Digitales Crack. Teil 2

Muss die Buchempfehlung sofort in eine Bestellung bei einem Onlinehändler verwandelt werden? Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Gelegentlich führt mich meine Vortragstätigkeit an Universitäten. Findet die Veranstaltung in einem der üblichen Seminarräume statt, hat immer irgend jemand unter den Zuhörern – zumeist sind es sogar mehrere – seinen Laptop aufgeklappt, seinen Blick versenkt in das, was es dort zu sehen gibt. Ich fühle mich dadurch gestört, weil es mich ablenkt, manchmal sogar ein wenig verunsichert: Ist das, was ich mitzuteilen habe, wirklich so uninteressant, dass eine Flucht in die weite Welt des Internets nötig ist? Oder muss das, was ich gerade eben gesagt habe, unmittelbar mit Onlinequellen abgeglichen, meine Buchempfehlung sofort in eine Bestellung bei Amazon verwandelt werden? Bin ich vielleicht einfach nur überempfindlich und missdeute den gegenwärtigen Kommunikationsfortschritt ganz zu Unrecht als Verstoß gegen selbstverständliche Höflichkeitsregeln?

Zumindest bin ich mit meinem Unbehagen nicht ganz allein auf weiter Flur. »Es genügt, dass unter den Hunderten von Zuhörern in meiner Vorlesung einer abgelenkt ist, damit ich für den Moment, nachdem ich ihn gesehen habe, selbst unkonzentriert werde«, schreibt Milos Vec in der FAZ (22.8.2018). Der Professor für Verfassungsrecht an der Universität Wien musste erfahren: »Überlässt man den Studenten kommentarlos die Wahl, so halten sie das Gerät meist in Griffweite oder sogar im Blickfeld, immer bereit, dem Impuls nachzugeben.«

Die Folge sei eine Zerstörung der Lernatmosphäre in den akademischen Institutionen. Kaum noch ein Bibliotheksbesucher kappt die Verbindung zu den »sozialen Medien«, wenn er sich in den Lesesaal begibt und ein noch so guter Dozent hat schlechte Karten, wenn es darum geht, den Aufmerksamkeitswettbewerb mit den Kommunikations- und Unterhaltungsgeräten zu gewinnen. »Als Dozent kämpft man gegen einen übermächtigen Gegner. Die Verlockungen der bunten Bilder und der permanent oder potentiell einschießenden Nachrichten sind unwiderstehlich.«

Auch das akademische Lehrpersonal ist bereits zu großen Teilen in den Ablenkungsstrudel geraten. »Auf Konferenzen«, schreibt Vec, »brechen erst recht alle Dämme der elektronischen Ablenkung. Während vorne mutmaßlich Neues präsentiert wird, schweifen die regungslosen Gesichter der Zuhörer und des Moderators über aufgeklappte Bildschirme. Wer auf ihrer Rückseite sitzt und den Lesenden über die Schulter sehen kann, sieht, wie weit weg sie mit ihrem Pokerface gedanklich gerade sind. Vielflieger nehmen Umbuchungen vor, Internetbestellungen werden abgeschlossen, PDF-Dateien durchforstet, potentielle Partner gemustert. Am Ende des Vortrags reicht es meist dennoch für eine sich klug-kritisch gerierende Wortmeldung.«

Milos Vec spricht sich für eine Bildschirmabstinenz im Hörsaal aus und hat in seinen eigenen Vorlesungen gute Erfahrungen damit gemacht. »Ich hatte am Anfang jeder Lehrveranstaltung mein didaktisches Konzept wie immer erläutert, nun aber um das Problem der digitalen Ablenkung erweitert und alle Überlegungen offengelegt. Statt von einem Verbot warb ich um Teilnahme an einem kollektiven Versuch und appellierte auch an die Solidarität zugunsten jener, die sonst den Passivrauchen-Effekt zu befürchten hätten. Und ich war ebenso erfreut wie erstaunt, schon bei meinem ersten Auftritt vor Studenten sofort ein Gefühl des Durchatmens zu spüren: Endlich waren sie die Last los, ständig ihr Mobilgerät checken zu müssen oder jedenfalls eine Entscheidung darüber zu treffen. Sie blickten offener, wacher und engagierter in den Hörsaal.« Sein eigenes Telefon bringe er auch nicht mehr mit.