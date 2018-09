Hamburg darf baggern

Spezialschiff auf der Elbe: Auch ohne weitere Vertiefung muss die Fahrrinne ständig ausgebaggert werden Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburgs Senat und die maritime Wirtschaft freuen sich: Die Naturschutzverbände BUND, NABU und WWF haben am Freitag beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig zwar fristgerecht eine neue Klage gegen die geplante Elbvertiefung eingereicht. Zugleich verzichteten sie aber darauf, per Eilantrag einen Baustopp bis zum endgültigen Urteil einzufordern. Damit können die Arbeiten sofort beginnen.

Ende August hatten die Behörden einen Planergänzungsbeschluss (PEB) vorgelegt, gegen den sich die Klage jetzt richtet. Ausdrücklich enthielt der auch das sofortige Baurecht. Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) kündigte umgehend an, »mit bauvorbereitenden Maßnahmen« beginnen zu wollen.

Bekanntlich will Hamburg die rund 120 Flusskilometer zwischen der Stadt und der Nordsee vertiefen. Große Containerschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 13,5 Metern sollen den Hafen gezeitenunabhängig anlaufen können, solche mit einem Tiefgang bis 14,5 Metern nur bei Flut. An einigen Stellen soll durch Verbreiterung der Begegnungsverkehr erleichtert werden. Dafür müssen gewaltige Schlickmassen ausgebaggert und dann anderswo abgelagert werden. Insgesamt ist die Rede von rund 50 Millionen Kubikmetern – zusätzlich zu den Mengen, die zur Fahrrinnenunterhaltung ohnehin zu bewältigen sind: Allein 2015 wurde mit fast zwölf Millionen Kubikmetern ein Allzeitrekord erreicht.

Das BVerwG hatte 2017 die Elbvertiefung in mehreren Urteilen grundsätzlich gebilligt. Den Umweltverbänden wurden dabei in Details Nachbesserungen zugestanden und die Planung deshalb für teilweise rechtswidrig erklärt. Weitere Klagen wurden fast vollständig zurückgewiesen, obwohl sich viele Menschen Sorge um die Deichsicherheit oder wegen zunehmender Versalzung der Elbe machen.

Im Mittelpunkt der Gerichtskritik stand seinerzeit der geschützte Schierlings-Wasserfenchel. Die Planer wollen die Pflanze umsiedeln, um ihren Bestand zu sichern. Die Details des Vorhabens aber wurden ihnen von den Richtern buchstäblich um die Ohren gehauen: Das vorgesehene Umsiedlungsgebiet war bereits für zwei andere Eingriffe verplant – und eine »Doppelverwertung« sei nun mal unzulässig, so das Gericht. Im PEB steht jetzt ein anderer Vorschlag – dessen Umsetzbarkeit die Umweltverbände auch anzweifeln.

Einerseits rechnen die Verbände mit einem Erfolg ihrer neuen Klage. Allerdings dürfte der dann allenfalls dem Wasserfenchel nützen. Bei einer Verfahrensdauer von mindestens zwei Jahren wird die Vertiefung bis dahin wohl vollzogen sein. Andererseits habe man »schweren Herzens« auf einen Eilantrag zum Baustopp verzichtet – weil man diesen für chancenlos halte.

Dieses Vorgehen irritiert manche Elbanwohner, die nun von »Kapitulation« sprechen. Es gibt Vertiefungsgegner, die BUND, NABU und WWF zwar bescheinigen, mit dem Eilantragsverzicht ihre ausweglose juristische Lage erkannt zu haben, kritisieren diese aber auch wegen Versäumnissen in der Verfahrensdurchführung.

Interessant ist die Ankündigung der drei Verbände, nun in weiteren Schritten Schäden durch die vorangegangene Elbvertiefung beklagen zu wollen. Ob das richtungweisend künftig Planungen beeinflussen kann, bleibt abzuwarten. Praktisch ist die Vertiefung trotz gegenteiliger Beteuerungen von Politik und Wirtschaft unnötig. Denn die Prognosen bezüglich Umschlagzahlen oder Schiffsgrößen, auf denen ihre Planung fußte, sind längst nicht mehr belastbar.