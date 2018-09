Ortsschilder zum »Tag der deutschen Einheit« auf der Straße des 17. Juni in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa

An diesem Mittwoch steht der sogenannte Tag der deutschen Einheit an. Sie laden zu einer Protestveranstaltung, einer »alternative Einheitsfeier«, ein. Überschrieben ist diese mit dem Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Wieso ist es Ihnen wichtig, das an diesem Tag hervorzuheben?

Seit dem Anschluss der DDR an die BRD wird die Würde der Menschen in Ostdeutschland in den Dreck gezogen. Umfragen ergeben, dass sie sich weiterhin als »Bürger zweiter Klasse« fühlen. Ihre Lebensleistung wird nicht anerkannt. Und nach wie vor hinken Löhne und Renten denen im Westen hinterher. All das ist letztlich nur ein Ausdruck dafür, dass Lebensjahre in der DDR als quasi »verlorene« Jahre hingestellt werden – als Zeit, die die Menschen in einem »falschen System« verbracht haben. Es ist notwendig, den Finger in die Wunde zu legen und auf die bestehenden Ungerechtigkeiten hinzuweisen.

Der hervorgehobene Satz ist bekanntlich im Grundgesetz zu finden. Es gibt also auch Dinge in der BRD, auf die Sie sich positiv beziehen?

Dem Artikel 1 des Grundgesetzes ist nicht zu widersprechen. Wir fordern die Bundesregierung auf, dementsprechend Politik zu machen. Sie tut aber das genaue Gegenteil: Die Spaltung zwischen Arm und Reich nimmt zu, ebenso wie die zwischen In- und Ausländern. Menschen werden durch die Hartz-Gesetze gedemütigt. Die Unantastbarkeit der Würde ist also in der praktischen Politik nicht umgesetzt. Wir fordern, den Sozialabbau zu stoppen und für eine Angleichung der Lebensverhältnisse zu sorgen. Schöne Worthülsen nutzen niemandem.

Am vergangenen Mittwoch, eine Woche vor dem 3. Oktober, hat die Bundesregierung ihren Jahresbericht zum »Stand der deutschen Einheit« vorgestellt. Dort wurde ein im Grundsatz positives Fazit gezogen: Es gebe Fortschritte bei der wirtschaftlichen Entwicklung, auch wenn man noch nicht am Ziel angelangt sei. Was sagen Sie dazu?

Nach wie vor fehlen im Osten qualitativ hochwertige Arbeitsplätze ebenso wie flächendeckend gute Bildungsangebote. Die gut ausgebildete Jugend wandert in die alten Bundesländer aus. Ich will das mit einem Bild verdeutlichen. Die sächsische Stadt Görlitz hat herrliche Bauten und wird durch Restaurierung und Instandsetzung immer schöner. Aber sie ist leer. Westdeutsche Senioren werden dorthin gekarrt, um sich Eigentumswohnungen anzuschaffen, damit dort wieder jemand lebt. Das zeigt den Widerspruch: Was nutzt mir das schönste Haus, wenn ich die Miete nicht bezahlen kann? Gravierende Probleme dieser Art führen zu Unzufriedenheit in der ostdeutschen Bevölkerung. Vorne eine schöne Fassade für Gutverdienende und Superreiche, aber dahinter sieht sich der Großteil der Bevölkerung – wir reden von Millionen Menschen – mit Sozialabbau oder einer Beschäftigung im Niedriglohnbereich konfrontiert.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts hieß es, es gebe die Lohnunterschiede zwischen Ost und West, weil die Struktur der Wirtschaftsbetriebe eine andere sei. In den alten Bundesländern seien nun mal die großen Konzerne angesiedelt. Das Argument überzeugt Sie nicht?

Ganz bestimmt nicht. Zielgerichtet wurde die Industrie der DDR zerstört – und damit auch die Möglichkeit der Menschen, ihr Leben zu gestalten oder zu verbessern. Erst wurden vorhandene Wirtschaftsstrukturen zerschlagen, um dann Almosen zu verteilen und darauf hinzuweisen, man solle sich damit zufrieden geben. Gegen solch eine Form von Geschichtsklitterung versuchen wir uns zu stemmen.

Neben diesen dicken Brettern, die Sie bohren wollen: Was ließe sich konkret und schnell in die Wege leiten, um etwas an der Situation zu verbessern?

Einfach umzusetzen wäre die Angleichung der Ost- an die Westrenten. Es ist genug Geld in den Kassen, das könnte sofort angegangen werden. Wir haben in diesem Zusammenhang eine Verfassungsbeschwerde zu dem sogenannten Rentenüberleitungsabschlussgesetz eingereicht. Mit dieser Regelung, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, würde alles beim alten bleiben. Dagegen klagen wir. Derzeit sammeln wir Spenden für die Kosten der Verfahren.