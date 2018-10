Glücklich sind die Familien, die sich verstehen, ohne viel dafür tun zu müssen. Mama und Papa lesen zum Beispiel gern, das Kind liebt Geschichten und saugt alles auf, was man ihm bietet. Oder der Papa spielt Fußball, der Sohn oder die Tochter ist schon mit drei Jahren in der Jugendmannschaft des Vereins, und zwar aus Überzeugung. Schwieriger wird es, wenn Eltern und Kind grundverschieden sind und dann noch Sturheit hinzu kommt. So einen Fall haben wir in »Ich fühl mich Disco« (BRD 2013) von Axel Ranisch. Hier ist der ca. 15jährige Florian (Frithjof Gawenda) ziemlich unglücklich, weil ihn sein Vater Hanno (Heiko Pinkowski), ein ehemaliger Turmspringer, nicht so akzeptiert, wie er ist: dick, schwul und versessen auf Schlagermusik.

Florians Mutter (Christina Große) mag all das an ihrem sensiblen Sohn. Gemeinsam singen sie Schlager, tanzen in skurrilen Kostümen, machen unter der Discokugel Phantasiereisen auf dem Teppich des Wohnzimmers. Vater Hanno vergnügt sich derweil im Auto mit tragbarem Fernsehgerät. Von einem zum anderen Tag ist die Mutter aber nicht mehr da, und die beiden Männer der Familie müssen miteinander klarkommen. Ranischs Film bietet jede Menge trashiger Momente (Ranischs Lehrmeister an der Filmhochschule war Rosa von Praunheim, der auch eine kleine Rolle übernommen hat), um die melancholische Grundstimmung aufzubrechen. Florian hat noch mehr zu verkraften als den Verlust seiner Mutter und das Unverständnis seines Vaters. Er verliebt sich auch noch in den schönen Turmspringer, den sein Vater trainiert, und der sich ziemlich ambivalent verhält. Was kommt: Liebesglück oder Liebesleid?

Gegessen wird viel, aber nichts, was überzeugt. Rührei, Rollmöpse (nach einem Kater), Nudeln mit gebratenen Schinkenwürfeln, Döner. Einmal angeln Vater und Sohn einen Fisch und braten ihn auf offenem Feuer. Er schmeckt ihnen aber nicht. Auf die Zubereitung kommt es an.

Seehecht im Speckmantel mit Gurkensalsa und Paprikagemüse (für zwei Personen): Eine halbe Salatgurke schälen, halbieren, Kerne herauskratzen. Gurke klein würfeln. Eine rote Zwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden. Eine Knoblauchzehe schälen, fein hacken. Zehn Minzblättchen fein hacken. Saft einer Limette auspressen. Gurken- und Zwiebelwürfel sowie Knoblauch, Limettensaft und Minze in eine Schüssel geben, vermischen. Salsa mit einem TL Honig, einem halben TL gemahlenen Koriander, Salz und Pfeffer würzen, in den Kühlschrank stellen. Zwei Seehechtfilets (je 150 g) mit Salz und Pfeffer würzen. Jedes Filet in zwei Baconscheiben einschlagen. Zwei Tomaten vierteln, entkernen, in ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Eine gelbe Paprikaschote, eine rote Paprikaschote vierteln, putzen, waschen, in ebenso breite Streifen schneiden. In einer beschichteten Pfanne einen TL Olivenöl erhitzen. Darin die Fischfilets bei mittlerer Hitze auf jeder Seite ca. vier Minuten braten. In einer weiteren Pfanne zwei TL Olivenöl erhitzen. Tomaten, Paprika und einen halben TL getrockneten Thymian hineingeben, drei Minuten braten. Tomaten-Paprika-Gemüse auf Teller verteilen, Seehechtfilets darauflegen. Gurkensalsa darauf verteilen. Servieren.