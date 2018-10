Lobbylügen zum Hambacher Forst

Am Rand des Hambacher Forstes wurde als Abgrenzung ein Graben ausgehoben und ein Wall aufgeschüttet (Kerpen, 2.10.) Foto: Christophe Gateau/dpa

Greenpeace projizierte »RWE lügt« in großen Buchstaben an einen Kühlturm des Unternehmens und machte damit darauf aufmerksam, dass die vom Energiekonzern geplante Rodung des Hambacher Forsts nicht rechtens ist. Das ist nichts Neues, denn wenn es um den Braunkohleabbau geht, nehmen es sowohl RWE als auch die nordrhein-westfälische Landesregierung mit der Wahrheit nicht so genau. Für Außenstehende ist die Linie von Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht nachvollziehbar. Anfänglich sollten die Aktivisten als gewalttätige Terroristen dargestellt werden. Mittlerweile aber ist sowohl der Polizei als auch den Bürgern klar geworden, welches Trugbild RWE und dem Unternehmen wohlgesonnene Politiker gezeichnet haben.

Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes über die Rechtmäßigkeit der Rodung möchte RWE noch abwarten, jedoch nicht die Ergebnisse der in Berlin tagenden Kohlekommission. »Ich kann nicht verantworten, die Entscheidung der Kommission abzuwarten«, sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz dem Kölner Stadtanzeiger (Onlineausgabe) am vergangenen Sonnabend. Ohne die Kohle aus Hambach stehe der Betrieb still, erklärte Schmitz gegenüber dem Blatt. Es gebe »keine Chance, den Wald stehen zu lassen«. Die Erdmassen unter dem Restwald würden laut Schmitz gebraucht, »um die Böschungen stabil zu halten«. Auch diese Aussage wurde durch eine fachliche Schnellanalyse widerlegt. Dann ließ Innenminister Reul auch noch verlauten, dass für Windräder im Raum ­Aachen eine größere Fläche habe gerodet werden müssen, als die des »Hambis«. Auch das völliger Nonsens.

Mit der Beurteilung der Rechtsgrundlage für die geplante Rodung hatte Greenpeace die Berliner Rechtsanwältin Cornelia Ziehm beauftragt. Die hält ihn ihrem Gutachten fest, dass eine Rodung vor dem 15. Dezember in jedem Fall unzulässig sei. Darüber hinaus müsse die generelle Frage geklärt werden, ob der Hambacher Forst überhaupt gerodet werden dürfe. Auch auf diesen Sachverhalt bezogen, bleibt RWE nicht ganz bei der Wahrheit. In einer Pressemitteilung vom 11. September gibt das Unternehmen »einen betrieblich notwendigen Rodungsbeginn ab 15. Dezember 2018« an. Vor diesem Termin dürfe laut Ziehm ohnehin nicht gerodet werden, weil es im Zulassungsbescheid des Hauptbetriebsplans von April 2018 bis 2020 heißt, die »ökologischen Funktionen« seien »möglichst lange zu erhalten«.

Der Konzern hat traditionell gute Beziehungen zur Politik. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu direkten Zuwendungen an Kommunal- und Landespolitiker. So wurde im November 2004 bekannt, dass RWE unter anderem an den Landtagsabgeordneten Hermann-Josef Arentz (CDU) 60.000 Euro jährlich gezahlt hatte und CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer mit 81.800 Euro bezuschusst wurde. Beide Politiker mussten nach Bekanntwerden der Bestechung von ihren Ämtern zurücktreten. Insgesamt wurden die Gehälter von über 100 Kommunalpolitikern aufgestockt und dafür 600.000 Euro jährlich aufgewendet. Durch diese RWE-Affäre geriet die Lobbypolitik des Konzerns in starke Kritik.

Auch zu den Ereignissen während der Proteste im Hambacher Forst verstricken sich die offiziellen Stellen in Widersprüche. Nach dem tödlichen Sturz des Journalisten Steffen Meyn von einer Hängebrücke im Baumhausdorf »Beechtown« am 19. September ließ der Pressesprecher der Polizei verlauten, dass es zu dem Unfallzeitpunkt keinen Einsatz der Polizei in unmittelbarer Nähe gegeben habe. Diese Aussage konnte bereits am nächsten Tag anhand von Videomaterial widerlegt werden. Doch Innenminister Reul versucht weiter, den Bürgern ihre Sympathie für die Aktivisten zu nehmen. Nachdem er eine Mitschuld der Polizei am Tod des Bloggers ausgeschlossen hatte und diejenigen dafür verantwortlich machte, die die Brücke gebaut hatten, ging er noch weiter: Reul behauptete, dass die Aktivisten noch während der Reanimation »Scheiß drauf, Räumung ist nur einmal im Jahr« gesungen hätten. Das habe ihm die Polizei so mitgeteilt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter ließen sehr schnell Journalisten und Aktivisten verlauten, dass die Aussage von Reul in keinster Weise der Wahrheit entspricht. Das wollte die Polizei nicht bestätigen.