lambsdorff stand für ordnungspolitische Geradlinigkeit, und er hat den Mut gehabt, daraus die politischen Konsequenzen zu ziehen.«

Diese Geradlinigkeit des korrupten Grafen führte zu dem berühmten Papier zur »Durchsetzung einer Anpassung der sozialen Sicherheitssysteme an die veränderten Wachstumsmöglichkeiten«, das 1982 den Bruch der sozial-liberalen Koalition unter Helmut Schmidt und die vorerst nur bundesdeutsche Wende unter Helmut Kohl herbeiführte. Damals stieg Horst Köhler ins Finanzministerium um. Und als 1989 die Wende mit Helmut Kohl auf die DDR übergriff, wurde ihm »klar, dass nun viel Arbeit auf mich zukam«. Horst Köhler hat in seiner Doktorarbeit den Einfluss des technischen Fortschritts auf den »Arbeitseinsatz« und die so entstehenden »Arbeitsmarktungleichgewichte« untersucht. Und zwar – das versteht sich von selbst – vom »Interesse des Ökonomen« aus.

So musste es sein. Für ihn, eben diesen Ökonomen, hieß das: »Überhänge des Angebots und der Nachfrage nach Arbeitsleistungen zu beobachten, zu erklären und zu prognostizieren.« Ein beachtliches, ja entscheidendes Stück dieser Tätigkeit konnte er dank seiner Dissertationsexpertise zum Freisetzen von Arbeit bewältigen – zusammen mit seinem SPD-Kollegen Thilo Sarrazin, der ebenfalls über eine einschlägige Expertise verfügte. Und so wurde schon Anfang 1990 von diesen beiden Experten Arbeitslosigkeit fest eingeplant für den Osten: Wer arbeitslos – »freigesetzt« hatte Köhler in seiner Dissertation geschrieben – werden muss, das bestimmt ganz objektiv die westdeutsche Statistik für die Ostdeutschen. Deren Industriesektor sei, das war ganz gewiss, »künstlich überdimensioniert«. Denn: »Hier arbeiten in der DDR 3,48 Millionen Erwerbstätige, das sind 20,9 v. H. der Wohnbevölkerung. In der Bundesrepublik liegt dagegen die vergleichbare Zahl nur bei 14,2 v. H. der Wohnbevölkerung.«

Sklavenhalter Sarrazin

Thilo Sarrazins Expertise bei dieser Behandlung der Ostdeutschen bezog sich nicht so sehr auf die Quantität als auf die Qualität dieses Menschenmaterials. Schon in seiner Dissertation von 1974 verstand sich Sarrazin auf die korrekte Einschätzung und Berechnung der Arbeitsergebnisse verschiedener, aber auch ganz bestimmter Ethnien. Sechzehn Jahre vor der deutschen Einheit, vermochte er alle möglichen Produktionsfaktoren zu berechnen: »Folgende Größen gehen in die Ermittlung der Nettoeinnahmen für männliche Sklaven ein: Die Nettoverkaufspreise für Baumwolle ab Farm, also die Handelspreise minus Abschlag für Transport, Versicherung etc. Weiterhin die jährliche Produktion eines Sklaven und seine laufenden Unterhaltskosten. Auf dieser Grundlage werden unter wechselnden Annahmen bzgl. Kapitalkosten pro Kopf und Jahr, durchschnittlichen Nettoverkaufspreisen etc. fast durchweg positive Kapitalwerte ermittelt. Die ebenfalls ermittelten internen Zinsfüße schwanken zwischen 4,5 Prozent und 13 Prozent.«

Ein prachtvolles Ergebnis angesichts der heutzutage lahmenden Zinsfüße. Mit diesem exzellenten Sklavenhalter-Fachwissen konnte er in seiner Dissertation sorgfältig differenzieren, so beachtete er, dass »männliche und weibliche Sklaven unterschiedliche Produktionsfunktionen besaßen«: Bei den Männern liege »die Produktivität um ein Drittel bis um die Hälfte höher; dafür bekamen die Frauen Kinder, welche auch wieder Einnahmen brachten«. Aber auch mit Sklavinnen lassen sich ordentliche Gewinne erzielen, wie Sarrazin evaluiert und aufgezählt hat: »a) Jede Negerfrau produzierte während ihres Lebens 5–10 Kinder, welche in der Produktion verwendet oder verkauft werden konnten. Die erfolgreichen Schwangerschaften lagen jeweils zwei Jahre auseinander. b) Die Negersklavin besaß die Hälfte bis zwei Drittel der Produktivität eines männlichen Sklaven. Dieses Verhältnis wurde ermittelt anhand der Relationen der Mietpreise bei Sklavenvermietung. Jede Schwangerschaft kostete drei Monate Arbeitszeit. c) Die Kinder begannen mit sechs Jahren zu arbeiten. Die Jungen konnten sich ab dem 9. Lebensjahr selbst erhalten, die Mädchen vom 13. Lebensjahr an.«

Aufgrund dieser und anderer Forschungsergebnisse bilanziert Sarrazin, dass »sich für weibliche Sklaven höhere Kapitalwerte und interne Zinsfüße als bei den Männern« ergeben. Das gilt allerdings wiederum nur mit Einschränkungen. Sarrazin: »Die Investition in einen weiblichen Sklaven trug längerfristigen Charakter und war darum mit höherem Risiko belastet.« Und ein heute noch für Sarrazin sehr wichtiger Gesichtspunkt bei der Betrachtung anderer Ethnien: »Die Fruchtbarkeit weiblicher Sklaven war bei Kauf nicht immer bewiesen. Sklavinnen, welche schon ein Kind bekommen hatten, dürften höhere Preise erzielt haben.« Er räumte auch ein: »Sklavenaufzucht und -handel genossen kein sehr hohes Prestige.« Aber er kam trotz aller möglichen Einwände gegen die schwankenden Werte dieses dunkelhäutigen Humankapitals zum Ergebnis: »Insgesamt lässt sich der Schluss ziehen, dass die Sklavenhaltung mindestens ebenso profitabel war wie alternative Verwendungen des eingesetzten Kapitals.«

Natürlich vermochte selbst ein Sarrazin nicht 14 Jahre nach seiner Dissertation einen exakten Vergleich zwischen Negersklavinnen und weißen Ossifrauen herzustellen. Letztere sind seit 1990 weitgehend freigesetzt. Und auch ihre Fertilität lässt seither zu wünschen übrig. Doch Sarrazins Blick auf die gewinn- oder verlustbringenden Eigenschaften eines speziellen Menschenmaterials waren ihm nützlich, als er 1990 zusammen mit Horst Köhler im Finanzministerium ausrechnete, wie viele ostdeutsche Eingeborene in die Arbeitslosigkeit »freigesetzt« werden müssen, damit das geringere westdeutsche Beschäftigungsniveau erreicht werde. Köhler und Sarrazin hatten damals schon eine erfolgbringende Groko gebildet, in der letzterer nachhaltiger wirkte als Andrea Nahles und Olaf Scholz in der heutigen.

Wie er Sozialdemokrat wurde, schildert Sarrazin so: »Zur SPD kam ich 1973 durch einen Zufall: In der Wochenzeitung Die Zeit sah ich eine Stellenanzeige der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Stab der SPD-Langzeitkommission gesucht wurde«. Mit der Bewerbung reichte er auch seine noch unveröffentlichte Doktorarbeit ein: »Ökonomie und Logik der historischen Erklärung«, aus der die obigen Zitate stammen. Sarrazin heute, angemessen knapp: »Es ging dabei um die Rolle kausaler Erklärungen in der Wirtschaftsgeschichte. Im Kern war es eine erkenntnistheoretische Arbeit, die quasi als Nebenprodukt die marxistische Geschichtstheorie als unwissenschaftlich verwarf und zeigte, welche Rolle ökonomische Theorien bei der historischen Erklärung spielen können.« Der Sozialdemokrat: »Das dabei gewonnene erkenntnistheoretische Rüstzeug prägt meinen Denkstil noch heute. Die Arbeit war der Anlass, mich zum Vorstellungsgespräch einzuladen und letztlich auch einzustellen. Sie erschien im Verlag der Friedrich-Ebert-Stiftung und wurde auch in Fachkreisen wahrgenommen: Jürgen Kocka und Hans-Ulrich Wehler luden mich zu einem Kongress der Wirtschaftshistoriker nach Bielefeld ein.« Wehler zumindest könnte diese Sklavenhalterdissertation mit Genuss gelesen haben, Kocka ist das nicht zuzutrauen.

Marschall Maaßen

Die dritte Dissertation, die uns hier beschäftigen muss, hätte Wehler ebenfalls goutiert, wenn sie ihm in die Hände gefallen wäre. Sie stammt aus dem Jahr 1996, wurde von dem abgesetzten, aber gegenwärtig noch immer amtierenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, verfasst und ist 1997 unter dem Titel »Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht« im Peter-Lang-Verlag erschienen. Erschienen, ohne dass die Öffentlichkeit bis Mitte September 2018 von ihrem Inhalt Kenntnis genommen hätte.

Nur der Titel war bekannt und stand in Nachschlagewerken wie Wikipedia. Der Inhalt wurde erstmals am Donnerstag, den 13. September, in den Leitmedien als kleiner Hinweis in einem Absatz eines zweiseitigen Artikels der Zeit nebenbei erwähnt: »Schon in der Einleitung konstatiert Maaßen, das Asylrecht sei in Europa durch seinen Missbrauch gekennzeichnet. Es sei ›zu einem Instrument einer unkontrollierten Massenzuwanderung‹ geworden«. Fast mitleidig fügt die Zeit hinzu: »Das war vor zwanzig Jahren. Wenn also wie im Sommer 2015, plötzlich eine knappe Million Menschen ins Land kommen und Asyl beantragen, muss das ein Mann wie Maaßen für Wahnsinn halten«. »Parteiübergreifenden, galoppierenden Rinderwahn« diagnostizierte Welt-Herausgeber Stefan Aust in einer Philippika gegen Angela Merkel, die am Freitag im Netz und erst am Montag, den 17. September, gedruckt erschien. Gegen eine Ablösung Maaßens aus dem Verfassungssschutzamt argumentierte Aust, dass Maaßen 1997 zum Thema promoviert wurde. Er schloss daraus: »Dass jemand sich mit der Materie auskennt, kommt im Kanzleramt offenbar nicht gut an.«

Am Samstag, dem 15. September, gab es im Spiegel wieder schmale Zitate aus der Dissertation. Dieselben wie zuvor in der Zeit, angereichert nur um die Rede vom »sogenannten Asyltourismus«. In der Hand gehabt haben die Redakteure von Zeit, Welt und Spiegel die Dissertation kaum, da hätte es viel mehr zum Zitieren gegeben. Und am nächsten Tag endlich gab es ausführliche Information über Maaßens Doktorarbeit. Sie stand in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und stammte von dem Feuilleton-Redakteur Patrick Bahners, der an der Verfassungsschutzresidenz in Köln seinen Redaktionsplatz hat. »Indem Maaßen der Informationspolitik der Bundesregierung in einer Frage von Wahrheit und Unwahrheit entgegentrat, provozierte er den Zweifel an seiner Loyalität«, schrieb Bahners. Und: »Eigentlich also kein Wunder, dass Maaßen schon in seiner in Köln angenommenen juristischen Doktorarbeit den Sinn für den Sinn formaler Verfahren vermissen ließ.« Er zitiert einiges mehr als die anderen Leitmedien. Aber auch nicht direkt aus der Arbeit, sondern aus der mutmaßlich einzigen wissenschaftlichen Rezension, die Maaßens Dissertation widerfuhr. Sie stand im Jahr 2000 im 125. Band des altehrwürdigen Archivs des öffentlichen Rechts. Geschrieben hatte sie Gertrude Lübbe-Wolff, Bundesverfassungsrichterin von 2002 bis 2014. Ziel der exakten Maaßenarbeit ist der »Nachweis, dass für eine restriktivere Flüchtlingspolitik erhebliche noch unausgeschöpfte Spielräume bestehen«, stellt die sachkundige Rezensentin fest und rügte: »Argumentative Gründlichkeit und Sorgfalt in der Präsentation und Auswertung von Quellen und Literatur investiert der Verfasser des öfteren recht selektiv.«

Entscheidend in Lübbe-Wolffs Rezension ist ein Satz, den Bahners nicht zitiert: »Von den diskutablen Auslegungsalternativen favorisiert er dabei auf der Grundlage einer Teleologie« – einer im voraus festgelegten Zielfestlegung –, »die dem Leser erst im letzten Abschnitt der Arbeit bekanntgemacht und erläutert wird, jeweils die restriktivere.« Was genau allerdings die von vorneherein festgelegte Teleologie von Maaßens wissenschaftlicher Bemühung ist, darüber äußert sich auch Lübbe-Wolff nur zurückhaltend.

Lübbe-Wolff hat viel durchschaut, aber ignorierte den immensen Wert von Maaßens Doktorarbeit für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Staatswesens. Sie ist 1997 gedruckt und 1996 geschrieben worden, drei Jahre vor dem ersten deutschen Krieg nach 1945, der Fortsetzung von Hitlers Überfall auf Jugoslawien. Dieser Krieg im letzten Jahr des Jahrhunderts wurde von Gerhard Schröder und Joseph Fischer (»Nie wieder Auschwitz«) für die Durchsetzung der Menschenrechte geführt, wobei Verteidigungsminister Rudolf Scharping mit seiner Erzählung von der schwangeren Frau, der die Serben den Bauch aufschlitzten, den Embryo herausrissen, ihn brieten und wiedereinsetzten und zunähten, das eindrucksvollste Beispiel gab.

Schon vorher drängten viele Flüchtlinge aus Jugoslawien nach Deutschland. Maaßens Rezept: Flüchtlinge nicht ins Land lassen, sondern Krieg führen gegen das Herkunftsland, aus dem sie kommen. Das ist ganz logisch abzuleiten. Maaßen: »Asylgewährung sollte ausschließlich eine Ultima ratio sein.« Er weiß genau: »Der politisch Verfolgte will in erster Linie, dass in seinem Herkunftsland die Menschenrechte eingehalten werden, damit ihm dort keine politische Verfolgung mehr droht.« Asyl in einem anderem Land verstößt somit gegen jede Vernunft, jedenfalls die etwaige Maaßens: »Die Flucht in einen anderen Staat unternimmt der politisch Verfolgte vernünftigerweise nur dann, wenn der Verfolgungsdruck ihm keinen anderen Ausweg mehr lässt.« Denn: »Asyl ist eben nicht das, was der politisch Verfolgte in erster Linie für sich beanspruchen will« (S. 382). Ihn verlangt es, Folter und Mord im eigenen Land zu erleben. Und nur wenn das überhand nimmt, beantragt er widerwillig anderswo Asyl, das aber zu seinem eigenen Besten abgelehnt werden muss. Wer so zu denken vermag, konnte ja nur Chef des Schutzes einer Verfassung werden, die in ihrem Artikel 16 politisch Verfolgten ohne jede Einschränkung das Asylrecht gewährte.

Noch mal Maaßen, diesmal auf Seite 383 seiner Dissertation: »Asylgewährung kennzeichnet gerade den Mangel einer durchsetzungsfähigen internationalen Menschenrechtsordnung. Ein Individualanspruch auf Asyl zeigt jedoch die fehlende Entschlossenheit, Menschenrechtsverletzungen im internationalen Rahmen entschieden zu begegnen und die zur Durchsetzung von Menschenrechten erforderlichen wirksamen Mechanismen zu schaffen.« Das ist entscheidend: »Ein Individualanspruch auf Asyl gibt denjenigen, die nicht willens sind, Menschenrechtsverletzungen anzupacken, auf Kosten der Aufnahmestaaten ein gutes Gewissen.«

Ganz wichtig: »Um Fluchtursachenpolitik nicht im karitativen Bereich zu belassen«, muss die Einrichtung von – olivgrünen? – »Mechanismen zur Durchsetzung von Menschenrechten« durch »die Schaffung von Interventionspflichten der internationalen Gemeinschaft« in »bestimmten Situationen« unbedingt »mit Nachdruck gefördert werden«. In der dazugehörigen Fußnote 121 zitiert er, in welchen Situationen er Intervention für die aufmarschierenden »Mechanismen« verlangt: »intervention without consent but without armed resistance« und »intervention met with armed Opposition«, also Krieg. Asylbewerber ins Land zu lassen, verstößt also gegen deren eigene Interessen, und darum fordert Maaßen: »Nicht das Asylrecht soll Menschenrecht werden, sondern die Einhaltung der Menschenrechte sollte konsequent durchgesetzt werden.«

Horst Köhler, Thilo Sarrazin, Hans-Georg Maaßen – drei Dissertationen dreier großer Männer, die uns mit vereinten Kräften in ein Neues Großes Deutschland führten, das endlich wieder Krieg führen kann. Ja, muss.