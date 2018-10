Mehr Überstunden für Lotsen

Auf dem Luftfahrtgipfel am Freitag in Hamburg: Der Fraport-Vorstandsvorsitzende spricht, der NRW-Ministerpräsident (CDU) schenkt ihm ein, und der Bundesverkehrsminister (CSU) bedient sich selbst Foto: Georg Wendt/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich am Freitag in Hamburg mit einigen Landesverkehrsministern und Vertretern der Flugbranche über Verbesserungen im Luftverkehr auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, um Missstände im Luftverkehr auszuräumen. Die Fluggäste waren in diesem Sommer stärker als in früheren Jahren von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. Doch die von Verbraucherschützern und Politikern geforderte Stärkung von Fluggastrechten stand nicht im Mittelpunkt des Gipfels. Auch Gewerkschaften gehörten nicht zu den Teilnehmern.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte, sein Unternehmen werde zusätzliche Flugzeuge und Crews an den großen deutschen Flughäfen bereitstellen und insgesamt 600 zusätzliche Stellen für die Verbesserung der Qualität schaffen. Die Lufthansa habe in diesem Sommer rund 250 Millionen Euro für Zahlungen an die Passagiere ausgegeben und sei bereit, die gleiche Summe zu investieren. Die beteiligten Airlines, darunter auch die Ferienflieger Condor und TUIfly, wollen die Fluggäste künftig früher informieren und mehr Service bei Entschädigungszahlungen bieten.

Das System der Sicherheitskontrollen, das an anderen europäischen Flughäfen weitaus effektiver arbeite, soll auf den Prüfstand gestellt werden. Bislang ist die Bundespolizei für die Personenkontrollen zuständig, die wiederum private Dienstleister beauftragt. Der Frankfurter Flughafen will zehn neue Kontrolllinien einrichten, andere Flughäfen zusätzliche Flächen für die Security-Checks bereitstellen. Ziel sei, mit mehr Personal und zusätzlichen Flächen Engpässe bei den Sicherheitskontrollen zu vermeiden.

Der Bedarf an Lotsen müsste kurzfristiger überprüft werden, die Ausbildung angepasst und auch inhaltlich verändert werden. »Wir gehen massiv in die Ausbildung«, sagte Scheuer, ohne allerdings konkret zu werden. Mehr Automatisierung und ein Einsatz der Lotsen über die nationalen Sektoren hinweg sollen Entlastung schaffen. Scheuer will sich für all dies auf EU-Ebene einsetzen. »Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung«, forderte Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Bis diese Änderungen greifen, will die Flugsicherung verstärkt niedrige Flughöhen nutzen. Begleiterscheinungen sind allerdings höherer Spritverbrauch der Flugzeuge und mehr Lärm. Auch sollen die Fluglotsen mit weniger starren Arbeitszeiten und freiwilligen Überstundenregelungen flexibler eingesetzt werden. Doch darüber müsste eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt werden, wie der Sprecher der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) erklärte. (dpa/Reuters/jW)