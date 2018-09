Einer wie Globke

Mehr Macht für Maaßen: Der Geheimdienstler wird Staatssekretär Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Kollateralschäden der Maaßen-Affäre hätten jetzt also auch die Bauwelt erreicht, konstatierte FAZ-Redakteur Niklas Maak am Freitag. Es sei eine »ebenso böse wie vielsagende Pointe«, dass Horst Seehofer Gun­ther Ad­ler aus dem Innen- und Bauministerium werfe, »den letz­ten Mann in sei­nem Res­sort, der sich wirk­lich pro­fun­de mit Bau­po­li­tik aus­kennt«. Dabei werde die Woh­nungs­po­li­tik »in Deutsch­land auf ih­re Wei­se im­mer mehr zu ei­nem Si­cher­heits­ri­si­ko, zu et­was, wor­an der ge­sell­schaft­li­che Zu­sam­men­halt auf ei­ne viel fun­da­men­ta­le­re Wei­se schei­tern könn­te als an der Mi­gra­ti­ons­po­li­tik«.

Was der Journalist und einige Millionen Mieter wissen, hat sich bis zu Andrea Nahles und der SPD-Führung nicht herumgesprochen. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende jammerte am Donnerstag, Seehofer habe aus einer »Personalfrage« eine »Koalitionsfrage« gemacht. Es war aber mehr als das. Der Fall Maaßen war Resultat eines langen Machtkampfes um einen anderen Staat, einen nach AfD-Muster. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes hatte zusammen mit denen von BND und Bundespolizei oft seine politischen Vorgesetzten, vor allem die Kanzlerin, angerempelt, ohne dass der fällige Rausschmiss folgte. Maaßen und seine Kumpel haben dafür gesorgt, dass nicht nur Seehofer, sondern auch große Teile der deutschen Wählerschaft die Blödelei »Migration ist die Mutter aller Probleme« und nicht den BDI oder den Kapitalismus für Realität halten. Am Montag teilte der frühere BND-Chef Gerhard Schindler dann auch noch in Bild mit, »viele Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden würden ›heute ihren Dienst mit Faust in der Tasche verrichten‹«. Da bedurfte es nicht der Information, dass im sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz ein AfD-Funktionär arbeitet, um zu wissen: Die Gaulands, Höckes und Brandners können sich der schützenden Hand so gewiss sein wie in den 90er Jahren die Neonazi-Aufbauorganisationen im Osten einschließlich der NSU-Killer.

Als Maaßen nur eine Personalfrage war, hätte die SPD sie lösen können. Aber ihre Regierungsmitglieder nahmen seine Dienste 2002 bei der Überlassung von Murat Kurnaz an die Folterer der USA gern in Anspruch. Das verpflichtet. Nun geraten die so herangezüchteten rassistischen Hassbürokraten außer Rand und Band, veranstalten zusammen mit Totschlagneonazis Machtdemonstrationen wie die in Chemnitz und bezeichnen Berichte darüber als »gezielte Falschinformation«. Da ist sich einer seiner Stellung sehr sicher. Die SPD-Vorsitzende veranlasst das nicht, die Koalitionsfrage zu stellen.

Nun schreibt ebenfalls am Freitag FAZ-Redakteur Edo Reents: »Ist denn (der Fall) Maaßen am Ende so etwas wie Globke?« Komme Maaßen, der ja noch im Amt ist, »die Be­deu­tung zu, die Ade­nau­ers Kanz­ler­amts­chef sei­ner­zeit hat­te: ein po­li­tisch al­les an­de­re als stu­ben­rei­ner, aber un­ge­mein fä­hi­ger Ver­wal­ter, der zum Sym­bol da­für wird, dass Deutsch­land aus dem Fa­schis­mus nicht nur kei­ne (oder zu­min­dest nicht die rich­ti­gen) Kon­se­quen­zen ge­zo­gen hat, son­dern für das heil­los be­las­te­te Per­so­nal auch noch Ver­wen­dung fin­det, ja, so­gar dar­auf an­ge­wie­sen ist, kurz: ein Be­leg für ei­ne per­so­nel­le und la­tent eben auch geis­ti­ge Kon­ti­nui­tät zwi­schen dem Nazistaat und der Bun­des­re­pu­blik? Ade­nau­er be­gnüg­te sich da­mals mit der Aus­kunft, er brau­che Glob­ke. See­ho­fer sagt nun auch, er brau­che Maa­ßen.« Die Frage stellen heißt, sie beantworten. Dabei ist es keine Petitesse, dass Reents so tut, als hätte es die DDR nicht gegeben: Ohne sie hätte Ruhe um Globke und andere geherrscht. Ist Maaßen einer wie Globke, der Fachmann für Ausländer- und »Rassengesetze«? Ja, ist er, aber ohne DDR.