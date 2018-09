»Das solidarische Miteinander war Lebensgenuss«

Frank Zappa mit den Mothers of Invention in der Grugahalle bei den Essener Songtagen 1968 Foto: Peter Happel/Ruhr Museum

Allerorten wird in diesem Jahr an die Ereignisse von 1968 erinnert. Im Mittelpunkt stehen dabei oftmals die großen Metropolen: Berlin, Paris, Washington D. C., Prag und Saigon. Was aber hat das Jugendamt der Stadt Essen mit der »68er-Revolte« zu tun?

Das Jugendamt der Stadt Essen ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Revolte nicht auf die großen Städte und auch nicht auf die Schlüsseldaten beschränken lässt. Wenn das Attentat auf Rudi Dutschke vom 11. April für die Bundesrepublik den politischen Angelpunkt von 1968 darstellt, dann waren es auf der kulturellen Ebene die Internationalen Essener Songtage vom 25. bis zum 29. September. Das war immerhin das größte europäische Festival in jenem Jahr. Inspiriert war es vom Underground in den USA und von der bundesdeutschen Gegenkultur in Gestalt politischer Liedermacher auf der einen, Vertretern experimenteller Musik, insbesondere Bands wie Amon Düül und Tangerine Dream, auf der anderen Seite. Das Festival wurde nur möglich, weil die Stadt Essen als Mitveranstalter seine Finanzierung sicherte und die Infrastruktur zur Verfügung stellte. Das tat sie nicht nur aus Prestigegründen, sondern vor allem, weil Horst Stein, ihr neuer, aus Westberlin gekommener Jugendpfleger mit Erfahrungen in unkonventioneller Jugendarbeit, durch das Festival an diejenigen herankommen wollte, die sich den kommunalen Betreuungsangeboten entzogen – bei 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war das allerdings aussichtslos.

Wollten die Initiatoren auf diese Weise die Folkfestivals von Burg Waldeck in Popfestivals im städtischen Raum überführen, handelte es sich also um eine »Mammutuntergrundfete« wie es der damalige Pressesprecher der Essener Songtage, Henryk M. Broder, formulierte?

Ja, genau. Viele der in Essen Aktiven kamen von den Waldeck-Festivals, die seit 1964 vom linken Flügel der alten Jugendbewegung veranstaltet wurden. Inspiriert von der Bürgerrechtsbewegung in den USA und dem Newport Folk Festival wollte man auch in der Bundesrepublik einen Ort schaffen, an dem sich so etwas wie westdeutscher Folk etablieren konnte. Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüp und Walter Mossmann traten hier auf, dem »demokratischen Volkslied« sollte ebenso eine Bühne gegeben werden wie Stücken von Brecht und Eisler und auch jiddischer Folklore. Durch Impulse aus dem Ausland, dem französischen Chanson und dem Folksong, sollte eine deutsche Enge überwunden werden, die man als provinziell empfand. Das Festival auf Burg Waldeck war eigentlich nicht als große Veranstaltung gedacht, sondern als Forum des Austauschs über eine fortschrittliche Kultur im kleinen Kreis. Als die Sache dann mehrere tausend Leute anzog, ruderten die Veranstalter zurück. Ihr Selbstverständnis war antikommerziell, Masse ging aus ihrer Sicht mit Kulturkonsum und Verflachung einher. Das sahen einige jüngere Leute anders, die die damals aufgekommene Beatmusik als emanzipatorisch betrachteten und in die Städte drängten, um einem größeren Publikum näherzu ommen. Ermuntert wurden sie durch die politische Bewegung, die sich nach dem Mord an Benno Ohnesorg in der ganzen Bundesrepublik entfaltete: weg vom abseits gelegenen Ort der Reflexion, hin zu den gepflasterten Straßen, wo das Leben tobte und der politische Kampf. Aus dieser Melange entstanden die Essener Songtage.

Ihr Leiter Rolf-Ulrich Kaiser pries das Festival im Begleitheft als »Musikhappening, das bewusstseinserweiternd und bewusstseinserweitert, psychedelisch andere Erlebnisweisen erschließt und somit eher emotional das Erworbene und Gewohnte in Frage stellt«. Ist das im Verlauf der Songtage gelungen?

Na ja, darin spiegeln sich zunächst die großen Hoffnungen wider, die damals mit der musikalischen Richtung unter dem Rubrum »Underground« verbunden wurden: Keine Beschränkung mehr allein auf die rationale Ebene des Politischen, sondern Ausweitung auf eine Körperpolitik von unten, mit dem politischen Ziel einer Überschreitung der Grenzen herrschender Verhältnisse auf der psychisch-emotionalen Ebene. Die Verhältnisse ändern, sich selbst verändern – beides hing zusammen. Und da spielten Musik, Sexualität, überhaupt das Sinnliche eine sehr wesentliche Rolle. Kein Wunder, dass Kaiser später ein Propagandist der Lehren von Timothy Leary wurde und sich selbst als Dealer des Fortschritts betrachtete, der den Leuten durch Musik und LSD zu einem neuen Bewusstsein verhelfen wollte. Inwieweit das gelang, ist schwer zu sagen. Jedenfalls kamen in Essen nicht nur Musik und LSD zum Einsatz, sondern auch eine sinnebetörende Lightshow, u. a. unter Einsatz des Stroboskops – eine Geschichte, die der Schriftsteller Bernd Cailloux in »Das Geschäftsjahr 1968/69« ganz wunderbar erzählt hat. Er zeigt allerdings auch, dass die ursprünglichen Ideale im Zuge der Kommerzialisierung mehr und mehr verdreht wurden. Aus dem »Enthemmungsassistenten« wurde, wie er schreibt, der »Hippie Businessman«.

»Enthemmungsassistent«? »Hippie Businessman«? Was soll das sein? Und was sagt uns das heute?

In dieser Geschichte spiegelt sich ein zentraler Konflikt von 1968, der immer dort entstand, wo Innovationen marktgängig wurden. Deren Kommerzialisierung trieben einige voran, während andere sich abwandten, um jenseits des Marktes, so gut es ging, an den ursprünglichen Idealen festzuhalten. Einen antikommerziellen Weg erprobten zum Beispiel Ton Steine Scherben, die der Industrie nicht den kleinen Finger reichten, sondern konsequent auf Selbstproduktion und Eigenvertrieb setzten. Die Crux besteht darin, dass das nur ausnahmsweise und auch nicht auf Dauer geht. Popkultur als Massenkultur funktioniert anders.

War »Essen« also weniger eine Manifestation der radikalen, sondern eine der hedonistischen Linken?

Hedonismus stark kommerziell kodiert. Das war aber in den 60er und frühen 70er Jahren noch anders. Im Kontext der Gegenkultur konnte es Lebensgenuss nur im solidarischen Miteinander geben. Das waren Ideale, die auch im anarchistisch-bukolischen Flügel der Jugendbewegung verbreitet waren. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der 1971 veröffentlichte Sammelband »Die hedonistische Linke« von Diethart Kerbs herausgegeben wurde, dem Spiritus Rector der Waldeck-Festivals. Es ging ihnen darum, die beginnende Spaltung der Szene in radikale Politicos auf der einen, Drogen- und Musiksubkulturen auf der anderen Seite aufzuhalten und die Fusion von linker Politik und emanzipatorischer Lebenspraxis zu erhalten. Die Essener Songtage sind der prominenteste Ausdruck davon gewesen, auch wenn sie manchen zu wenig aktivistisch erschienen: Zu viel Musikkonsum, zu wenig Diskussion und Aktion.

Also gegen die Entpolitisierung der Kunst und zugleich gegen die Verabsolutierung des Politischen, wie sie einem Teil der Studentenbewegung zugeschrieben wurde. Wie verhielten sich diese beiden Seiten zueinander?

Um ein Beispiel zu nennen: 1968 kursierte auf der Waldeck ein Flugblatt mit der Forderung »Stellt die Gitarren in die Ecke und diskutiert!« Natürlich hatte sich die Politisierung und Radikalisierung seit dem Sommer 1967 auch dort niedergeschlagen. Man war der Meinung, die Musikszene ziehe »Kräfte ab, die an der Front dringend gebraucht würden«. Die praktischen Folgen: Hanns Dieter Hüsch musste sich für seine Texte rechtfertigen, die angeblich zu unpolitisch seien, Konzerte wurden abgebrochen. Andere, Hannes Wader etwa oder Guy Carawan aus den USA, waren nicht bereit, sich dem Politisierungsdruck zu fügen. Es ging also um die Legitimität von Kunst, die mehr sein wollte als nur Mobilisierungsinstrument. Die Künstler reagierten zwiespältig. Degenhardt, dem auf die Nerven ging, dass liberale Bürger seine differenzierten Texte lobten, aber sonst nicht in die Gänge kamen, sang in Essen »Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf« und propagierte, man müsse jetzt »vom Widerstand zum Angriff übergehn«. Interessant daran ist, wie hier durch das Denken in Kriegskategorien, das nicht zuletzt die staatliche Verfolgungswelle nach den Osterkrawallen befeuert hatte, das Bedürfnis nach künstlerischem Ausdruck und Komplexität unter Druck geriet.

Wie ging es nach diesem Kristallisationspunkt des bundesdeutschen Undergrounds in Sachen Musik und Linksradikalismus in den 1970er und 80er Jahren weiter?

In der Bundesrepublik war es lange Zeit so: Sobald etwas die Massen berührt, werden die Bedenkenträger laut und rufen »Kulturindustrie« und »Manipulation«. Im Grunde entblößt sich hier neben traditionellem Kulturressentiment auch eine Arroganz gegenüber der breiten Masse und ihren Präferenzen, die viel tiefer reicht als die brüchige und oft auch sehr flüchtige politische Hoffnung, die man mit den Volksmassen verbunden hatte. 1968 wurde der Soul-Star James Brown von einer anarchistischen Truppe aus Westberlin sogar als »schwarzes Schwein« bezeichnet, weil er mit seiner Musik Verrat an Black Power begangen habe. Afroamerikaner wurden von radikalen Linken essentialistisch als geborene Revolutionäre konstruiert. Und Brown, so schrieb eine »Schwarze Zelle« in ihrem Flugblatt, habe seine »schwarzen Brüder und Schwestern« aufgerufen, »den Kampf zu unterlassen«. Soul galt in diesen Kreisen als Kommerzmucke, seine Anhänger, so hat es Ralf Reinders, später bei der »Bewegung 2. Juni«, mal gesagt, seien »Weicheier«. Etwas vergröbert kann man sagen: Mädchen mochten Soul, weil man gut danach tanzten konnte, linke Jungs hassten ihn. Und so ging es in den 70er Jahren lustig weiter, als der Blues als authentischer Ausdruck der unterdrückten Afroamerikaner gefeiert wurde, während kommerzielle Rockmusik vielfach als Kulturimperialismus galt. Maoistische Gruppen haben sie ja gezielt bekämpft.

Sie teilen also nicht die Auffassung des Komponisten Konrad Boehmer, der zeitweilig der KPD/Aufbauorganisation nahestand, wonach es sich bei der Popmusik um eine, wie er 1973 formulierte, Ausdehnung der »Strategie der Konterrevolution auf den Reproduktionsbereich« handelte?

Mich interessiert vor allem seine Haltung, auch weil sie weitverbreitet war. Noch ganz am Anfang der 70er Jahre, als die Frage stand, ob Pop- und Rockmusik ein emanzipatorisches Potential enthielten, hatte es darüber eine offene Debatte gegeben. Viele meinten, dies sei der Soundtrack der Revolution. Andere sahen Popmusik als US-amerikanischen Kulturimperialismus – so jedenfalls ihre politische Bewertung auf dem Gruppenabend, die sie interessanterweise nicht davon abhielt, zu Hause trotzdem Rolling Stones oder Roxy Music zu hören. Hierzulande spielte immer noch die Kulturindustrie-Deutung von Horkheimer und Adorno eine wichtige Rolle. Leute wie der britische Kulturwissenschaftler Stuart Hall von der Universität Birmingham, die den Rezipienten eine eigene Agenda, einen Eigensinn beim Kulturkonsum attestierten, wurden erst spät rezipiert.

Sie sehen in der linksradikal-alternativen Musikproduktion und Konsumtion für die 1970er und 1980er Jahre Aspekte der Gemeinschaftsbildung unter jungen Linken. Was bedeutet das?

Gemeinschaftsbildung ist das eine. Damit meine ich, dass Musik für die linke Szene ein wichtiges Bindemittel war. »Essen« ist dafür ein Beispiel im Großen, Diskotheken oder Konzerte in Jugendzentren im Kleinen. Andererseits grenzten sich linke Mikrokulturen auch über musikalische Präferenzen voneinander ab. Das funktionierte auf der emotionalen Ebene ebenso wie auf der intellektuellen, wobei man sehen muss, dass der musikalische Alltag der Akteure oft von fröhlichem Eklektizismus geprägt war. Man konnte Beatles und Patti Smith ebenso hören wie die Scherben und Ernst Busch. Aus einer linken Perspektive war aber auch ein weiteres Merkmal von Pop- und Rockmusik von Bedeutung – das der Aktivierung. Die ersten linken Interpretationen des Beat in Liverpool sahen darin den rebellischen Sound der englischen Arbeiterjugend. Als um 1970 der Begriff des Pop seine aufmüpfige Konnotation verloren hatte, bevorzugte man in linken Kreisen den Begriff der Rockmusik, der auf das widerborstige Image des frühen Rock ’n’ Roll rekurrierte, Authentizität suggerierte und insgesamt angriffslustiger wirkte als die Allerweltsvokabel Pop. Als dann Ende der 70er Jahre auch in der Bundesrepublik der Punk ankam, konnte er Linken nicht nur deshalb attraktiv erscheinen, weil er »wach« machte, wie Diedrich Diederichsen meinte, sondern auch, weil er erneut ein erhebliches Potential an Kreativität von unten freisetzte. Das hat Christof Meueler in seinem Buch »Das ZickZack-Prinzip« über den Hamburger Musikproduzenten Alfred Hilsberg sehr schön gezeigt.

Auch die Aktivistinnen und Aktivisten des Kommunistischen Bundes aus Hamburg wurden durch den Punk im Jahre 1977 hellwach und analysierten ihn als »Faschismus«. Was ist da schiefgelaufen?

Der KB war der Meinung, ein neuer Faschismus stehe vor der Tür. Und dafür nahm man halt empirische Belege, wo man sie finden konnte. So ganz abwegig war die Sache nicht, schließlich hatten sich kurz zuvor auch Rockmusiker, allen voran Eric Clapton, rassistisch geäußert, was ein Motiv für die Gründung von »Rock Against Racism« gewesen war. Aber Punks wegen ein paar provozierender Hakenkreuze am Outfit eine »Verherrlichung des Faschismus« zu attestieren, schoss weit übers Ziel hinaus. In Wirklichkeit hatte man einfach keine Ahnung von dem, was da vor sich ging.

In Ihrem jüngsten Buch zu »68« erteilen Sie bisherigen Interpretationen, die wahlweise von einem Endpunkt oder einem Neubeginn, von einem ultimativen Schlussstrich sprechen, nach dem dann eine blumige Fundamentalliberalisierung oder ein Absturz in den Terrorismus erfolgt sei, eine energische Absage. Warum?

1968 ist lange Zeit nur als Bruch diskutiert worden, was es selbstverständlich auch war. Aber daraus entstanden geschichtspolitisch aufgeladene Vorstellungen wie die, dass mit 1968 die angeblich bleiernen 50er Jahre überwunden wurden oder dass damit der Verfall deutscher Kultur begann. Bei derart konträren Deutungen müssen aus einer gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive Kontinuitäten herausgearbeitet und zu Wandlungstendenzen in Beziehung gesetzt werden. Da kommt man zu dem Ergebnis: Nach 1968 war die Bundesrepublik nicht plötzlich das Paradies auf Erden, und wichtige Umbrüche setzten schon vorher ein, zum Beispiel die Bearbeitung der Nazivergangenheit, die Politisierung der Gesellschaft oder die Liberalisierung der Sexualmoral. Dass und inwieweit derartige Wandlungsprozesse jeweils durch 1968 beschleunigt und radikalisiert wurden, erkennt man erst, wenn der Blick sich nicht auf die Jahre um 1968 verengt.

Sie entscheiden sich dafür, die Ereignisse um 1968 unter dem Begriff der »Jugendrevolte« zu fassen. Warum verwerfen Sie den Begriff der antiautoritären Revolte? Leisten Sie damit nicht einer entpolitisierten Deutung dieser Zeit Vorschub?

Mir ist eine soziologisch beschreibende Kategorie lieber, sie hat nicht dieses Emphatisch-Bekenntnishafte. »Antiautoritäre Revolte« verpasst der Sache einen Stempel, der analytische Schwächen hat und jenen einen Angriffspunkt liefert, die sagen: Und was ist mit Dutschke, Mao, Guevara und all den anderen Führern, denen ihr hinterhergelaufen seid? Das Geschehen ist zu widersprüchlich, die Akteure sind zu vielfältig, um es auf einen solchen einfachen Terminus zu bringen. Noch problematischer ist der Begriff der Studentenbewegung, der die Sache auf ein Elitenphänomen – den akademischen Nachwuchs – und auf die Groß- und Universitätsstädte reduziert. Arbeiterjugendliche, Frauen – von denen damals nur wenige studierten – und die sogenannte Provinz fallen so von vornherein aus dem Bild.

Ulrike Heider, eine kundige linke Aktivistin aus bewegten Frankfurter Tagen, schrieb jüngst, das »Erbe« von 1968 sei immer noch heiß umkämpft. Sie unterschied dabei auf der einen Seite die Verharmloser und auf der anderen Seite die Verteufler von 1968. Wo ordnen Sie sich da mit Ihrem intellektuellen Engagement ein?

Gar nicht, nirgendwo.

Gar nicht, nirgendwo?

Nein. Ich schätze Ulrike Heider sehr, aber wenn Sie mir die Alternativen Pest und Cholera anbieten, dann verzichte ich lieber. Schubladen bringen ohnehin wenig, die Wirklichkeit ist immer komplexer. Zum Beispiel hat Frau Heider eine eigene Position zu bieten, die mir sehr sympathisch ist. Und außerdem denke ich, Ihre Leserinnen und Leser können sich selbst einen Reim machen.