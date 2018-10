»Brexit« treibt Medien um

Financial Times hält Klientel wach: Szene aus einem Nachtzug der Londoner U-Bahn 2017 Foto: Kevin Coombs/REUTERS

Großbritannien steht wenige Monate vor dem Verlassen der EU. Innerhalb der bürgerlichen Medienwelt auf der Insel ist der »Brexit« umkämpftes Terrain. Ist doch die besitzende Klasse bei diesem Thema tief zerstritten. Das spiegelt sich in den redaktionellen Linien der verschiedenen Leitmedien wider.

Abstrahiert man einmal von den sozialistischen Publikationen, lässt sich die Medienlandschaft grob in zwei Lager aufteilen. Zum einen das bürgerlich-liberale, dem mit der Financial Times (FT) und dem Economist zwei Flaggschiffe des international bedeutsamen Finanz- und Wirtschaftsjournalismus angehören. Die FT befindet sich im Eigentum des japanischen Nikkei-Konzerns. Früher hielt das Blatt auch Anteile am Economist, diese wurden aber 2015 an die italienische Oli­garchenfamilie Agnelli (Fiat) verkauft. Die Agnellis besitzen gemeinsam mit den Rothschilds 50 Prozent an der Wochenzeitung, die andere Hälfte wird von individuellen privaten Anteilseignern sowie den beim Economist arbeitenden Redakteuren gehalten.

Beide Medienprodukte befürworten ebenso wie die Tageszeitung Guardian oder das ehemalige Printmedium The Independent eine neoliberale Weltordnung, in der die Europäische Union eine wichtige Funktion hat. Deshalb forcieren sie Kampagnen zur Durchführung eines neuen EU-Referendums – gerne unter dem Kampfbegriff »People’s vote«.

In dieses Lager gehört auch der Staatssender BBC. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt ist zwar gesetzlich zur Neutralität verpflichtet, dennoch greift sie regelmäßig lenkend in Debatten ein. Sie polemisiert gegen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn, argumentierte aggressiv gegen das schottische Unabhängigkeitslager zur Zeit des dortigen Unabhängigkeitsreferendums 2015 und tritt derzeit als Kraft zur Verhinderung des Brexit auf. Entsprechend werden Demonstrationen gegen die Kürzungspolitik der britischen Regierung am Rande des konservativen Parteitages in Birmingham in der Berichterstattung pauschal zu »Pro EU«-Demonstrationen.

Auf der anderen Seite steht ein bis in neofaschistische Kreise offenes rechts- und nationalkonservatives Lager. Dazu gehört das Boulevardblatt Daily Mail, die sich im Besitz der Rothermere-Familie befindet. Weitere große Akteure auf dieser Seite sind der Daily Telegraph, gewissermaßen die Tageszeitung der britischen Militärspitze und des konservativen Beamtenapparates, sowie das konservative Theorieorgan Spectator und auch Jewish Chronicle. Die Wochenzeitung organisierte schon 2013 Veranstaltungen mit dem damaligen UKIP-Chef Nigel Farage.

Diese Publikationen befürworten den Ausstieg aus der EU und arbeiten teilweise schon viele Jahre für dieses Ziel. Zeitungen wie Daily Mail und Daily Telegraph sind dabei von der Sehnsucht ihrer Leserschaft nach einer Rückkehr imperialer britischer Verhältnisse und der damit verbundenen Hoffnung auf Stabilität und geordnete Strukturen geleitet. Diese Klientel bildet die soziale Basis für das »harte« Brexit-Lager bei den Tories.

Nationalkonservative Tory-Politiker wie Jacob Rees-Mogg lassen sich weniger von übergeordneten Interessen aus der City of London oder seitens großer Industriellenvereinigungen, sondern mehr von den in diesen beiden Zeitungen verbreiteten Auffassungen leiten. Das trägt zu den Spaltprozessen in der Konservativen Partei bei. Während Regierungschefin Theresa May nicht besonders erfolgreich versucht, den Ausstieg und die Interessen britischer Großunternehmen unter einen Hut zu bekommen, torpedieren Politiker wie Rees-Mogg ebendiese Bemühungen in der Hoffnung, so eine gute Berichterstattung in den konservativen Medien zu bekommen.

In jedem Lager spielen ausländische Finanzinteressen eine Rolle: Bei den Brexit-Gegnern jene von europäischen und asiatischen Kapitalvertretern, die in der EU ein Instrument zur Durchsetzung ihrer Ziele und Pläne sehen, weshalb die Berichterstattung entsprechend gefärbt wird. Das nationalkonservative Lager wird zum Teil aus den USA finanziert.

So schrieb der Guardian am 28. September, dass vier konservative Thinktanks, darunter das Adam Smith Institute, Millionenbeträge von anonymen Großspendern aus den USA bekommen haben sollen. Diesen »Denkfabriken« ist gemeinsam, dass sie den EU-Austritt als Chance für eine noch tiefgreifendere Deregulierung der Wirtschaft begreifen. Damit teilen sie die Position von US-Präsident Donald Trump, der eine solche als Verhandlungsbasis für ein neues Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA nach Vollzug des Brexit begreift.

Eine Sonderrolle spielt der international tätige Medienmogul Rupert Murdoch. Über seine Medien wie dem Boulevardblatt Sun fordert er einen »harten« Brexit, weil man so angeblich einen umfassenden Bürokratieabbau betreiben könne.