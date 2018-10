Unterschiedliche Perspektiven

Revolutionäre Arbeiter und Soldaten gegen Kaiser und Kapital: Demonstration am 9. November 1918 in Berlin Foto: Bundesarchiv, Bild 183-18594-0045 / CC-BY-SA 3(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

Demnächst jährt sich zum hundertsten Mal ein für die deutsche Geschichte eher ungewöhnliches Ereignis: Kriegsmüde Matrosen und Soldaten erzwangen gemeinsam mit hungernden Arbeitern den Rücktritt des Kaisers und ermöglichten so die Gründung einer Republik. Ist die Novemberrevolution aber auch wirklich gelungen? Gleich zwei der Linken zuzurechnende Autoren haben anlässlich dieses Jahrestages Buchveröffentlichungen vorgelegt, in denen sie die damaligen Ereignisse kritisch beleuchten: Stefan Bollinger, Historiker mit DDR-Hintergrund (»November ’18. Als die Revolution nach Deutschland kam«) und Klaus Gietinger, Regisseur und Buchautor mit Westbiographie (»November 1918. Der verpasste Frühling des 20. Jahrhunderts«).

Beide Autoren sind sich einig in ihrer grundsätzlichen Ablehnung revisionistischer Thesen, die die »Dolchstoßlegende« der geschlagenen kaiserlichen Generäle vertreten. Beide Autoren gehen hart mit der damaligen Führung der deutschen Sozialdemokratie ins Gericht, schildern unverblümt deren Mitschuld an den Weltkriegsgemetzeln sowie deren Kumpanei mit den aus den Resten der kaiserlichen Armee hervorgegangenen stockreaktionären und faschistoiden Freikorps. Und beide Autoren wenden sich entschieden gegen Thesen westdeutscher Historiker, wonach eben diese Kumpanei einen kommunistischen Staatsstreich verhindert und die junge Demokratie gerettet hätte.

Unterschiedlich ist die Haltung der Autoren zu den linken Akteuren der damaligen Ereignisse. Bollinger bezieht sich in der Hauptsache auf die Spartakusgruppe, aus der dann zum Jahreswechsel 1918/19 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) hervorging, zitiert aus deren Publikationen, aus Texten von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und auch von Lenin. Gietinger, der mit Parteigründungen offensichtlich nicht viel anfangen kann, betrachtet die revolutionären Betriebsobleute als tragende Kraft. Da beide Gruppierungen während der Novembertage des Jahres 1918 auf derselben Seite standen, ist dieser unterschiedliche Blickwinkel jedoch nicht erheblich.

Deutlich unterscheidet sich allerdings die analytische Perspektive beider Bücher. Bollinger untersucht die Stellung der Novemberrevolution im Rahmen des historischen Prozesses, setzt sich mit der These auseinander, damals wäre lediglich eine bürgerlich-demokratische Revolution an der Tagesordnung gewesen, und mit anderen Thesen, die in den Novemberereignissen eine abgewürgte proletarische Revolution sehen. An einer Stelle des Buches beklagt er sich zwar, dass die SED-Führung gelegentlich in die historische Forschung hineinregiert hätte, bezieht sich aber an anderen Stellen positiv auf die Arbeit der Geschichtsforschung der DDR.

Für Gietinger steht der Charakter der Revolution vom November 1918 als Versuch einer sozialen Umwälzung von Anfang an außer Frage. Er dokumentiert die erschreckende soziale Lage der Bevölkerung in den Kriegsjahren, die Riesenprofite einer Handvoll Kriegsgewinnler, schildert den Beginn der Streikbewegung und die hoffnungslose militärische Lage der kaiserlichen Truppen im Jahre 1918. Sein Fazit lautet, dass der Ausgang des Krieges schon vor dem Ausbruch der Revolution entschieden war. Den vom Aufstand der Kieler Matrosen verhinderten letzten Einsatz der kaiserlichen Flotte charakterisiert er als verbrecherisches Abenteuer, dessen einziger Zweck darin bestanden hätte, Material für einen Heldenmythos der Nachkriegszeit zu liefern.

In weiten Teilen ist Gietingers Buch eine furiose Abrechnung mit der Politik der deutschen Sozialdemokratie. Der Autor hat dafür tief in den Archiven gegraben und viele nicht oder nur wenig bekannte Dokumente ausgewertet. Auch aus diesen geht eindeutig hervor, dass die SPD-Führung von Anfang an bestrebt war, die revolutionären Umwälzungen abzuwürgen und sogar nach dem Sturz des Kaisers bereit gewesen wäre, einen Hohenzollernprinzen als neues Staatoberhaupt zu akzeptieren. Peinlich für heutige Weißwäscher der Sozialdemokratie dürften die von ihm dokumentierten antisemitischen Ausfälle rechter SPD-Führer sein.