Streit um Arbeitszeit

Widerstand lohnt sich: Am 23. Juni gingen in Zürich 18.000 Bauarbeiter für den Erhalt der Rente mit 60 auf die Straße – mit Erfolg, die Unternehmer machten einen Rückzieher Foto: Arnd Wiegmann /Reuters

Zunächst gingen die Unternehmer in die Offensive. So versuchten die Baumeister die derzeitige Neuverhandlung des Landesmantelvertrags (LMV), des Tarifvertrags für den schweizerischen Bausektor, zu nutzen, um sich beim Rentenalter durchzusetzen. Denn die Bauarbeiter des Landes hatten sich im Jahr 2002 mit einem ausgedehnten Arbeitskampf, auf dessen Höhepunkt Tausende den Alpentunnel am Baregg blockierten, die Frühpensionierung mit 60 erkämpft. Das war den Unternehmern schon lange ein Dorn im Auge. Deshalb forderten sie bei den Verhandlungen im Frühling noch, dass Arbeiter, die vor dem 63. Lebensjahr in Rente gehen, eine Pensionskürzung von 30 Prozent hinnehmen sollten.

Doch die Beschäftigten zeigten Stärke und setzten sich durch: Als die Gewerkschaften am 23. Juni eine Großdemonstration in Zürich mit 18.000 teilnehmenden Arbeitern durchführten, machte der Verband der Bauunternehmer einen Rückzieher. Den Chefs wird auch Angst gemacht haben, dass sich bei einer Streikabstimmung auf den Baustellen 93 Prozent der 20.000 Befragten für Arbeitskampfmaßnahmen aussprachen. Wenn die Auseinandersetzung um das Rentenalter jetzt erst mal wieder vom Tisch ist, heißt das aber nicht, dass die Beschäftigten den Kampf insgesamt schon gewonnen hätten.

Als Bedingung dafür, dass von den Forderungen nach gravierenden Abstrichen bei der Frührente abgelassen wurde, und für die angebotene Lohnerhöhung um 150 Franken verlangt der Baumeisterverband jetzt umso lauter eine starke »Flexibilisierung« der Arbeitszeiten. »Die Strategie, dass man sich auf die Arbeitszeiten einschießt, wird schon seit Jahren verfolgt«, erklärte Chris Kelley, Mitglied der Sektorleitung Bau der größten Schweizer Gewerkschaft Unia am Sonnabend gegenüber jW das Vorgehen der Kapitalseite. Und weiter: »Das ist aber eine Strategie der Arbeitgeber, die weit über die Schweizer Baubranche hinausgeht. Denken wir beispielsweise an Österreich.« Nach dem Willen der Schweizer Baumeister müssten die Beschäftigten bis zu 300 Stunden pro Jahr unentgeltlich mehr arbeiten. Dass bedeutet, dass ein Siebtel der jährlichen Gesamtarbeitszeit von den Unternehmern frei eingeteilt werden kann. Mit der neuen Regelung könnten Bauleute im Sommer dazu gezwungen werden, nachzuarbeiten, wenn es im Winter weniger Aufträge gab. Laut Gewerkschaftern droht so die Wiedereinführung des 12-Stunden-Tags.

Offensichtlich wollen die Baumeister die Arbeiter noch stärker so einsetzen können, wie es ihrem Gutdünken entspricht. Dafür spricht auch, dass der sowieso schon völlig ungenügende Schlechtwetterschutz völlig gestrichen werden soll und Angestellte, die den Betrieb wechseln, an einem neuen Arbeitsplatz nicht mehr die selbe Lohnklasse garantiert bekämen. Auch weil die Baumeister seit vier Jahren Lohnerhöhungen verweigern, würde ein Jobverlust so zu einer noch größeren finanziellen Gefahr. Die Bauleute würden noch abhängiger von ihrer Stelle und damit von ihren Chefs.

Selbst in der boomenden Baubranche säßen die Unternehmer in Arbeitskampfsituationen am längeren Hebel. Laut Unia-Gewerkschafter Kelley geht es den Baumeistern bei ihrem Vorgehen auch um Union Busting: »Der Bau ist einer der am besten gewerkschaftlich organisierten Bereiche in der Schweiz. Und dazu besteht hier noch eine klare Kampftradition. Die Logik, die hier von Unternehmerseite verfolgt wird, ist folgende: Wenn wir den Bau brechen können, können wir alle brechen.«

Im Oktober werden die Tessiner und Genfer Bauarbeiter den Anfang in der nächsten Runde des Kampfes für einen neuen Tarifvertrag machen. Anschließend sollen die Beschäftigten in den anderen Landesteilen folgen. Mit Aktionstagen, an denen die Baustellen geräumt werden, soll der Druck auf die Unternehmer erhöht werden. Bei der Gewerkschaft spricht man zwar nur von »Protesttagen«, doch im Endeffekt laufen die Aktionen der kämpferischen Gewerkschaftssektionen im italienischsprachigen Süden und dem französischsprachigen Westen des Landes auf Warnstreiks hinaus. Lenken die Baumeister auch dann nicht ein, kommt es ab Anfang 2019 zu einem vertragslosen Zustand in der Branche. Diesem würde die Gewerkschaft erst mit »Fokusstreiks« und dann mit größeren Aktionen begegnen. Wie damals, 2002, als man mit der Sperrung des Bareggtunnels die Frühpensionierung für die Bauarbeiter erkämpfen konnte.