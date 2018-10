Zur Nachahmung empfohlen

Noch bevor 1990 und danach die Institutionen, das Personal und die Themen der Geschichtswissenschaft der DDR abgeräumt wurden, war zusammen mit dem Parteiapparat der SED ein eigentümliches und heute ganz vergessenes Netzwerk historischer Forschung sang- und klanglos verschwunden: die auf der Ebene der Kreis- und Bezirksleitungen angesiedelten Kommissionen zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung. Die hatten seit den 1950er Jahren, zunächst oft geleitet von Frauen und Männern aus der Gründergeneration der KPD, lokale Archive und alte Zeitungen nach den Spuren vergangener Kämpfe durchstöbert, Beteiligte befragt und die Ergebnisse in meist schmalen Heften publiziert. Das analytische Niveau dieser Veröffentlichungen war recht unterschiedlich; durchweg aber enthielten sie wertvolles Material zur Entwicklung der Arbeiterbewegung.

In der alten Bundesrepublik hat es eine vergleichbare, von der akademischen Forschung unabhängige Publizistik in dieser systematischen Breite nie gegeben. Sporadisch wurden hin und wieder Versuche unternommen, das Thema zu bearbeiten; erwähnt seien hier die Reihe über das »rote Nürnberg« und die drei Dokumentenbände zur Arbeiterbewegung Augsburgs, die die IG Metall in den 1980er Jahren herausgab. Aber was weiß man – um in der Region zu bleiben – schon über die Klassenkämpfe in den meisten anderen, nicht ganz so »roten« bayerischen Städten und Gemeinden, was über die Rolle, die Kommunisten und linke Sozialdemokraten dabei spielten?

Jetzt zumindest ein bisschen mehr. Der Autor Karl Schweizer hat eine mit Sympathie und Sachkenntnis geschriebene, auf den Zeitraum 1918 bis 1945 konzentrierte Darstellung der Arbeiterbewegung in Lindau am Bodensee vorgelegt. Drei Schwerpunkte hat Schweizer ausgewählt: Revolution und Räterepublik 1918/19, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) in Lindau, die Lindauer Kommunisten. Der Initiative des Autors sind Nachahmer andernorts zu wünschen.

Nur die Ergebnisse des Kapitels zur Revolution seien hier ganz kurz umrissen. In Lindau behielten – anders als im benachbarten Friedrichshafen – zunächst rechte, um »Ruhe und Ordnung« besorgte Sozialdemokraten die Oberhand in der Rätebewegung. Der alte Bürgermeister Heinrich Schützinger blieb im Amt. Im März 1919 kam es zu einer Radikalisierung der Arbeiter; erst jetzt wurde eine Ortsgruppe der USPD gegründet. Der Soldatenrat entließ alle Offiziere. Am 7. April schloss sich die Stadt der in München proklamierten Räterepublik an. Der führende SPD-Mann machte mit, »da sonst die Unabhängigen die Sache in die Hand genommen hätten«. In der Nacht vom 18. zum 19. April 1919 versuchte Erwin Rommel, der spätere Lieblingsgeneral der Nazipropaganda, die Stadt mit einer Abteilung der konterrevolutionären württembergischen Sicherheitswehr zu besetzen. Seine Verbündeten vor Ort waren Angehörige des Lindauer Bürgertums, die später oft ebenfalls eine steile NS-Karriere hinlegten, darunter der »spätere Oberbaurat, evangelische Redakteur und frühe Anhänger der faschistischen NSDAP Heinrich Götzger, der Sohn des Getreidegroßhändlers Meng sowie der Pelzhändler und spätere Lindauer SS-Führer sowie NSDAP-Vorsitzende Wilhelm Thyson«. Es sind auch solche Beobachtungen, die Schweizers Arbeit aufschlussreich machen. Rommels Überfall misslang übrigens. Erst am 17. Mai 1919 wurde Lindau vom Freikorps Schwaben besetzt. Die Arbeiter wurden entwaffnet, die linken Mitglieder des Arbeiter- und des Soldatenrates verhaftet.