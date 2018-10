Ryanairs Rache

Unternehmer gegen Gewerkschaften: Wer bei Ryanair streikt, riskiert seinen Arbeitsplatz Foto: Andreas Arnold/dpa

Im Konflikt um einen Tarifvertrag, der höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und die Einrichtung eines Betriebsrates ermöglicht, macht Ryanair eine Drohung wahr.

Der Billigflieger will den Standort Bremen mit zwei stationierten Flugzeugen am 5. November schließen, wie die irische Gesellschaft den Beschäftigten in einem Schreiben von Montag mitteilte. Im nordrhein-westfälischen Weeze sollen künftig nur drei statt, wie geplant, fünf Flugzeuge stationiert sein.

Der Großteil der Strecken werde aber fortgeführt, teilte Sprecher Robin Kiely der Deutschen Presseagentur zufolge am Montag mit. Ab Bremen sollen ausländische Maschinen die meisten Strecken übernehmen, in Weeze sollen das die drei verbleibenden Flugzeuge machen. Ein Flughafensprecher rechnet damit, dass dort im Vergleich zum letztem Jahr 15 Prozent weniger Flüge angeboten werden.

Die Gewerkschaft Verdi warf der Airline vor, die Verlegung sei »ein Vergeltungsschlag« für die jüngsten Streiks. In den Firmenbriefen an die Beschäftigten sei nicht nur der Zusammenhang zwischen der Maßnahme und den jüngsten Streiks hergestellt worden. Schließungen bzw. Verlegungen seien bereits in der Vergangenheit angedroht worden, sagte Verdi-Sprecherin Martina Sönnichsen am Dienstag gegenüber jW. An beiden Standorten hätten sich laut Verdi viele Beschäftigte an den beiden Warnstreiks am 12. und 28. September beteiligt. Vergangenen Freitag waren wegen der Ausstände von Flugbegleitern und Piloten in sechs Ländern europaweit mindestens 250 Flüge gestrichen worden; von und nach Deutschland seien etwa 40 Prozent aller Verbindungen des Billigfliegers ausgefallen (siehe jW vom 29. September)

Auch die Vereinigung Cockpit (VC), welche die bei ihr organisierten Piloten ebenfalls zum Streik aufgerufen hatte, bewertet die Drohung von Ryanair als Reaktion auf die Streiks. Das Verhalten des Unternehmens sei nicht akzeptabel und diene dazu, die Piloten unter Druck zu setzen. »Anstatt konstruktiv zu verhandeln, werden die Mitarbeiter mit Standortschließungen und damit Versetzung und Kündigung bedroht«, sagte VC-Vizepräsident Markus Wahl laut dpa-Meldung vom Montag.

Nach Angaben von Verdi arbeiten in Bremen rund 90 Mitarbeiter für Ryanair. Die irische Airline will auch die Basis im niederländischen Eindhoven mit vier Maschinen dichtmachen. Wie es für die Mitarbeiter weitergeht, ist noch unklar.

Der Billigflieger ist bekannt dafür, seine Jets dort zu stationieren, wo sie am meisten Rendite einbringen, heißt es auf dem Branchenportal airliners. de. Demzufolge habe Ryanair 2011 im Streit um die Altersversorgung seine Flugzeuge aus Frankreich abgezogen. Aktuell bedient der Billigflieger den dortigen Markt nur von anderen Ländern aus. Erst im kommenden Jahr wage sich die Fluggesellschaft mit vier Flugzeugen zurück nach Frankreich. Ein ähnliches Vorgehen zeichnete sich auch nach den ersten Pilotenstreiks in Irland ab: Die Airline wollte die Flotte am Flughafen Dublin wegen schlechter Buchungen für den Winter um ein Fünftel verkleinern. Nachdem die Piloten einem Tarifwerk zustimmten, das Beobachter airliners.de zufolge als »reinsten Flickenteppich« bezeichneten, nahm die Airline die Pläne wieder vom Tisch.

Wie es im Tarifkonflikt hierzulande weitergeht, ist unklar. Bisher stünden weder neue Verhandlungstermine fest, noch seien weitere Streikmaßnahmen spruchreif, sagte Sönnichsen.