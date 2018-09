Revolution von oben

Eher keine besten Freunde mehr: Springer-Vorsteher Mathias Döpfner (r.) und Facebook-Lenker Mark Zuckerberg 2016 in Berlin Foto: Kay Nietfeld/Reuters

Ulrich Wilhelm hat ambitionierte Pläne. Im Handelsblatt vom Montag durfte der Medienfunktionär seine »Visionen« auf einer Doppelseite ausbreiten. »Ein Youtube für Europa« schwebt dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks und amtierenden ARD-Vorsitzenden vor. Mit dessen Hilfe will er zumindest einen Teil der verlorenen Meinungsmacht zurückgewinnen. Nur drückt er es gefälliger aus.

»Was wir brauchen, ist eine europäische digitale Infrastruktur – eine Plattform von Qualitätsangeboten im Netz, an der sich die öffentlich-rechtlichen, die privaten Rundfunkanbieter, die Verlage, aber auch Institutionen aus Wissenschaft und Kultur und viele andere beteiligen können«, sagte Wilhelm. Das sind große Worte. Und es ist nicht nur der frühere Sprecher der bayerischen Staats- und der Bundesregierung, der das Thema vorantreibt. Mit der privaten Medienlobby ist Wilhelm da im Gleichschritt. Das unterstrich erneut die Rede des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger und Chefs des Axel-Springer-Verlages, Mathias Döpfner, am Dienstag beim »Zeitungskongress 2018« in Berlin. Nur in den Details ist man sich nicht ganz einig.

Wilhelm sieht großes Potential für eine EU-weit koordinierte Attacke gegen die Internet-Platzhirsche. Der Markt rufe nach einer Alternative, meint er. »In Europa stehen Hunderte Millionen Nutzer für eine neue Plattform bereit, die in unserer europäischen Kultur und Rechtsordnung wurzelt.« Denn die US-Plattformen spielten nach ihren Regeln, Nacktheit werde dort als schlimmer bewertet als die Leugnung des Holocausts.

Das muss man zweimal lesen. Spätestens mit diesen Aussagen hat sich Wilhelm offenbart: Wer solcherart »Werte« bemüht, dem fehlt es nicht nur an handfesten Argumenten, sondern er schiebt eine Art Kulturkampf vor, obwohl es um schnöde Macht geht.

Es ist keine Kleinigkeit, Google oder Facebook Paroli zu bieten. Weder verfügen deren staatliche und privaten Konkurrenten in der EU über die finanziellen Ressourcen, noch können sie das technologische Know-how abrufen, das die Konzernherren akkumuliert haben. Nimmt man dies zur Kenntnis, bleiben kaum Optionen, die Plattformideen zu verwirklichen. Bis auf eine.

Was Wilhelm, Döpfner und Co. mobilisieren können, ist die Macht zur Marktregulierung. Einrichtungen wie die EU-Kommission oder das »Europäische Parlament« sind dafür prädestiniert. Machtgewinnung per Administration ist auch ein verlockend leichter Weg. Der aber würde eine weitere Front im Konflikt zwischen der EU und den USA aufmachen und womöglich auch das EU-Kapital weiter spalten. Denn die dominanten »Skills« der US-Konzerne im Bereich der medialen Beeinflussung dienen vorwiegend privaten Profit- und Herrschaftsinteressen, während der Staat (NSA, CIA, FBI) huckepack mitfährt. Was die EU über Verbote versucht, wird im Einflussbereich des Dollars immer noch weitgehend mit dem Gegenteil verwirklicht: mit maximaler »Freiheit« für das Agieren des Großkapital. Es dürfte eine spannende Show werden.