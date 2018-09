Repression bei Ryanair

Illegale Maßregelung: Streikenden bescheinigt Ryanair den »unentschuldigten Entzug der Arbeitskraft« (No-Show) Foto: Paul Zinken/dpa

Bei Ryanair kommt einiges zusammen. 70 Prozent der Flugbegleiter in Deutschland sind Leiharbeiter. Sie befinden sich zum Teil bis zu acht Jahren in Kettenbefristungen. Der größte Teil der Kabinenbeschäftigten kommt aus dem europäischen Ausland. Sie gehen bei einem Streik ein großes Risiko ein. Das machte die Gewerkschaft Verdi auf ihrer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin deutlich.

Während des ersten und bisher einzigen Warnstreiks der Ryanair-Flugbegleiter in Deutschland am 12. September reagierte die Geschäftsführung äußerst repressiv. So behauptete die Fluggesellschaft, dass der Streik aufgrund einer angeblich einzuhaltenden Ankündigungsfrist von 24 Stunden illegal sei, was zu einer starken Verunsicherung bei den Beschäftigten geführt hat. Darüber hinaus wurden Führungskräfte an mehrere Stationen entsendet, die Streikende fotografierten und überwachten. Allen Streikenden wurde der Status »unentschuldigter Entzug der Arbeitskraft« bescheinigt – sogenannte No-Shows. Damit werden bei Ryanair Disziplinarmaßnahmen verbunden, die nach Erfahrungswerten bei mehrmaligen »No-Shows« mit Kündigung geahndet werden können. Auch Versetzungen innerhalb von Europa würden an eine Streikbeteiligung gekoppelt, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Mira Neumaier.

Einen Betriebsrat, der im Falle von Disziplinarmaßnahmen des Unternehmens im Arbeitsalltag der Beschäftigten mitreden dürfte, gibt es nicht. Und das deutsche Betriebsverfassungsgesetz sieht diesen für »im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen« auch nicht vor. Eine Beschäftigtenvertretung könnte jedoch durch einen Tarifvertrag eingerichtet werden – was auch eine der großen Forderungen der Gewerkschaft Verdi ist. Doch Ryanair lässt das bisher nicht zu.

Denkbar schlecht sind also die Voraussetzungen für einen Arbeitskampf. Die für den 18. September angesetzten Tarifverhandlungen dienten daher ausschließlich der Diskussion über die allgemeinen Grundrechte. Die Einschätzungen darüber, ob man sich an nationale Gesetze zu halten habe, sind offenbar verschieden, sagte Verdi-Bundestarifführerin Katharina Wesenick. Sie begrüßte dementsprechend die Rückendeckung durch EU-Kommissarin Marianne Thyssen. Diese hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary zur Einhaltung von Arbeitsgesetzen ermahnt. Das sei nichts, über das Angestellte verhandeln müssen, und es könne nicht von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden. »Der Binnenmarkt ist kein Dschungel« sagte sie der Deutschen Presseagentur zufolge am Mittwoch nach einem Treffen mit O'Leary in Brüssel.

Nach sieben Stunden Verhandlungen war Ryanair Verdi zufolge bereit, die Disziplinarmaßnahmen für den Warnstreik am 12. September zurückzunehmen. In allen weiteren Punkten sei man unterdessen nicht vorangekommen; auch während der Tarifverhandlungen am 21. und 25. September nicht.

Der ganze Prozess sei intransparent, monierte Neumaier. Die Angebote des Unternehmens wechselten häufig; mal erhielte die Gewerkschaft sie schriftlich und mal mündlich. Was jedoch festgehalten werden kann, sei das unterirdische Lohnangebot. Die Fluggesellschaft bietet mittlerweile eine jährliche Steigerung des monatlichen Gehalts von 40 (für sogenannte Juniors) bis 60 Euro (für leitende Flugbegleiter) im Laufe von drei Jahren. Für das folgende vierte Jahr sehe Ryanair keinerlei Steigerung vor. Die Lohnlücke, welche im Vergleich zu anderen Billigfluggesellschaften existiert, würde damit nicht annähernd angetastet. Bei Eurowings verdienten die Flugbegleiter auf vergleichbaren Stellen etwa 10.000 Euro mehr im Jahr, stellte Neumaier klar. Von den Leiharbeitsfirmen, mit denen Verdi getrennt von Ryanair verhandeln muss, kam für die 700 Kabinenbeschäftigen unterdessen kein neues Angebot. Verdi schätzt ein, dass die Kluft zwischen Direktangestellten und Leiharbeitern dadurch vertieft werden soll.

Am Freitag werden Ryanairbeschäftigte in fünf europäischen Ländern streiken. Die Fluggesellschaft hat deshalb bereits angekündigt, 150 Flüge zu streichen, wie Reuters am Mittwoch berichtete (einen Tag zuvor war noch von 190 Flügen die Rede). Ob die Beschäftigten in Deutschland sich an den Streiks beteiligen werden, wird sich am heutigen Donnerstag herausstellen. Dann beraten die Verdi-Mitglieder über die Tarifverhandlungen und das weitere Vorgehen. Eine weitere wichtige – wenn nicht die wichtigste – Voraussetzung für den Arbeitskampf haben sie: Solidarität. Sie sind, sagten die Gewerkschafterinnen, eine Belegschaft, tragen eine Uniform und arbeiten im gleichen Flugzeug.