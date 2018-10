Der starke Mann

L’état, c’est moi? Nicht ganz. Charles de Gaulle 1958 in Französisch-Äquatorialafrika Foto: picture alliance / AP Images

Am kommenden Donnerstag jährt sich die Annahme einer der autoritärsten Verfassungen, die ein demokratisch strukturierter Staat innerhalb Europas aufweist, zum sechzigsten Mal. Am 4. Oktober 1958 trat in Frankreich die Präsidialverfassung der damit Fünften Republik offiziell in Kraft. Trotz einiger inhaltlicher Lockerungen, die seither vorgenommen wurden, ist der Text in seiner Grundstruktur nach wie vor in Kraft.

Die offizielle Legitimation für seine Verabschiedung lieferten die Ergebnisse einer am 28. September 1958 durchgeführten Volksabstimmung. Bei dem Referendum stimmten 79,25 Prozent der Teilnehmenden mit »Ja«. Doch die politische Basis für den dadurch besiegelten Übergang von der – parlamentarisch verfassten – Vierten zur Fünften Republik lieferte der »Putsch von Algier« vom 13. Mai 1958.

Putschversuch

Damals hatten Einheiten der in Algerien stationierten französischen Armee mit Unterstützung von zivilen Kräften aus der Siedlerbevölkerung – in der veritablen Siedlungskolonie »Algérie française« standen damals rund eine Million europäischstämmige Einwohner acht bis neun Millionen Arabern und Berbern gegenüber – einen Staatsstreich gegen die Gouverneursregierung des Sozialdemokraten Robert Lacoste durchgeführt. Algier war zu jener Zeit die nach Einwohnern zweitgrößte französische Stadt, denn die Siedlungskolonie in Nordafrika wurde juristisch als »integraler Bestandteil des Mutterlands« und nicht als »Überseebesitzung« behandelt.

Die Putschisten bildeten ein »Comité de salut public«, eine Notstandsregierung benannt nach dem Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution, und planten eine Landung mit Fallschirmtruppen auf Korsika. Dazu kam es nicht, denn am 1. Juni übergab das Parlament der schwächelnden Vierten Republik in Paris freiwillig die Macht an General Charles de Gaulle ab, der sich 1947 aus der Politik zurückgezogen hatte. Seit 1956 hatte die Sozialdemokratie unter Guy Mollet regiert und die brutalste Phase des Kolonialkriegs in Algerien eröffnet – sein Kabinett entsandte die stehende Truppe, eine halbe Million Wehrpflichtige, nach Algerien –, doch die Partei hatte sich darüber zerstritten. Die politische Klasse rief nach einem Retter in der Not.

Ab Juni 1958 ließ de Gaulle ein informelles »Komitee für Verfassungsberatungen« einen neuen Grundlagentext für die zukünftige Republik ausarbeiten. Dieser benannte die Bestimmungen des Staatsumbaus. Im Unterschied zum Verfassungstext der Vierten Republik von 1946, dessen Präambel unter anderem das Streikrecht, das Recht auf Wohnung und Arbeit offiziell anerkannte, enthielt der neue keinerlei soziale Grundrechte mehr. Allerdings: Im Juli 1971 sollte das Verfassungsgericht entscheiden, dass beide Texte zusammen einen »Block von Verfassungsnormen« bilden, und erlaubte dadurch einen Rückgriff auf die sozialen Grundrechte als Regeln, denen nun doch wieder Verfassungsrang zukam.

Eine herausragende und zentrale Position verlieh der neue Verfassungstext dem Staatsoberhaupt. Der Präsident – zumindest bis jetzt hatte Frankreich noch keine Präsidentin – ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er kann nach eigenem Gusto Volksabstimmungen anberaumen. Für Jacques Chirac ging das mit dem Referendum zum EU-Verfassungsentwurf im Mai 2005 allerdings gründlich nach hinten los. Ferner kann der Präsident die Nationalversammlung im Prinzip jederzeit auflösen. Dies taten in der Vergangenheit die Staatsoberhäupter oftmals dann, wenn sie frisch gewählt oder wiedergewählt worden und mit einer gegnerischen Abgeordnetenmehrheit konfrontiert waren, wie etwa François Mitterrand im Mai 1981 und im Mai 1988. Auch hier war es der bürgerliche Pechvogel-Präsident Chirac, der zeigen sollte, wie man es vielleicht besser nicht macht. Im April 1997 schickte er eine bürgerliche Mehrheit nach Hause, weil er sich durch vorgezogene Neuwahlen eine stärkere Legitimation für einschneidende »Sozialreformen« besorgen wollte, und handelte sich dadurch eine fünfjährige Regierung der gegnerischen Linksparteien unter Lionel Jospin ein. Der französische Präsident ist zwar mächtig, jedoch nicht allmächtig und erst recht nicht allwissend.

Aus demokratischer Sicht am heikelsten ist Artikel 16 der Verfassung. Er erlaubt es dem Präsidenten, in Zeiten, in denen fundamentale Interessen der Nation auf dem Spiel stehen, die aus seiner Sicht »erforderlichen Maßnahmen« – so vage wurde es formuliert – zu ergreifen. Dazu zählten in der Vergangenheit Sondergerichte und Administrativhaft in Barackenlagern. Die umfassende Notstandsvollmacht des Artikels ist nicht zu verwechseln mit dem »einfachgesetzlichen« Ausnahmezustand nach dem Gesetz vom 3. April 1955, der zuletzt in den Jahren 2015 und 2016 in Kraft war.

Die Ironie der Geschichte will es, dass diese Bestimmung des Artikels 16 bislang nur einmal angewandt wurde (von April bis September 1961), und zwar gegen rechts. In Reaktion auf de Gaulles realpolitischen Pragmatismus, wonach die Kolonialherrschaft in Algerien auch bei brutalster Kriegführung nicht zu halten sein werde und die Unabhängigkeit unumgänglich sei, bildete sich im Frühjahr 1961 die ultrarechte, terroristisch agierende »Organisation geheime Armee« (OAS). Kader der OAS und deren Helfer bezogen daraufhin Baracken im Zentralmassiv. Der politische Preis der Notstandsverwaltung, mit der de Gaulle die zum Putsch bereiten Kräfte in Armee und Siedlerbevölkerung klein hielt, waren zugleich getroffene Maßnahmen zur Vervollständigung des Präsidialregimes. Daraufhin wurde die 1962 erlassene und 1965 erstmals erfolgte Direktwahl des Präsidenten durch das Volk eingeführt, die dessen Stellung noch erheblich stärkte.

Kritik von links

Und auf der Linken? 1958 bezeichnete der Parti communiste français (PCF) die Aussicht auf Rückkehr des seit elf Jahren politisch inaktiven Generals de Gaulle explizit als faschistische Gefahr und sprach von der Möglichkeit einer Militärdiktatur. Diese Einschätzung erfolgte aufgrund der zukünftig starken Machtstellung des Staatsoberhaupts, aber auch wegen der eigenen erwartbaren Schwächung als bisher stimmenstärkster Partei, die in der parlamentarisch ausgerichteten Vierten Republik einiges Gewicht besaß. Dabei hatte der PCF im Rückblick die Unterschiede zwischen der gaullistischen und der sozialdemokratischen Vorgängerregierung überzeichnet. Noch 1956 hatte die KP-Führung (trotz Gemurre an der Basis) ihre Abgeordneten zugunsten der Regierung von Guy Mollet stimmen lassen – mitsamt Krediten für den Algerienkrieg. Dies geschah im Namen einer gemeinsamen »repu­blikanischen Front« gegen die faschistische Gefahr. Beim Verfassungsreferendum im Herbst 1958 und bei der Parlamentswahl einige Wochen später musste der PCF Federn lassen: Ein Teil seiner Basis stimmte für den Gaullismus.