»Mein Traum war Freiheit«

Alma Karlin im Jahr 1920 Foto: Gemeinfrei via Wikimedia Commons

Zu ihrer Zeit war Alma Karlin (1889–1950) eine bekannte und gefeierte deutsch-österreichisch-slowenische Reiseschriftstellerin (»Einsame Weltreise«, »Erlebte Welt«, »Im Banne der Südsee«). Die wagemutige Pionierin war 1919 aufgebrochen und berichtete acht Jahre lang von fünf Kontinenten. Sie betrieb anthropologische und ethnologische Forschungen, schrieb Romane, Gedichte und theosophische Essays. 1931 erschien der erste Teil ihrer Autobiographie, die nun erstmals im deutschen Original vorliegt, mit einem Nachwort der slowenischen Karlin-Biographin Jerneja Jezernik.

Wir erfahren vom einsamen Weg der halbseitig gelähmten und ungeliebten Tochter eines 60jährigen Offiziers und einer 45jährigen Lehrerin, vom schwierigen Verhältnis zur Mutter, die Körper und Geist zurechtbiegen will: »Ihr Traum war eine vornehme Heirat; mein Traum war Wissen und Freiheit«. Ihre »kampfreiche Kindheit« beschreibt sie ausführlich, mit Humor und Selbstironie als »geschlossene Kette von Augenblende, Ohrenlascherln, Salzbädern, Thymianreibungen, lästigem Nachmittagsschlaf, Ärztebesuchen, aufgenötigtem Schabefleisch und Berufungen auf den sagenhaften Herrn ›Es schickt sich nicht!‹« Alma, so vom Vater genannt, weil sie mehr Seele als Körper ist, sehnt sich nach Freiheit und Unabhängigkeit, und zahlt auch dafür einen hohen Preis – Einsamkeit und zeitweilige Armut. 19jährig geht sie nach London, lernt und lehrt ein Dutzend Sprachen. Den Ersten Weltkrieg erlebt sie als heuchlerisch und monströs: »An einem Krieg ist alles falsch: der angebliche Grund, der zum Kampfe führt und der nie stark genug ist, ein Völkermorden heraufzubeschwören; die Anschauung der obersten Kriegsführenden, die Mutmaßungen der Politiker, die Meinung des Volkes, der künstliche Hass, der erst geschürt und mit einem Niagara von Lügen wacherhalten werden muss, … der Zweck, die Entwicklung des Kampfes, das Ende«. Während des Ersten Weltkriegs lebt, arbeitet und lernt sie in Norwegen und Schweden. Die Auswirkungen des großen Waffengangs beschreibt sie so: »Nichts als Zwang, Roheit und Unehrlichkeit, wohin man schaute, nichts als bodenloses Elend … Wo ist da die Größe und die Schönheit, von der die Kriegsbegeisterten schwärmen?«

1918 kehrt Alma Karlin für kurze Zeit nach Celje, an den Ort ihrer Kindheit, zurück, bevor sie zu ihrer Weltreise aufbricht.

Schreiben und Erfolg bedeuten für sie »schluchtentiefen Verzicht« und »ungeheure Vereinsamung«. Sie schreibt: »Wer zum Gipfel will, muss jede menschliche Bindung lösen … Jede Bindung ist eine Fessel, ein Gewicht, das den Schritt hemmt.«

Mit dem Ersten Weltkrieg endet der erste Teil von Karlins bewegender, wenn auch manchmal langatmiger Autobiographie. Man darf auf den zweiten Teil gespannt sein – es geht um Karlins Hilfe für jüdische Flüchtlinge, ihre Inhaftierung nach der Besetzung Jugoslawiens durch Nazideutschland und ihre Teilnahme am slowenischen Widerstand.