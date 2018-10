Die Doppelrolle der Aufpasserin

Nächtlicher Blick auf das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln Foto: Oliver Berg/dpa

Eva Maria H. saß bisher als Vertreterin des Bundesinnenministeriums und faktisch als dessen Aufpasserin im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Sie war dafür zuständig, zu intervenieren, wenn in öffentlicher Sitzung Dinge angesprochen wurden, die das Ministerium nicht ausgeplaudert wissen will – sei es aus Gründen des Quellenschutzes oder weil sie ein schlechtes Licht auf staatliche Akteure werfen. Dabei kommt die Beamtin selbst als Zeugin in Betracht, die von dem Ausschuss dazu befragt werden könnte, warum der mutmaßliche Haupttäter Anis Amri vor dem LkW-Anschlag am 19. Dezember 2016 nicht gestoppt wurde. Mindestens bis August 2016 hat Eva Maria H. nämlich beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) gearbeitet. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Abteilung Islamismus. Dort war sie auch für die Auswertung von Informationen über zwei Salafisten zuständig, mit denen Amri zeitweise in engem Kontakt stand. Das geht aus einem Schreiben des Bundesinnenministeriums an die Ausschussmitglieder hervor, wie am Mittwoch die Welt berichtete.

Einer der Salafisten, für die Eva Maria H. zuständig war, steht inzwischen in Celle vor Gericht. In seinem Prozess geht es um die Gruppe des Predigers Abu Walaa, die laut Anklage in Deutschland Kämpfer für die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) in Syrien rekrutiert haben soll.

Der zweite Kontaktmann, mit dem sich die Beamtin in ihrer Zeit beim Verfassungsschutz befasste, ist Kamel A., der Anis Amri in Berlin eine Bleibe besorgt hatte.

Die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic hält es für einen Skandal, dass eine potentielle Zeugin des Ausschusses Zugang zu allen Sitzungen und Akten hatte. »Aus meiner Sicht hätte diese Beamtin niemals als Vertreterin des Bundesinnenministeriums in den Untersuchungsausschuss geschickt werden dürfen«, sagte Mihalic nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Donnerstag.

»Wenn es im BfV damals Versäumnisse gegeben haben sollte, für die sie die Verantwortung trägt, dann hat sie sich jetzt optimal auf ihre eigene Vernehmung vorbereiten können«, sagte Mihalic. Dass eine Mitarbeiterin, bei der ein solcher Interessenkonflikt bestehe, das Ministerium in diesem Untersuchungsausschuss vertrete, zeige, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) den Überblick über sein Haus verloren habe.

Martina Renner, Obfrau der Linksfraktion in dem Ausschuss, hatte bereits in einer Sitzung am 1. März die Vertreter der Bundesregierung darum gebeten, zu erklären, ob sie selbst womöglich als Zeugen in Betracht kämen.

Das Bundesinnenministerium hatte laut dpa im April auf eine Frage des Ausschussvorsitzenden Armin Schuster (CDU) nach einer »möglichen Zeugeneigenschaft der Beauftragen der Bundesregierung« schriftlich mitgeteilt, die Beamtin sei erst nach dem Anschlag mit dem Fall Anis Amri befasst gewesen. Sie habe damals lediglich eine »begleitende und koordinierende Funktion« bei der Aufbereitung der Unterlagen gehabt. Der abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien war unter verschiedenen Identitäten durch Deutschland gereist und hatte in Berlin in der salafistischen Fussilet-Moschee verkehrt. Laut Rekonstruktion der Ermittler erschoss Amri am 19. Dezember einen polnischen Lastwagenfahrer und raste mit dessen Fahrzeug in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, wobei er elf weitere Menschen tötete. Aufgrund einer Verwechslung wurde zunächst ein anderer Mann in Tatortnähe festgenommen. Amri entkam ins Ausland und wurde am 23. Dezember von der italienischen Polizei erschossen.

Im September 2018 vernahm der Untersuchungsausschuss zwei Mitarbeiter der BfV-Abteilung Islamismus als Zeugen – ehemalige Kollegen von Eva Maria H. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte am Mittwoch auf Anfrage, die Auswahl der Bundesregierung bei der Benennung von Beauftragten sei nicht auf »mit der Sachmaterie nicht befasste Mitarbeiter« beschränkt.

»Einen Interessenkonflikt halte ich für möglich«, erklärte der Ausschussvorsitzende Schuster. Es sei zu prüfen, in welchem Ausmaß die Beamtin damals mit den Maßnahmen des Verfassungsschutzes in Amris Umfeld in Berührung gekommen sei. Das Bundesinnenministerium müsse dem Ausschuss zudem erklären, »warum uns die mögliche Zeugeneigenschaft bisher nicht aufgezeigt wurde«. Aus dem Ministerium hieß es laut dpa: »Die Aufklärungsrechte des Untersuchungsausschusses sind von der Auswahl der Beauftragten unabhängig und bleiben vollumfänglich gewahrt.« Sollte der Ausschuss Zweifel hegen, könnten Streitfälle vor Gericht gebracht werden.