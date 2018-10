Ein einmaliges Wunder

Giotto di Bondone: Grablegung Christi (um 1320), Fresko in Padua Foto: Gemeinfrei

Die Verkommenheit unserer Tage ist offenkundig: Zwar neigen selbst jüngere Identitätssuchende wieder dem Heiligen, wenn nicht gar der alten Mutter Kirche und den ihr zugehörigen Legenden zu (vgl. Beilage »Religion und Politik« vom 12. September), doch kaum eine arme Seele weiß überhaupt noch, was das ist oder mal war: eine Legende. Wer sollte hier für Klarheit sorgen wenn nicht junge Welt, anerkanntes Zentralorgan der KPD (Katholischen Partei Deutschlands)? Und zwar wie Jesus: immer schön am Beispiel. Dieser Tage erscheint im Büro-Wilhelm-Verlag »Aus dem Leben der Heiligen. Neue Legenden« von Eckhard Henscheid. Dem Band sind die folgenden Legenden mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag entnommen. (jW)

Ehre sei Gott i. d. Höhe!

Ungetheilte Dienste zugunsten von Gott verrichtete vordem alle Zeit und wider die neblichte Geschwätzigkeit und allg. Leichtfertigkeit der Hl. Sebastian von Appariz (bei Mexiko). Er, ein ehemaliger Viehhirt gleich David, kämpfte, gestützt von Gottes geharnischter Güte, prak­tisch zeitlebens wider den Widersacher (i. e. den Fürsten der Welt, s. Joh. 16,11) und lebte dabei zu des Teufels Neid in seiner eigenen hingegebenen »Gottseligkeit« (Papst Leo), welche ihn jenes Satanas ungebührliche Fallen und Fin­ten, gestellt seinerzeit voller Hochmut und Mißgunst, all­zeit mühelos überdauern hieß u. ließ und die vorerwähnte Gottseligkeit mit glühendem Eifer sogar noch vermehrte, Gott zum immerdaren Genuß und im Grunde auch hoch­verdienten Preise u. immerdaren Gruße obendrein.

Um nämlich Gott derart Genüge zu leisten und seine Gebote so strikt wie stramm zu befolgen auch. Soweit dies. Sein, Sebastians, sittigender Einfluß war wie ein ohne Un­terlaß unerbittlich brüllender Löwe, der da, wie bekannt, stöhnend und ächzend gegen die Heiden schäumt und sich entsprechend ereifert und darwider stemmt, um Gott nicht vorzeitig zu vergrämen. Späterhin wurde S. seinem Christo auch immer heftiger einverleibt. Ehe er dann doch noch entschlief (circa 1600 oder auch etwas früher).

In seiner knäbischen Jugend erlag jener Jesus gegenüber verschiedentlich der schweren Sünde des Gottesraubs (i. e. Hl. Kommunion ohne Beichte und Wohlmeinung). Späterfort allerdings zeigte und erzeigte er dann wehkla­gend sodann sehr wundersame Reue über dieses sein so­wohl luderhaftes wie lasterhaftes Leben und Treiben. Und er wahrte gegen alle weiteren Bestürmungen die Gnade zugunsten der himmlischen Ruhe etcetera. Bei gehörigem Fleiße ohne weiteren Fehltritt gelang ihm zum Schaden Satans die Wiedererstattung unseres allgemeinen u. wah­ren Glaubens. Samt Wiederaufrichtung des wahren Kreu­zes. Auch.

Eines Tages wurde er allerdings pestkrank und mußte deshalb in einer abgesonderten Hütte liegen, wo niemand ihn besuchen kommen durfte. Hier fand er im Gebete übersüßen Trost und dergleichen mehr. Eines ändern Ta­ges brach ein Wolf in die Kajüte oder immerhin Hütte ein, kratzte ihm die Pestbeulen auf, sog u. saugte treulich den giftigen Eiter aus, leckte säuberlich die Wunden rein und ließ ihn, Sebastian, ohnmächtig liegen. Am ändern Mor­gen eilte dieser vollständig gesund mit Hilfe der göttlichen Vorsehung wieder hinaus ins Freie, späterhin auch in die Arme seiner lb. Eltern in Salamanca.

Weil der selige Sebastian seinen Pflicht- und Ehrentag ausgerechnet am 29. Februar hat, ebendeshalb kann er nur alle vier Jahre als Seliger und werweiß auch bald Heiliger bedacht und hochgeehrt werden.

O Ewigkeit, du Donnerwort! Und gleichwohl spielet und buhlet u. prasset ihr und treibt bloß Kurzweil, daß Gott erbarm und einer alten Sau graust. Gott lacht unser in seinem Himmel. Gebetserhörungen zugunsten der Kran­ken und – wie Sebastian – anderweitig Bresthaften werden angenommen bei Anni Fellner, In der Schwemm 2.

Denn merke wohl: »Ein menschliches Wesen besteht teils aus Feuer, teils aus minderer Erde.« So die Schrift im Verbund mit der Würzburg-Ochsenfurter Bruderschaft zu Ehren der sieben Schmerzen (Drittorden usf.).

Seid nüchtern und wachsam.

Bischof Ambrosius

Wer Augen hat zu hören und zu sehen, der wird seitwärts Augustinus füglich auch Ambrosius (gest. 397) als einen obersten Kirchenlehrherrn und Gottesfürsten anerkennen und als einen schon im Übermaß gleißenden Heiligen höchst zu schätzen wissen, einen un­erschütterlichen Leuchtturm unserer christkatholischen Frömmigkeit und Wissenschaft in stetem Gebet und im Kampfe gegen die giftvollen und im tiefsten Grunde sau­dummen Arianer. Einzigartig einleuchtend auch: Ambrosius wurde zuerst einmal Bischof (7.12.374), dann erst ge­tauft!

Ein wahrhaft einmaliges Wunder!

Und zumal genau einen Tag vor Mariä Empfängnis.

Und auch war Ambrosius ein recht guter Hymnendich­ter. Zum Beisp.: »Der Abglanz von des Vaters Pracht / Der uns das Licht vom Licht gebracht ...«

Und so fortan.

Über die hohe Süssigkeit

»Arm zu sein ist etwas Süßes!« So steht es in der katholischen Bibel, und so sagte es auch schon zu unserer Beeiferung der hl. Paschalis Baylon, welcher seinerzeit und vielfach bekümmerlich im spanischen Aragonien von armen, aber immerhin gottesfürchtigen Eltern geboren wurde und erstand. Weil sie das Schulgeld für den lerngierigen Knaben nicht zu erstatten vermochten, half sich dieser auf sinnreiche Weise selber. Er verlegte sich aufs Schafhüten, nahm dabei aber seinen Katechismus mit, scherte sich nicht weiter drum und bat diesen und jenen Vorübergehenden, ihn diese Buchstaben zu Gottes vielfach widerhallendem laus perennis zu lehren.

Womit er gar nicht gerechnet hatte: So hatte der späte­re hl. Paschalis bei der Güte Gottes angeklopft und seine Zuchtrute klug gemieden. So kam alles zusammen und nahm seinen geruhsamen und aufs erbaulichste ersprieß­lichen Anfang.

Gott hatte dann an ihm auch wie an sich selber das aller­größte Wohlgefallen und ruhte nicht eher, ehe er die Ehe correcta corrigenda die Nestorianer und anderes zweifel­haftes Gelichter, die (Gott weiß es) schon allzu Boshaften und Widerspenstigen u. Ungezogenen (s. 7. Dezember 558) ausgerottet hatte und damit sogleich zum Papst geeilt war.

Wer vermag das Weh zu schildern, das die Nestorianer da­mals mit der Bitte um allfällige Züchtigung oder wenigs­tens Aufschub vielfach da oder dort böslich anheimfiel oder doch vielmehr vielleicht heimholte. Gott war es nicht eher zufrieden, als bis das alles erledigt war.

Sobald aber dann Paschalis einmal unter schwerer Be­trübnis litt und eventuell auch rechtens zu leiden hatte und dabei schauderhafte Dinge ausstand, so versicherte ihn doch – bedenke es wohl! – unser theurer und treuer Herr, Herr über die Christenheit und mithin auch zuguns­ten der Bedürftigen und sonst Saumseligen, der Erwartung eines erbaulichen Todes voller bedachtsamer Eifernis und seliger Vergewisserung, ihm, Gott selbst, glatterdings zur Erquickung. Wider die entehrende Schmach der Heuchler und Meuchler und Meuchelmörder verwandte oder auch verwendete sich Paschalis in der Folge und excommunicierte jene; Irrlehrer und andere Scheusale wie die Arianer, die Hugenotten, Luther und die Priscilliaristen (Vorläufer von Voltaire und anderen soweit bekannten Teufeln) wies er vorderhand zurecht und ermahnte sie unverzüglich: »Thut Buße!« rief er ihnen zu, voller vertraulicher Gottes­seligkeit und Treuherzigkeit und ganz im Sinne der Zister­zienser und Karl Martells, welcher zuvor schon die Araber kraftvoll aufs Haupt geschlagen hatte.

So daß der Reconquista bald (1492) nichts mehr im Wege stand. Groß war da die Fackel der Freude allerorten.

»Bruder Esel«, so nannte derweil Paschalis in der Folge vom hl. Franz (»Franziskus«) seinen eigenen Leib, durch einen Hörfehler wurde späterhin »Peter Hindelang« draus; so wie aus dem korrekten Häretiker nachdem das aber gleichfalls gültige »Ketzer« entstanden u. geworden war, jawohl.

In seiner angesagten Todesstunde wandte sich Paschalis dann, um all dem beizukommen, an die erfreuliche Jung­frau Maria und bat sie flehentlich, ihm doch für einen Au­genblick ihr kleines Jesuskindlein zu reichen und darzurei­chen. So geschah es. Maria reichte und gewährte ihm die Bitte und langte unseren vormaligen Erlöser zu Paschalis hinüber. Dieser drückte das Kindlein alsbald ans Herz, bedeckte es mit heißen Liebesthränen und reichte es als­gleich der erfreuten Mutter unversehens u. unversehrt zu­rück. So daß alles seinen Fortgang nehmen konnte. »Wie lieblich sind deine Wohnungen« (Ps. 84).

Papst Innozenz aber nahm sich ein Herz und erkieste diesen 1592 endlich Gestorbenen schon keine 104 Jahre später ohne weiteres zum Heiligen ehrenhalber i. e. hono­ris causa. Und nahm ihn in sein damals bereits recht statt­liches Verzeichnis der Heiligen auf.

Fünf Heilige

Schon um 1903 war es, da kümmerten sich die Vincenz-Vereine um die Caritas im herkömmlichen Sinn, die Bonifatius-Vereine um die Diaspora, die Augusti­nus-Vereine um die Presse, die Borromäusvereine um die Kontrolle des christkatholischen Literaturmarktes und die Michaelsbruderschaften um die Unterstützung der unter­schiedlichen Päpste (s. H. U. Wehler, Deutsche Gesell­schaftsgeschichte III, S. 1.188). So ging damals alles seinen Gang.

Don Juan d’Austria

Leidergottes bis zum heutigen Tag noch nicht ganz heiliggesprochen ist ein christlicher Vorkämpfer, der wie kaum ein anderer das Reich stützte wo nicht rettete, da nämlich, als (um auf deine neugierige Frage zu antworten) die christliche Flotte am 7. Oktober 1571 bei Lepanto mit­ten im Mittelmeer auf die türkische in ihrer zahlenmäßi­gen Übermacht (4:1) und in ihrem tollen Ingrimm gegen unseren katholischen Gott stieß; um diese dann aber unter der Stabführung von Admiral Don Juan d’Austria (auch: Johann von Österreich) nach harten Gefechten und Ein­sätzen wohl definitiv und ein für allemal zu versenken und gottlob vollends zu vernichten bis zum Jüngsten Tag ge­mäß der Schrift.

Und so das christliche Rom vor den ungläubigen Tür­ken und Hunnen und dergl. Räudigen zu erretten und aus mancherlei Verlegenheiten zu salvieren am Tag des Zorns und der Rache, so wie später mal der Menschensohn aufräumen wird; wie Bismarck mit den Polen, den von ihm sogenannten Trichinen.

Warum Rom diesen Mann nicht als Heiligen aufführt, mag damit zusammenhängen und sein Bewenden haben, daß es der uneheliche Sohn von Kaiser Karl V. ist und der Regensburger Bürgerstochter und Schnalle Barbara Blom­berg, und nämlich in einer freien Minute beim Immer­währenden Reichstag gezeugt wurde. Don Juan ist mithin der Stiefbruder von Philipp II. und der Stiefonkel von Don Carlos, welche wir vom Schiller her beide gut kennen. Und Rom sollte also ein Einsehen haben und jenen Türkenver­tilger baldigst nach­nominieren.

Bei einem anderen Heiligen machte Rom dagegen we­nig Federles. Bei ihm waren im Lauf seines Lebens an die 850 Wunder zusammengekommen und beglaubigt wor­den; 200.000 Ketzer (Arianer, Hugenotten usf.) wurden gleichfalls belehrt, bekehrt und abgetan. Seine Freude darüber war groß wie seine Liebe und innige Andacht zur heiligen Jungfrau Maria u. dergleichen mehr. Jede freie Mi­nute verwendete er, um vor dem Tabernakel sein Opfer des Dankes, der Abbitte und sogar der Fürbitte mit dem göttlichen Herzen Jesusens zu vereinen und zu vereinheit­lichen. Der Tabernakel (auch: Tabernackel) war bald sein ständiger Magnet. Und seine Freude von daher groß, als der Arzt jene Krankheit, die ihn um sein 52. bis 53. Lebens­jahr herum befiel, für eine tödtliche erklärte, und er dank­te ihm herzlich für diese trostvolle Ankündigung. Und er weigerte sich nicht länger. Am heiligen Pfingstsonntag um das Hochamt um 10 Uhr herum war es dann so weit. Die Heiligsprechung vollzog infolgedessen der damalige Papst Alexander im Jahr 1690 ohne weiteres.

Und ab die Post!

Ein süßes Geheimnis (vergleiche auch Joh. 1,37 u. ff.) birgt namentlich die Kapelle oder vielmehr Kirche Sankt An­drea delle Valle zu Rom. Gegründet einstens und weit vor Christi Geburt, soll dieser machtvolle Gottes­bau mancherlei Gebeine enthalten; am Beginne wie am Schlüsse jedes nominell zugelassenen Meßdienstes mit­samt Te Deum wird dessen häufig gedacht.

Wider die sehr widerwärtige Macht der Hölle steht so beflissen wie treulich ein eine Vielzahl von Seitenaltären, gerichtet gegen Heiden, Höllenknechte und andere Böslinge wie Attila, Scarpia und seine Sbirren sowie allen vo­ran wider den grimmvollen Wütherich Nero, dessen Tage aber schon gezählt sind. Christusens freiwillige Armut im Tabernakel trotzt ihm und all den anderen. Denke dran und handle darnach!

Gestaltet ist diese römische Kirche von der Hl. Maddalena und ihr ganz anheimgestellt. Sie, obschon da und dort nur »die Sünderin« geheißen, weil sie vormals schon gar zu viele Männer berückte, ist heutigentags vergleich­bar nur und bloß der Hl. Adelheid (gest. 999, also kurz vor dem Ziele), sie ist wie diese gleichsam Braut Christi und mithin Schwiegertochter Gottvaters. Reumütig war sie und allzeit ihrer zahlreichen ehedemen Sünden inne, im Sinne der apostolischen Gutheißung mit vielerlei Anläs­sen oder vielmehr immerhin Ablässen zugunsten der seli­gen Maria Dolorosa, gest. 1290 durch das ganz und gar sit­tenlose Henkersbeil; sowie ganz ähnlich der hl. Jungfrau Praxedis, welche unter Mark Aurel zum gediegenen oder vielleicht auch gedeihlichen Einsatz kam.

Noch vorher und zuvor aber führte jene Maddalena nach göttlichem Wunsche ein beherzigenswertes Leben und lebte sogar als Gründerin der großen Stadt Marseille dahin, um derart dereinst erhörungswürdig vor dem köst­lichen Throne ihres Stammvaters (Gott) zu erscheinen, ohne zu Schanden zu werden. Irgendwann verstarb sie dann auch und wurde tatsächlich sofort und unfehlbar ins Reich aufgenommen.

Man beachte ferner: In Demuth die Tugenden des hei­ligsten Erlösers mit den Gefühlen deines Herzens dem himmlischen Vater aufzuopfern ist als Opfer gerade so viel werth wie das des Hl. Arkadius, der sein Leben mit oder auch für Christus hingegeben hat, wie man hört. Wäh­rend dir bei der Arbeit der Schweiß von der Stirne tropft, kannst du gleichzeitig die Leiden betrachten, welche der dabei auch noch böslich geschmähte Jesus Christus von der Krönung seines Hauptes mit Dornen bis zur Nagel­wunde an den Fueßen im Uebermaße gelitten, und diese Qualen des hochgebenedeiten Menschensohnes mit den Mühsalen deines Lebens vereint, dem himmlischen Vater aufzuopfern.

Genannter Maddalena (auch: Magdalena) aber gewähr­te Gott gnädig noch eine stattliche Zahl von Jahren Gna­denfrist. Ehe er sich dann doch entschloß, sie abzurufen und ultimativ heimzuholen. Sie starb eines schönen Todes durch das Siechbett. Aber ohne Schwertstreich immerhin doch. R. i. p.