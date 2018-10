Billigflaggen einholen

Reedereien aus der BRD sollen künftig auch hierzulande Steuern und Löhne zahlen (Hamburger Hafen, 12.1.2015) Foto: Christian Charisius/dpa

Andreas Bahn zeigt sich entschlossen: »Das ist kein Entwurf, das ist ein Antrag, den wir auf den Weg durch die Gremien der Organisation geschickt haben.« Bahn ist Verdi-Gewerkschaftssekretär in Hamburg und er spricht über einen Antrag, den die Mitgliedervollversammlung der lokalen Verdi-Fachgruppe Schiffahrt Mitte September beschlossen hat: Darin fordert sie, die gesamte staatliche Schiffahrtsförderung »in der jetzigen Form« abzuschaffen und »zukünftig« nur noch zu gewähren, wenn die Schiffe begünstigter Reeder unter deutscher Flagge fahren.

Eine Durchsetzung dieses Antrags würde die seit Jahrzehnten übliche Praxis beenden, nach der Reeder mit hunderten Millionen Euro subventioniert werden, obwohl sie den überwiegenden Anteil ihrer Schiffe unter fremden Flaggen fahren lassen. Das bietet viele Einspar-Optionen, von geringeren Heuern und Sozialleistungen über niedrigere Sätze für Steuern und Abgaben bis hin zu abgesenkten Besetzungsstandards und lascheren Vorschriften für Technik und Ausrüstung – weshalb die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF), globale Gewerkschaft auch der Seeleute, in diesem Zusammenhang von »Billigflaggen« spricht. Laut deutschem Flaggenrechtsgesetz ist diese Praxis erlaubt: Zwar muss jedes Schiff eines deutschen Eigners im nationalen Register eingetragen sein – es darf aber parallel temporär »ausgeflaggt« werden.

Das Gesetz beschränkt diese Ausflaggung auf längstens zwei Jahre, lässt aber gleichzeitig die Wiederholung der Genehmigung für ein- und dasselbe Schiff beliebig oft zu. Früher mussten noch wirtschaftliche Gründe angeführt werden, um ausflaggen zu dürfen; noch früher war sogar die Gewährung staatlicher Subventionen an eine Flaggenbindung geknüpft. Das alles ist Vergangenheit. Einschränkende Bedingungen wie die genannten wurden von der Politik unter dem lobbyistischen Einfluss der maritimen Wirtschaft Stück für Stück abgeschafft.

Folgerichtig betont der Hamburger Antrag, dass heute nur noch ein Bruchteil der deutschen Flotte auch unter deutscher Flagge fährt. Er nennt amtliche Zahlen vom Mai dieses Jahres, wonach nur 309 Schiffe die eigene Flagge führten – einschließlich etlicher Dienstfahrzeuge sowie größerer Sport- und Angelboote; die Anzahl größerer Seeschiffe lag niedriger als 170. Dagegen waren im Mai 1.918 Schiffe als »ausgeflaggt« gelistet. Die mit Abstand beliebteste Billigflagge deutscher Reeder ist die von Antigua und Barbuda (604 Schiffe), gefolgt von Liberia, Madeira, Malta und Zypern.

Für deutsche oder selbst für europäische Seeleute ist auf diesen Schiffen kaum Platz, sie gelten häufig als zu teuer (siehe jW vom 20. August 2018). Scharf kritisiert die Verdi-Fachgruppe den anhaltenden Trend, Schiffe in Fernost bauen zu lassen und sie dann mit Seeleuten aus Drittländern zu Heimatlöhnen zu betreiben – und das »trotz eines in der Industrielandschaft beispiellosen Förderinstrumentariums«: Weitgehende Steuerbefreiung durch die sogenannte Tonnagesteuer, Senkung der Lohnnebenkosten, Ausbildungsplatzförderung oder die erst kürzlich auf 100 Prozent erhöhte Option, dass Reeder ihren Seeleuten zwar Lohnsteuer abzuziehen haben, diese aber einbehalten dürfen; schließlich wurde noch die Schiffsbesetzungsverordnung auf Reederwunsch geändert. »Deutschland ist dabei, sich als traditionelles Schiffahrtsland zu verabschieden«, heißt es im Antrag der Fachgruppe, die laut ihrem jüngsten Geschäftsbericht in vier Jahren mehr als 16 Prozent ihrer Mitglieder verloren hat: Immer weniger junge Menschen wählten nautische oder technische Berufe in der Schiffahrt, der Nachwuchsmangel habe gravierende Folgen nicht nur etwa im Lotswesen oder der Schleppschiffahrt, sondern auch in allen Verwaltungs- und Logistikbereichen, in denen seemännisches Können vonnöten ist.

»Ein ›Weiter so‹ kann es nicht geben«, spitzt der Antrag schließlich zu: Seeleute – und auch deutsche Steuerzahler – fragten sich, welche Gegenleistung deutsche Reeder denn für diese umfassende Subventionierung erbrächten. Richtig sei es, staatliche Unterstützungen an genau definierte Gegenleistungen zu knüpfen und so »für Ausbildung und Beschäftigung in der deutschen Seeschiffahrt Sorge zu tragen«.

In gut fünf Wochen wird der Antrag der Konferenz des Hamburger Verdi-Fachbereichs Verkehr zur Beratung und Beschlussfassung vorliegen. Und dann? Dies sei, kommentiert ein ­Schiffahrtsexperte gegenüber jW, ein Antrag direkt betroffener Mitglieder, die von ihrer Gewerkschaft Unterstützung für eine durchgreifende Änderung erwarten – »so gesehen ein Hilferuf«.