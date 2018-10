Mit Müll zum Monopol

Das Geld liegt geradezu auf der Straße Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

Das Geschäft mit dem Müll ist für Unternehmen lukrativ, und die Branche steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Am Donnerstag hatte Remondis, ein Tochterunternehmen des Familienkonzerns Rethmann aus dem westfälischen Lünen, den Kaufvertrag unterzeichnet. Zu einem ungenannten Preis übernimmt das Unternehmen das Duale System Deutschland (DSD) mit der Marke »Der Grüne Punkt« und will damit sein Recyclinggeschäft ausbauen. Die Finanzinvestoren H. I. G. Capital und Bluebay wollten sich seit längerem von ihren Anteilen trennen. Zusammen hielten sie 80 Prozent an dem Unternehmen. Der Rest gehörte dem Management.

Die Übernahme ist brisant und könnte in den nächsten Monaten noch von den Kartellbehörden gekippt werden. Der Grund, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag, sei das Geschäftsmodell des DSD, das vielen geeignet scheint, Wettbewerber von Remondis aus dem Markt zu drängen.

Für Tim Engartner, Professor am Institut für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, ist das keine neue Entwicklung. In der Regel sei die Müllabfuhr mittels Gebietsmonopolen organisiert, sagte er am Montag gegenüber jW. Dabei vergeben Kommunen und Landkreise Konzessionen für einen bestimmten Zeitraum. Mancherorts betrage dieser zehn Jahre, manchmal sei es auch länger. Viele Kommunen hätten sich schon in den 1990er Jahren aus Kostengründen von ihrer Müllabfuhr getrennt, sagte Engartner. Sie taten dies, obwohl die Branche eigentlich gewinnträchtig sei. An die Stelle der kommunalen Unternehmen traten dann private. In diesem Prozess sei auch zu beobachten gewesen, dass vor allem Platzhirsche wie Remondis oder Sulo bevorzugt den Zuschlag erhielten. Und weil diese nicht wie kommunale Unternehmen dem Gemeinwohlinteresse verpflichtet seien, seien Preisanstiege für Verbraucher nicht ungewöhnlich.

DSD wurde als Konsequenz der Verpackungsverordnung von 1991 gegründet. Gewerbebetriebe sollten von diesem Zeitpunkt an Verpackungen zurücknehmen, die sie in Umlauf brachten. Für große Einzelhandelskonzerne übernahm DSD die Abwicklung – zunächst als Non-Profit-Organisation. Im Zuge dessen wurden in Haushalten gelbe Säcke oder gelbe Tonnen eingeführt. Dabei entsorgte DSD nicht selbst den Verpackungsmüll, sondern beauftragte Abfallfirmen.

Zehn Jahre später intervenierte die EU-Wettbewerbskommission. Das Problem: Abfallkonzerne wie Rethmann und Tönsmeier zählten zu den DSD-Gesellschaftern, was sie in die Lage versetzte, eigenen Firmen lukrative Entsorgungsaufträge zuzuschanzen. Schließlich verkauften die Konzerne ihre Anteile 2003, als die Kartellwächter damit drohten, das DSD komplett zu untersagen.

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE), hatte am Donnerstag in einer Pressemitteilung »vor dieser Hochzeit der Giganten« gewarnt. Er forderte »die Kartellbehörden auf, ganz genau hinzuschauen und diese Übernahme nicht durchzuwinken«. In der Vergangenheit hätten sich viele mittelständische Entsorger an Ausschreibungen des DSD beteiligt. Jetzt werde aber der Hauptkonkurrent gleichzeitig auch Auftraggeber. Das könne nur zu einer weiteren Marktkonzentration führen. »Die Zeche wird früher oder später der Verbraucher zahlen«, so Rehbock weiter.

Patrick Hasenkamp vom Verband kommunale Unternehmen (VKU) pflichtet dem bei. Das Bundeskartellamt müsse die Übernahme »gründlich und äußerst kritisch prüfen«, sagte er am Donnerstag gegenüber AFP. Remondis habe in den vergangenen Jahren schon viele kleine und mittelständische Entsorger aufgekauft. In einigen Regionen gebe es keinen Wettbewerb mehr. Preiserhöhungen für Verbraucher seien wahrscheinlich. Denn: »Wenn es nur einen Bewerber auf eine Ausschreibung für Sammlung und Sortierung von Verpackungsabfällen gibt, könnte der die Bedingungen diktieren«.

Nun möchte auch noch ein anderer Konzern ein Stück vom Kuchen. Als erstes Handelsunternehmen hat der Mutterkonzern der Discounterkette Lidl, die Schwarz-Gruppe, ein eigenes duales System gegründet. Neben dem DSD gibt es inzwischen acht weitere solcher Systeme, welche die Abholung, Sortierung und Verwertung von Abfall organisieren.

Die Schwarz-Gruppe setzt damit ihre Expansion auf dem Abfallmarkt fort. Im Sommer hatte sie mit der Firma Tönsmeier aus Porta Westfalica bereits den fünftgrößten privaten deutschen Entsorger übernommen. Mit der Gründung des dualen Systems unter dem Namen »Pre Zero Dual GmbH« deckt sie künftig die komplette Abfallkette ab. »Das ist ein ganz neuer, großer Marktteilnehmer, der die ganze Branche gehörig unter Druck setzten wird«, heißt es nach Angaben der Deutschen Presseagentur aus Branchenkreisen.