Wo Sheriffs walten

In diesem repräsentativen Gebäude in Tiraspol tagt der Oberste Sowjet, das 43 Sitze zählende Parlament der international nicht anerkannten Transnistrischen Moldauischen Republik Foto: Alexandre Sladkevich

Als Reisender mit Kamera fällt man auf in Transnistrien. Bereits an der Grenze wird man von Uniformierten gefragt, ob man Tourist oder etwa Journalist sei. Das sei wichtig, denn ohne eine offizielle Akkreditierung dürften sich letztere im Land nicht aufhalten, oder dort jedenfalls nicht aktiv werden. Es könne sonst vorkommen, so der Grenzer, dass man zu klärenden Gesprächen in die Räumlichkeiten des MGB, wie sich das Sicherheitsorgan hier nennt, mitgenommen werde. Ist diese Hürde überstanden, erhält man eine »Migration Card«, auf welcher nicht nur die Daten aus dem Reisepass, sondern ebenso das auf die Sekunde genau bestimmte Einreise- und das späteste Ausreisedatum vermerkt sind. Bereits nach den ersten Minuten im Auto innerhalb der Landesgrenzen fällt das auf, was es in vielen anderen Regionen Osteuropas so nicht mehr geben darf: Überall zieren sowjetische Schilder, Symbole und Ortsnamen die Straßenränder, und deutlich sichtbar weht an allen Ecken die rot-grün gestreifte Staatsflagge mit Hammer und Sichel.

Spaltprodukt

Als die UdSSR zerfiel, entstanden auf ihrem Territorium neue Länder, die bestrebt waren, ihre nationale Identität zu finden. Auch in Moldawien entwickelte sich seit Mitte der 1980er Jahre eine Bewegung zur Loslösung von der Sowjetunion. Ein nicht unerheblicher Teil der neuen Politikerriege suchte einen Zusammenschluss mit Rumänien. Immerhin verbindet beide Staaten nicht nur eine zu großen Teilen gemeinsame Geschichte, sondern ebenso die gemeinsame Sprache. Als die Regierung der Moldauischen SSR 1989 beschloss, fortan nur noch Rumänisch als Amtssprache anzuerkennen, begann es in zwei Regionen zu brodeln. Das im Süden lebende Turkvolk der »Gagausen« erwirkte von der Zentralregierung in Chisinau nach einem militärischen Konflikt umfangreiche Autonomie. Die Transnistrier östlich des Dnister allerdings gaben sich mit einer solchen Lösung nicht zufrieden. Historisch bedingt leben dort mehrheitlich Russen und Ukrainer mit den Moldawiern zusammen. Seit jeher war das Russische hier keine von oben verordnete, sondern eben die übliche Umgangssprache. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man hier mit Rumänien wenig anfangen, waren es doch die rumänischen Faschisten, die noch vor den Deutschen in großer Zahl Juden, Roma und Sinti nach Transnistrien deportierten, um sie dort zu töten. Der Holocaust wütete im Deportationsgebiet Transnistrien besonders grausam. So sollen in elf Massengräbern in der Stadt Dubasari bis zu 18.000 Juden liegen. Bis zu 185.000 weitere sollen durch die Schergen Hitlers und des rumänischen Faschistenführers Ion Antonescu hierher deportiert und ermordet worden sein, ehe das Gebiet 1944 durch die Rote Armee befreit wurde.

Die Skulptur vor dem Haus der Offiziere in Tiraspol zeigt einen Soldaten der russischen Friedenstruppen. Internationale Kräfte sichern seit 1992 den Waffenstillstand in Transnistrien Foto: Alexandre Sladkevich

Im August 1990 erklärten 636 Deputierte aus allen Regionen Transnistriens dieses für von Moldawien unabhängig und nannten ihr Land die »Pridnestrowische Moldauische Sozialistische Sowjetrepu­blik«. Im November 1991, mit dem absehbaren Ende der Sowjetunion, wurde der Name in »Pridnestrowische Moldauische Republik« (PMR), kurz Pridnestrowje, abgeändert. Anfang März 1992 begannen Truppen Moldawiens mit dem Versuch, die abtrünnige Region mit Waffengewalt zurückzuholen. Als sich nach einem Monat der Kriegshandlungen Berichte über Massaker an Zivilisten und Soldaten häuften, griff die russische 14. Armee auf seiten der Transnistrier ein. Dies ermöglichte Ende Juli 1992 schließlich ein Waffenstillstandsabkommen mit Moldawien unter russischer Vermittlung. Es folgten eine eigene Währung, Streitkräfte und Flagge, doch fehlt bis heute eine internationale Anerkennung des Staatswesens. Moldawien betrachtet Transnistrien als abtrünnige Provinz und die Grenze entlang der Dnjestr als null und nichtig. Auch Russland hat die Region von etwa 3.567 Quadratkilometern Ausdehnung und mit inzwischen etwa 475.000 Bewohnern offiziell noch nicht als Staat anerkannt, auch wenn Moskau intensive Beziehungen dorthin pflegt. Lediglich die durch ähnliche Prozesse an den Rändern der Sowjetunion entstandenen Länder Abchasien, Südossetien und Bergkarabach, mit denen Transnistrien die »Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten« bildet, unterhalten diplomatische Beziehungen mit Tiras­pol. Die Einhaltung des Waffenstillstands sichern seit 1992 übrigens russische, ukrainische, transnistrische und moldawische Soldaten mit diversen Checkpoints ab. So bleibt der Konflikt eingefroren.

Identitätsfindung

Um das junge und fragile Staatsgebilde im Inneren zu stabilisieren, bedurfte es einer nationalen Erzählung. Hierzu bedient man sich einerseits der kollektiven Verteidigung gegen die Moldawier, andererseits ist es die sowjetische Vergangenheit, die als gemeinsamer Erinnerungspunkt für den nationalen Kitt genutzt wird. Äußerlich wirkt es, als lebte in Transnistrien die Sowjetunion fort. In jedem noch so kleinen Dorf findet man ein Kulturhaus, vor dem meist eine Lenin-Statue steht. In Betrieb sind sie freilich nicht mehr alle, doch wenn, dann bieten sie das an einer Volkshochschule übliche Programm an. Offizielle Gebäude sind mit bunten sowjetischen Mosaiken geschmückt, die entweder wissenschaftliche und technische Errungenschaften oder aber das ländliche Leben und Agrarprodukte darstellen. Auch die wie Kunstwerke anmutenden und ebenfalls mit Mosaiken versehenen Bushaltestellen stammen aus früheren Zeiten, werden jedoch in den meisten Fällen kaum noch gepflegt. Abseits menschlicher Siedlungen, entlang der endlos scheinenden Landstraßen, sind Erinnerungsstätten an den Zweiten Weltkrieg und Denkmäler mit T-34-Panzern keine Seltenheit. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch das heutige Russland. In Gebrauch ist eine zweite – jüngere – Flagge Transnistriens, Nationalflagge genannt, welche der russischen Trikolore verblüffend ähnelt. Als Tourist erhält man in vielen Läden Andenken wie Küchenmagneten mit einem Putin-Bildchen.

Die Lenin-Denkmale in Transnistrien sind weiter intakt. Auch das vor dem Regierungssitz im Zen­trum der Hauptstadt Foto: Alexandre Sladkevich

Nicht zu übersehen sind die russischen Militärbasen. In einem Referendum sprachen sich die Transnistrier bereits 2006 mit großer Mehrheit für einen Anschluss an Russland aus. Das Parlament stimmte mehrmals entsprechend ab. Der Kreml nahm dies lediglich zur Kenntnis. Geopolitisch zöge Russland derzeit keinen Nutzen daraus, einen dünnen Streifen Land ohne Meerzugang in die Föderation aufzunehmen und dafür neue internationale Verwicklungen in Kauf zu nehmen. Noch dazu müsste die Region kräftig gefördert werden, um auf russische Standards gebracht zu werden.

Eigene Oligarchen

1993 gründeten die beiden Expolizisten Wiktor Guschan und Ilja Kasmaly, manche munkeln, es handelt sich bei ihnen um frühere KGB-Offiziere, die private Firma Sheriff. Zunächst betrieben sie unter diesem Namen eine Supermarktkette nach westlichem Vorbild. Die legale Expansion in andere Geschäftsbereiche gestaltete sich für sie anfangs schwierig, da die Wirtschaft in Transnistrien zunächst nur zögerlich privatisiert wurde. Erst als der seit 1990 regierende Präsident Igor Smirnow nach der Jahrtausendwende den flächendeckenden Verkauf von Staatseigentum durchsetzte, konnten die Sheriffs richtig zulangen. Kommt man mit Transnistriern ins Gespräch und fragt sie nach diesem Firmenimperium, erhält man ähnlich lautende Antworten. Alles im Land würde ihm gehören, und fast jeder hier arbeite in irgendeiner Form für Sheriff. Tatsächlich hat die Firma binnen weniger Jahre das gesamte Tankstellennetz, alle großen Radiosender, sämtliche TV-Stationen sowie die Telefongesellschaft und mit der Agroprombank die einzige nichtstaatliche Bank unter ihre Kontrolle gebracht. Der auch in Mitteleuropa nicht unbekannte Spirituosenhersteller KWINT wurde ebenfalls von ihr aufgekauft. Auch Teile der Industrie und die Landwirtschaft kontrolliert Sheriff. Ein großer Teil der Felder, auf denen Weizen oder Sonnenblumen wachsen, viele Bäckereien und mit »Tirotex« ein europaweit handelnder Textilhersteller gehören dem Konzern. Und es geht noch weiter: Fußballfans ist der FC Sheriff Tiraspol ein Begriff, dessen eigenes Stadion über 100 Millionen Euro gekostet haben soll. Sein Bau erweckte auch in Transnistrien kurzzeitig Unmut in der Öffentlichkeit, vor allem, als bekannt wurde, dass neben dem Protzstadion heruntergekommene Waisenhäuser stehen.

Mitten in der Stadt erinnert auf einem Hügel eine Reiterstatute an den russischen Feldherren Alexander Suworow, der hier 1792 eine Festung errichten ließ und damit als Gründer von Tiraspol gilt Foto: Alexandre Sladkevich

Die Regelungen des Rentensystems und das öffentliche Gesundheitswesen stammen noch aus der Sowjetzeit. Doch gerade die Krankenhäuser verfallen zusehends. Für jene Transnistrier, die es sich leisten können, eröffnete Sheriff nun private Kliniken, die westeuropäischen Einrichtungen dieser Art in nichts nachstehen. Für den spärlich wachsenden Tourismus errichtete der Konzern auch mehrere Hotels und kontrolliert den größten Teil dieses Sektors. Der einzig nennenswerte Nachtclub von Tiraspol mit dem bezeichnenden Namen »Mafia« ist ebenfalls in der Hand der Sheriffs. Es mutet wie ein Treppenwitz der Geschichte an, doch sie sind eine Säule im Staat des fortgesetzten Lenin-Kults. Das im europäischen Vergleich nicht unwichtige Stahlwerk »Moldova Steel Works« (russisch »MMS« abgekürzt) und die Energieerzeuger, die auch Strom in die Ukraine und nach Moldawien liefern, wurden allerdings durch russische Unternehmen aufgekauft.

Machtfragen

Obwohl westliche Medien immer mal wieder das enge Verhältnis des scheinbar ewigen Präsidenten Smirnow zu Sheriff thematisierten, schuf das Unternehmen im Jahr 2000 seine eigene, gegen den Staatschef gerichtete Partei »Erneuerung«. Bereits 2005 konnte diese 23 der 43 Sitze im Parlament erringen. 2011 wurde Smirnow bei der Direktwahl des Präsidenten vom unabhängigen Kandidaten Jewgeni Schewtschuk geschlagen. Seinen Wahlkampf hatte dieser mit Forderungen nach einer Öffnung und Demokratisierung des Landes geführt. 2015 jedoch gewann »Erneuerung« bereits 34 Mandate im Obersten Sowjet. Bald wurden Korruptionsvorwürfe gegen Schewtschuk laut. Die Präsidentschaftswahlen 2016 verlor dieser gegen den der Sheriff-Partei angehörenden Widersacher Wadim Krasnoselski. Ein Jahr später wurde Schewtschuks parlamentarische Immunität aufgehoben, der daraufhin nach Moldawien flüchtete. Die Opposition soll mittlerweile zu großen Teilen ebenfalls Sheriff hörig sein, die meisten Abgeordneten sollen auf den Lohnlisten des Konzerns stehen. Die von Smirnow geförderte Jugendorganisation Proryw (»Durchbruch«), die der Spiegel als »Jung-Stalinisten« betitelte, wurde 2017 verboten. Am 6. Juni 2018 wurde der Abgeordnete und Vorsitzende der Pridnestrowischen KP, Oleg Chorschan, der den Mächtigen immer wieder unangenehme Fragen stellte, von der Staatsmacht aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Demo nahm man ihn wegen eines angeblichen Übergriffs auf einen Polizisten fest. Chorschan sitzt immer noch in Haft. Seine Partei sieht darin ein politisches Manöver im Auftrag der Oligarchen und fordert die Freilassung ihres Genossen.

Mit einer Kamera fällt man – wie eingangs erwähnt – auf in Transnistrien. An allen Ecken und Enden finden sich zudem Hinweistafeln, ob hier fotografiert werden darf oder nicht. Mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, ist für Besucher hingegen unkompliziert. Sie sorgen meist selbst dafür. Jung und Alt suchen das Gespräch, kramen dafür auch das in der Schule oder selbst beigebrachte Englisch hervor und stellen viele Fragen. Woher man komme, was man hier mache, wie man heiße. Spricht man mit Teenagern, hört man oft, dass sie später studieren wollen. Wo? Na, in Russland. Falls daraus nichts werde, eben in Tiraspol. Und wenn alle Stricke reißen, könne man immer noch bei Sheriff anfangen, dort aufsteigen und ordentlich verdienen. Eigentlich gehe es ihnen gut, sagen sie. Genug zu essen und ein Smartphone, was braucht man mehr? Für eine Melone – eine große bekommt man für umgerechnet rund 50 Eurocent – reiche das Geld immer noch. Der Durchschnittslohn in Transnistrien liegt bei 250 bis 300 Euro im Monat. Viele Angebote für Freizeitaktivitäten bieten die beiden großen Städte der Region, Tiraspol und Bender, nicht. Wer etwas erleben möchte, reist hinüber nach Chisinau in Moldawien oder ins russische Odessa. Dort lassen sich auch die Gucci- und Levis-T-Shirts ergattern, die so im Trend liegen. Auf Dauer in Transnistrien zu bleiben, das ist für die meisten seiner jüngeren Bewohner nur die zweite Wahl.