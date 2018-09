Erpresst und ausgeliefert

Der britische Premier Arthur Neville Chamberlain und sein französischer Amtskollge Édouard Daladier zusammen mit Adolf Hitler, Benito Mussolini und Gian Galeazzo Ciano, dem italienischen Außenminister (v. l. n. r.), bei der Unterzeichnung des Münchner Abkommens (29.9.1938) Foto: picture alliance / arkivi

Der Sieg der Entente (Frankreich, Großbritannien, USA und Italien) im Ersten Weltkrieg bot Tschechen und Slowaken die Möglichkeit, die Herrschaft der habsburgischen Monarchie über die böhmisch-mährischen Länder und die Slowakei abzuschütteln. Es entstand ein neuer Staat mit bürgerlich-demokratischer Verfassung. Damit wurde die Vormachtstellung der deutschsprachigen und ungarischen Eliten gebrochen.

Der jungen Tschechoslowakei (CSR) schlug aus Deutschland, Polen und Ungarn unversöhnliche Feindschaft entgegen. Die Herrschenden in Deutschland planten, die mehrheitlich von deutschsprachigen CSR-Bürgern bewohnten, wirtschaftlich und militärisch wichtigen Grenzgebiete, die nie Bestandteil des Deutschen Reichs gewesen waren, dem deutschen Staatsgebiet einzugliedern.

Historisches Expansionsziel

Begründet wurden diese Absichten mit dem Selbstbestimmungsrecht und der »Not der Brüder und Schwestern jenseits der Grenzen«. Das waren die Hauptargumente der massenhaft verbreiteten Deutschtumspropaganda. Sie sollte den innenpolitischen Resonanzboden für das aggressive Vorgehen schaffen, in den Minderheitsgebieten die Stimmung anheizen sowie die Regierungsvertreter der CSR verunsichern und im Ausland diskreditieren.

In einem Strategiepapier mit dem Titel »Möglichkeiten deutscher Ostpolitik« vom 27. März 1930 wurde dargelegt, dass es nicht nur um die »Sudetendeutschen« und die böhmisch-mährischen Grenzgebiete ging. In der Ausarbeitung hieß es: »Das sudetendeutsche Problem und das des tschechoslowakischen Staates (…) werden sofort lösbar, wenn der Anschluss Österreichs sichergestellt ist.« Dann habe man die CSR »in der Zange«. Damit würde auch »die Lösung der polnischen Frage (…) wesentlich erleichtert«. Und weiter: »Nach heute herrschender Staatsauffassung«, sei »eine völlige staatliche Auslösung der sudetendeutschen Gebiete aus der Tschechoslowakei und ihre Angliederung an das Reich (…) die Lösung des sudetendeutschen Problems«. Zukünftig ergebe sich die Aufgabe, die CSR vollständig zu »annektieren«. Autor der Schrift war Karl C. von Loesch, der Vorsitzende des Deutschen Schutzbundes, der Zentralorganisation des »Grenz- und Auslandsdeutschtums«. Sie war mit Reichsaußenminister Gustav Stresemann (DVP) sowie nach dessen Tod mit seinem Nachfolger Julius Curtius (DVP) sowie mächtigen Unternehmerorganisationen abgestimmt worden.

Über viele Jahre hinweg behinderten Frankreich und Großbritannien die deutsche Expansion nach Ostmitteleuropa. Die Region galt ihnen als lukrativer Kapitalanlageplatz und Absatzmarkt sowie als »Cordon sanitaire« zur Eindämmung der Sowjetunion und Stützpunkt für antisowjetische Aktionen. Und dem deutschen Imperialismus fehlten für eine erfolgreiche Expansion die politischen und materiellen Möglichkeiten. Die Gewinnung »deutschen Lebensraums« im Osten blieb aber dennoch ständiger Programmpunkt in den außenpolitischen Konzeptionen.

Blitzkrieg beschlossen

Im Herbst 1937 leitete die deutsche Führung eine neue Etappe ihrer Expansionspolitik ein. Am 5. November verkündete Adolf Hitler vor den Spitzen der Wehrmacht und des Nazistaates den »unabänderlichen Entschluss, in allernächster Zeit« zu einer Politik der »Gewinnung neuen Lebensraums« überzugehen – und zwar unter »Anwendung von Gewalt«. Mit einer Reihe »blitzartiger« Aggressionen sollten die militärgeographischen Bedingungen verbessert sowie »landwirtschaftlich nutzbarer Raum« und »Rohstoffgebiete« im »unmittelbaren Anschluss an das Reich« erobert werden.

Diese Pläne richteten sich zuallererst gegen die Tschechoslowakei und Österreich. Diese Länder lagen wie ein Sperrriegel auf dem Weg der deutschen Expansion nach Ost- und Südosteuropa. Politisch gehörten beide zum französischen Einflussbereich. Außerdem hatte die CSR mit der Sowjetunion und Frankreich Beistandsverträge geschlossen. Jede deutsche Aggression konnte damit zu einem Mehrfrontenkrieg führen. Die CSR ragte wie eine Pfeilspitze 500 Kilometer Richtung Nordwest in deutsches Staatsgebiet. Mit Blick darauf meinte Hitler in einer Rede am 10. November 1938, die CSR sei ein feindliches »Flugzeugmutterschiff im Herzen Deutschlands«. Auf der Novemberbesprechung 1937 wurde festgelegt, um eine »Flankenbedrohung« bei »kriegerischen Entwicklungen« auszuschalten, seien »die Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen«.

Die CSR hatte für die Nazis auch wirtschaftlich erhebliches Gewicht. Das Land verfügte über eine entwickelte Industrie und hochqualifizierte Arbeitskräfte sowie über große Braunkohlevorkommen. »Die Einverleibung der Tschechei«, so Hitler auf der Novemberbesprechung, bringe »den Gewinn von Nahrungsmitteln« für mehrere Millionen Menschen. Voraussetzung sei »eine zwangsweise Emigration aus der Tschechei von zwei (…) Millionen Menschen«. Zum Schluss seiner Rede, führte er an, Deutschland werde bei einer »günstigen Gelegenheit den Feldzug gegen die Tschechei beginnen«.

Eine entscheidende Bedeutung kam in diesem Zusammenhang natürlich der Frage zu, wie sich andere Mächte im Fall eines Angriffs verhalten würden. In der Besprechung wiesen Reichskriegsminister Werner von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres, Werner von Fritsch, »auf die Notwendigkeit hin, dass England und Frankreich« bei »unserer Offensive nach Südosten« nicht eingreifen dürften. Hitler meinte, England und Frankreich hätten »die Tschechen bereits im Stillen abgeschrieben und sich damit abgefunden (…), dass diese Frage eines Tages bereinigt würde«.

Antibolschewistisches Bollwerk

Klarheit darüber erhielt die deutsche Führung bei einem Gespräch Hitlers mit dem einflussreichen konservativen britischen Politiker Edward Wood Lord Halifax am 19. November 1937. London sorgte sich angesichts der aggressiven Verfolgung der Expansionspläne durch den deutschen Faschismus und der damit einhergehenden Destabilisierung der Lage in Europa um seine europäische Vormachtstellung. Die Regierung unter Arthur Neville Chamberlain wollte durch Zugeständnisse auf Kosten anderer Länder den deutschen Expansionsdrang auf die Sowjetunion umlenken und die Nazis in einem britisch geführten Sicherheitssystem unter Kontrolle halten. Der polnische Botschafter in London, Edward Raczynski, schrieb am 16. Dezember 1938 rückblickend zur britischen Politik, es sei bemerkenswert und für die Sicherheit Polens besorgniserregend, dass London »es im allgemeinen vermeidet, gegen Deutschlands Bestrebungen im Osten aufzutreten«.

Halifax führte im Gespräch mit Hitler aus, dass Großbritannien wie Deutschland für eine »Änderung (der) europäischen Ordnung« eintrete, die der Versailler Vertrag bestimmt hatte. Er nannte dabei die Festlegungen zu »Danzig und Österreich und die Tschechoslowakei«. England sei nur daran interessiert, dass Änderungen ohne Krieg erfolgten.

Im Gespräch erwies sich, dass Berlin und London auch in weiteren Fragen übereinstimmten: Sie wollten die Sowjetunion von der Regelung europäischer Fragen fernhalten und die Verträge, die Frankreich und die Tschechoslowakei mit der UdSSR geschlossen hatten, entwerten. Hervorstechend war der extreme Antikommunismus der Verhandlungspartner. Halifax begann das Gespräch mit der Bemerkung, er schätze, dass Hitler »durch die Vernichtung des Kommunismus im eigenen Lande diesem den Weg nach Westeuropa versperrt habe und dass daher mit Recht Deutschland als Bollwerk des Westens gegen den Bolschewismus angesehen werden könne«. Die deutsche Führung schloss aus dem Gespräch, dass von seiten Englands bei der Durchsetzung territorialer Forderungen nichts zu befürchten sei. Man müsse es nur »geschickt« angehen.

Anfang 1938 wandte sich Berlin zunächst gegen Österreich. Prag erhielt aus Deutschland beruhigende Erklärungen. Selbst die seit Sommer 1937 angelaufene Generalstabsarbeit für einen Krieg gegen die CSR, den Fall »Grün«, wurde unterbrochen.

Das änderte sich nach der Annexion der Alpenrepublik. Die Nazis gingen dazu über, die »Lösung der tschechischen Frage« in Angriff zu nehmen. Durch die Unterwerfung Österreichs hatte sich die Lage der CSR erheblich verschlechtert. Das Land war von drei Seiten eingekreist. Berlin startete nunmehr eine gegen Prag gerichtete Kampagne.

In dem Aggressionskonzept kam der etwa 3,3 Millionen Menschen zählenden deutschsprachigen Minderheit eine Schlüsselrolle zu. Die angebliche Benachteiligung und Unterdrückung der Deutschen durch CSR-Behörden war der Vorwand für eine hysterische Propaganda und für die immer lauter werdenden Drohungen mit militärischer Intervention. In der CSR gelang es, mit beträchtlichen Finanzmitteln aus Deutschland eine faschistische Massenpartei nach dem Vorbild der NSDAP aufzubauen. Die Sudetendeutsche Partei (SdP) war ein gefügiges Instrument der Nazis. Ihr Vorgehen wurde bis in Einzelheiten von Berlin angewiesen. Am 18. März 1938 begann die finale Kampagne gegen die CSR. Im Reichstag sagte Hitler, Deutschland sei wieder »Weltmacht«. Keine »Macht der Welt« würde es hinnehmen, »wenn vor ihren Toren eine Millionenmasse von Angehörigen des eigenen Staatsvolkes auf das bitterste misshandelt wird«.

Die große Mehrheit der sogenannten Sudetendeutschen zeigte sich begeistert über die sofort nach dem Münchner Abkommen vollzogene Eingliederung der nordwestlichen und südlichen Grenzgebiete der CSR in das Deutsche Reich (Aufnahme vom Oktober 1938, unbekannter Ort) Foto: picture alliance / CTK

Am 28. März empfing Hitler den Chef der SdP, Konrad Henlein. Er erklärte, das tschechoslowakische Problem werde bald gelöst. Die SdP solle bei Verhandlungen mit der Prager Regierung jede Einigung durch die Aufstellung unerfüllbarer Forderungen torpedieren. Am 24. April forderte die SdP gemäß der in Berlin erhaltenen Weisungen im sogenannten Karlsbader Programm die Bildung eines SdP-Staates in den Grenzgebieten der CSR. Prag stimmte diesem Ansinnen erwartungsgemäß nicht zu.

Politik des Appeasement

Die Forderung Berlins nach einer schnellen »Lösung der tschechoslowakischen Frage«, die durch fortwährende Zuspitzung der von Deutschland heraufbeschworenen internationalen Krise unterstrichen wurde, rief London auf den Plan. Chamberlain war bereit, den Nazis die Grenzgebiete der CSR zum Deutschen Reich auszuliefern, und glaubte, Hitler mit diesem Zugeständnis zufriedenzustellen. Für die Briten war entscheidend, dass die damit erfolgte weitere Ausdehnung Deutschlands nach Ost- und Südosteuropa unter englischer Kontrolle und ohne Krieg erfolgte. Am 29. April forderten Frankreich und England die CSR auf, maximale Zugeständnisse zu machen.

Die Naziregierung interpretierte den Vorgang als Zeichen dafür, dass die Westmächte bei einer Aggression gegen die CSR militärisch nicht intervenieren würden und intensivierte die Vorbereitungen zur Eroberung der gesamten Tschechoslowakei.

Am 28. Mai teilte Hitler dem Oberbefehlshaber des Heeres, Walther von Brauchitsch, den Entschluss mit, die »Tschechoslowakische Frage« bald militärisch zu »lösen«. Man müsse einen günstigen Zeitpunkt abwarten. Am 30. Mai erging eine neue Weisung. Darin wurde befohlen »die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen«. Innerhalb von zwei bis drei Tagen sollte das Land niedergeworfen sein, auch um anderen Mächten die Lust auf eine militärische Aktion gegen Deutschland zu nehmen. Um die Front der Invasionsgegner aufzusplittern, wurde festgelegt, Polen zu ermuntern, territoriale Forderungen an die CSR zu stellen. Polen verlangte daraufhin das wichtige Gebiet um Tesin südlich von Katowitz. Nazideutschland war seit 1934 mit den in Warschau regierenden Kräften eng verbunden. Im Antibolschewismus und Antisemitismus war man sich einig. Weiter wurde befohlen, die »politische Führung« habe einen »politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt (…) herbeizuführen«. Die Lieferung eines Aggressionsgrundes war Aufgabe der Wehrmachtsspionage und der SdP, die beide sehr eng zusammenarbeiteten. Auch weitere Propaganda- und Diversionszentralen der Naziregierung waren beteiligt.

Im Sommer 1938 spitzten die Nazis die Situation in der CSR und international zu. Gleichzeitig wechselte Berlin, für die Öffentlichkeit nicht sofort erkennbar, die Strategie. Auf der einen Seite wurde die Kriegsrhetorik verschärft. Ende September müsse die »tschechoslowakische Frage« gelöst sein oder die Wehrmacht marschiere in die CSR ein, hieß es. Andererseits erklärten sich die Nazis zu Verhandlungen bereit – allerdings unter Ausschluss der CSR und der Sowjetunion. Es ging nach außen nicht mehr um die »tschechoslowakische«, sondern um die »Sudetenfrage«.

Die Ursache dafür waren zum einen Berichte der Spitzenmilitärs über die ungenügende Bereitschaft der Wehrmacht, einen Mehrfrontenkrieg zu führen. Selbst der Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Hitler-Intimus, Hermann Göring, meldete angesichts der ihm zugegangenen Meldungen über Mängel bei der Ausrüstung der Luftstreitkräfte Zweifel an. Andererseits gab es Veränderungen in der Haltung der Briten. Die ins maßlose gesteigerte deutsche Hetzte sowie die militärischen Drohungen und die verstärkte Diversionstätigkeit in der CSR führten im September zu einer unmittelbaren Kriegsgefahr. London und Paris gaben den Nazis zu verstehen, dass sie bei einem Angriff militärisch zugunsten Prags eingreifen würden. Hitler hatte immer wieder betont, eine »Aktion gegen die Tschechei« werde es nur geben, wenn man sicher sei, »dass Frankreich nicht marschiert und damit England nicht eingreift«. Aufgrund der Haltung der Westmächte war somit die Voraussetzung für einen deutschen Angriff entfallen. Den Nazis drohte in dem von ihnen entfachten Konflikt eine blamable Niederlage.

Erzwungene Unterwerfung

Chamberlain sah sich am Ziel. Am 19. September übermittelten London und Paris der CSR neue »Vorschläge« zur Lösung der Krise. Man verlangte die Zustimmung Prags zu einer deutschen Annexion der Grenzgebiete. Im Gegenzug stellte man für die sogenannte Rest-CSR eine äußerst vage Bestandsgarantie in Aussicht. Dazu, so die Forderung, müsse aber die CSR den Beistandspakt mit der Sowjetunion auflösen. Am 20. September lehnte Prag die »Vorschläge« ab.

London ging schließlich zur offenen Erpressung über. In einer Note vom 21. September teilte die britische Regierung mit, die Ablehnung der »Vorschläge« führe zum »sofortigen deutschen Einmarsch«. Prag wurde aufgefordert, »rasch« seine Haltung zu ändern. Widrigenfalls könne die CSR nicht mit Unterstützung rechnen, die tschechoslowakische Armee stünde der Wehrmacht allein gegenüber.

Noch am selben Tag gab die Regierung der CSR klein bei. In ihrer Antwort hieß es: »Durch die Umstände gezwungen und auf äußerstes Drängen der französischen und der englischen Regierung akzeptiert die Regierung der Tschechoslowakischen Republik mit Bitternis die französisch-englischen Vorschläge (…) Die Regierung der Tschechoslowakischen Republik konstatiert mit Betrübnis, dass sie bei der Ausarbeitung dieser Vorschläge nicht einmal vorher befragt wurde.« Die Regierung meldete den Vorbehalt an, ihre Zustimmung gelte nur, wenn es eine Garantie für den Reststaat gebe.

Am 29. September traf Hitler den italienischen Faschistenführer Benito Mussolini sowie Chamberlain und den französischen Premier Édouard Daladier in München. Sie wollten der schon beschlossenen deutschen Besetzung der Sudetengebiete ab dem 1. Oktober einen völkerrechtlichen Anstrich geben. Bei dem Treffen ging es, wie es in der Präambel der Vereinbarung hieß, nur noch um die »Modalitäten« der deutschen Annexion. Zur Besprechung in der von den Nazis zur »Hauptstadt der Bewegung« erkorenen bayerischen Metropole waren die CSR und die Sowjetunion nicht eingeladen. Noch am 29. September wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet. Der tschechoslowakische Außenminister Kamil Krofta veröffentlichte in Reaktion darauf am Folgetag eine Erklärung, in der es hieß, »dass wir uns den ohne uns und gegen uns getroffenen Entscheidungen unterwerfen«.

Von einflussreichen Kräften in der Bundesrepublik wird bis heute die Annexion der Sudetengebiete als rechtens angesehen. Die CSR-Regierung habe schließlich zugestimmt, so die Argumentation. Deshalb könnten auch Entschädigungsforderungen wegen der »Vertreibungen« und Enteignungen der Sudetendeutschen nach 1945 aufrechterhalten werden. Die Erklärung Kroftas, der angeführte britisch-tschechoslowakische Notenwechsel zwischen dem 19. und 21. September und vor allem die öffentliche Drohung der Naziführung, die CSR spätestens Anfang Oktober anzugreifen, sind entscheidende Argumente dafür, dass das Münchner Abkommen nicht nur gegen alle damals geltenden Völkerrechtsnormen und bilateralen Vereinbarungen der Signatarmächte mit der CSR verstieß. Es war ein völkerrechtswidriger Akt und von Anfang an ungültig.

Die Annexion der wichtigen Grenzgebiete »ohne einen Schuss« war für Berlin ein erheblicher Erfolg. Die strategische Ausgangsposition Nazideutschlands für weitere Aggressionen in Richtung Südosten und Osten hatte sich verbessert. Durch das Abkommen und die Gebietsabtretungen an Polen und Ungarn verlor die CSR fast ein Drittel ihres Territoriums und einen ebenso hohen Anteil ihrer Gesamtbevölkerung. Sie büßte 40 Prozent der Industrie sowie ihre Energie- und Rohstoffbasis ein.

Freie Hand

In den Verhandlungen im September 1938 ging es Berlin auch um die britische Zustimmung zur »Neuordnung« Europas unter deutscher Führung, zu einer europäischen Monroe-Doktrin. Am 24. September schrieb Hitler an Chamberlain: »Zwischen uns braucht es keine Gegensätze zu geben. Wir werden Ihnen bei der Verfolgung Ihrer außereuropäischen Interessen nicht im Wege stehen, und sie können uns (…) auf dem europäischen Festlande in Mittel- und Südosteuropa freie Hand lassen.«

Berlin ging nun entschlossen vor. Am 18. Oktober erging die Weisung zur »Erledigung der Resttschechei«. Am 15. März 1939 marschierte die Wehrmacht in Prag ein. In England verloren die Appeasement-Politiker angesichts der »nicht abgesprochenen« Eroberung der CSR an Einfluss. Eine Wende in der britischen Politik setzte ein. London rüstete fortan verstärkt auf und gab auch Sicherheitsgarantien an mehrere von den Nazis bedrohte Länder. Es sollte nur noch sechs Monate dauern, bis Großbritannien Nazideutschland infolge des Angriffs auf Polen am 1. September 1939 den Krieg erklärte.