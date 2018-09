Milliardenbaustelle Bildung

Materielle Grundlage guter Bildung: Lehrkräfte wünschen sich vor allem moderne Unterrichtsräume. Die machen eine Digitalisierung der Bildungsarbeit erst möglich. Foto: Armin Weigel/dpa

Auf der materiellen Ebene lassen die Bildungseinrichtungen in der Bundesrepublik aus Sicht der Beschäftigten stark zu wünschen übrig. Am Montag hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Ergebnisse einer repräsentativen Mitgliederbefragung vorgestellt. Demnach herrscht die größte Unzufriedenheit sowohl mit dem Zustand der Gebäude als auch mit der Versorgung von Lehrenden und Lernenden mit zeitgemäßer Computertechnik. Zur Behebung des von ihr kritisierten Sanierungs- und Modernisierungsstaus in zweistelliger Milliardenhöhe schlägt die Gewerkschaft einen neuen Bildungsgipfel vor und fordert eine einheitliche, nationale Bildungsstrategie. Finanziert werden sollen die Mehrausgaben am Ende vor allem mit der Besteuerung von Vermögen.

Es brauche einen »Schulterschluss« von Bund, Ländern und Kommunen, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Montag in Berlin. Bisher sei von unterschiedlichen Akteuren an zahlreichen Baustellen »herumgewerkelt« worden, kritisierte sie. Den generellen Investitionsstau an den Schulen in Höhe von 47,7 Milliarden Euro, wie ihn die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zuletzt festgestellt hatte, sei ein »Armutszeugnis«. Damit der Bund die benötigten Mittel zur Verfügung stellen kann, müsse das sogenannte Kooperationsverbot fallen, das die Beteiligung des Bundes an Bildungsausgaben beschränkt. Dessen Einführung bezeichnete Tepe als Fehler, der »einfach und so schnell wie möglich beseitigt werden sollte«.

Geht es nach den 2.720 Teilnehmern der GEW-Umfrage, soll vor allem mehr Geld in bessere (Zweck-)Räumlichkeiten und eine moderne digitale Ausstattung fließen. Dem Neubau wird dabei die mit Abstand geringste Relevanz beigemessen. Den Befragten geht es demnach viel mehr um den Ausbau bestehender Objekte. So wünschen sich 84 Prozent der Befragten mehr Rückzugsräume für Lehrende und Lernende. Befragte Kitamitarbeiter wollen vor allem den Lärmschutz und die Außengelände ihrer Einrichtung verbessert sehen. Beschäftigten an den Hochschulen ist dagegen die Barrierefreiheit ihrer Gebäude besonders wichtig.

Mit der Gebäudequalität insgesamt sind laut Umfrage nur 28 Prozent zufrieden. Klare Unzufriedenheit herrscht dagegen bei 34 Prozent. Dabei überwiegt die Kritik an den baulichen Gegebenheiten unter Beschäftigten in Kindertagesstätten, während sie beim Hochschulpersonal am geringsten ausfällt. Aus der Umfrage geht zudem hervor, dass in die Planung von Neubau- oder größeren Umbaumaßnahmen innerhalb der vergangenen drei Jahre nur knapp ein Drittel (34 Prozent) der Befragten einbezogen worden ist. Dort, wo die Gebäude selbst weniger als Problem wahrgenommen werden, sehen 67 Prozent vor allem bei der Wartung und Betreuung der digitalen Ausstattung dringenden Verbesserungsbedarf.

Im Vergleich mit den Bildungsausgaben anderer Industriestaaten schneidet die BRD unterdurchschnittlich ab. Wolle die Bundesregierung deshalb zum Beispiel mit Norwegen mithalten, seien 100 Milliarden Euro im Jahr notwendig, sagte Tepe – mehr als das Doppelte der von der GEW angemahnten jährlichen Ausgaben von 30 bis 40 Milliarden Euro. Nach konkreten Konzepten zur Gegenfinanzierung gefragt, nannte die GEW-Vorsitzende explizit die Erhebung einer Vermögenssteuer. Darüber hinaus werde der DGB-Bundeskongress zum Jahresende ein steuerpolitisches Konzept vorlegen, wie Tepe ankündigte.