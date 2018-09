Die Metallerin vom Bauhaus

Porträtzeichnung Marianne Brandts von Benita Martin Foto: Benita Martin (https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Brandt#/media/File:Marianne_Brandt.jpg)/CC BY-SA 3.0 (https://creativecomm

Im kommenden Jahr feiert das Bauhaus sein 100jähriges Jubiläum. Es wurde 1919 in Weimar als staatliche Schule für Kunst und Architektur gegründet und zog 1925 nach Dessau um. Nach dem dortigen Erfolg der NSDAP bei den Gemeinderatswahlen 1931 überzogen die deutschen Faschisten die Institution mit Repressalien wie Razzien, der Versiegelung von Räumen und der Verhaftung von Studenten und zwangen sie so 1932 zur Selbstauflösung. Gründungsdirektor Walter Gropius, 1883 in Berlin geboren, hatte die Kunst wieder zum Handwerk zurückführen wollen, da es, wie er meinte, keinen Wesensunterschied zwischen Künstler und Handwerker gibt. Durch diesen interdisziplinären Ansatz fühlten sich viele Frauen zum Studium ermutigt – auch, weil die Studiengänge offen für alle unabhängig von Herkunft und Geschlecht waren. Doch Gropius schickte viele Anwärterinnen zunächst in die Weberei, die daher eine Zeitlang sogar Frauenklasse hieß.

Bewerberinnen mit anderen Zielen mussten durchsetzungsfähig und besser als ihre männlichen Kollegen sein. So eine war die am 1. Oktober 1893 in Chemnitz geborene Marianne Liebe. Von ihren Eltern in ihren künstlerischen Neigungen gefördert, besuchte sie 1911 ein Jahr lang eine freie Zeichenschule, bevor sie in die Weimarer Kunsthochschule wechselte und dort ihren späteren Ehemann Erik Brandt kennenlernte. Durch die große Bauhaus-Ausstellung 1923 angeregt, nahm sie kurz darauf ein Studium an der Kunstschule auf. Sie belegte die Fächer Werk- und Materiallehre und arbeitete in der Silberschmiedewerkstatt.

László Moholy-Nagy (1895–1946) wurde ihr Mentor und Lehrer. Auf seinen Rat hin trat sie der Metallwerkstatt bei, die eine Männerdomäne war. Dort musste sie, wie sie später in ihrem »Brief an die junge Generation« vermerkte, zunächst »vorwiegend langweilig-mühsame Arbeit« verrichten. Denn es habe die Meinung geherrscht, dass eine Frau nicht an diesen Ort gehöre. Allmählich erkämpfte sie sich Anerkennung, entwarf erste Beleuchtungskörper für das Dessauer Bauhausgebäude. 1928 wurde sie Leiterin der Metallwerkstatt – und schrieb Geschichte als Bauhausdesignerin. Moholy-Nagy nannte sie seine »beste und genialste Schülerin« und sagte, von ihr stammten »90 Prozent aller Bauhausmodelle«.

Bekannt wurde sie mit dem »Tee-Extraktkännchen MT 49« aus Silber und Ebenholz, das bis heute eine Ikone des Bauhausdekors ist – genau wie ihre Lampenmodelle. Ihrem Grundsatz »Kein Tag ohne Suche« folgend entdeckte Brandt auch die Fotografie für sich. Sie experimentierte mit Perspektiven und Licht und widmete sich der Fotomontage. Mit Scharfblick erfasste sie Themen wie Großstadt, Film und Ausdruckstanz. Kritisch setzte sie sich mit Krieg und Militarismus auseinander und fragte, wieviel Handlungsspielraum eine »Frauenbewegte« in ihrer Zeit habe. Bevor die Nazis ihre Arbeiten als »entartet« diffamierten, war sie als Designerin europaweit bekannt, die von ihr entworfenen Gebrauchsgegenstände wurden von namhaften Firmen in Serie produziert.

Nach dem Krieg wurde Marianne Brandt 1949 von dem aus den Niederlanden stammenden Architekten und Designer Mart Stam als Dozentin an die Hochschule für Werkkunst in Dresden berufen, wo sie bis 1951 tätig war. Danach arbeitete sie bis 1954 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Das mangelnde Interesse an ihren avantgardistischen Kreationen aus der Weimarer Zeit ließ sie in ihren letzten Lebensjahren wieder häufiger zur Kamera greifen. Es entstanden Fotografien, die es noch zu entdecken gilt. Marianne Brandt starb 1983 im sächsischen Kirchberg.