Historisches Scheitern

Schließen wir ’nen kleinen Kompromiss. PCI-Chef Berlinguer (links) und DC-Chef Moro am 3. Mai 1977 in Rom Foto: LaPresse/Gemeinfrei

In einer am 28. September 1973 beginnenden Artikelserie unter den Titeln »Demokratischer Weg und reaktionäre Gewalt« und »Soziale Bündnisse und politische Gruppierungen« schlug Enrico Berlinguer in der Rinascita, der theoretischen Zeitschrift des Partito Comunista Italiano (PCI), der regierenden großbürgerlichen Democrazia Cristiana (DC) eine Zusammenarbeit aller »fortschrittlichen Kräfte« gegen die faschistische Gefahr auf Regierungsebene vor. Der Strategiewechsel erhielt die Bezeichnung Compromesso storico (historischer Kompromiss).

Zum Anlass nahm der Generalsekretär des PCI den faschistischen Militärputsch vom 11. September gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile, dem die DC, wo sie ihn nicht unterstützte, tatenlos zugesehen hatte. »Selbst wenn die Linksparteien und Linkskräfte 51 Prozent der Stimmen im Parlament erringen könnten (...), wäre es völlig illusorisch anzunehmen, dass allein diese Tatsache den Fortbestand einer Regierung der Linksparteien und Linkskräfte garantieren würde«, schlussfolgerte Berlinguer. Eine »demokratische Erneuerung« könne sich nur vollziehen, wenn sich Regierung und Parlament auf eine breite Mehrheit stützten, die stark genug sei, das Land vor einem reaktionären Abenteuer, wie es in Chile stattfand, zu schützen«.

Berlinguer hatte allerdings bereits früher auf eine solche Koalition hingearbeitet und diese als Klassenzusammenarbeit charakterisiert. Im November 1971 hatte er vor dem ZK seiner Partei ausgeführt, man müsse »aus der endemischen Krise der Regierungen des linken Zentrums (DC mit Sozialisten, Sozialdemokraten und Republikanern; G. F.) herauskommen«, eine »Regierung der demokratischen Wende« bilden und »die Überwindung der Klassenschranken anstreben«. Auf dem 13. Parteitag im März 1972, auf dem er Luigi Longo als Generalsekretär ablöste, präzisierte er seine Vorstellungen von einer »demokratischen Wende« als anzustrebende Zusammenarbeit der drei großen »politischen Volkskräfte«: Kommunisten, Sozialisten und Christdemokraten. Gleichzeitig gab die Partei ihre Anti-NATO-Haltung auf und unterstütze den Beitritt Italiens zur EG.

Gestärkt und reformistisch

Nach dem Wahlsieg im Jahr 1976, als der PCI 33,8 Prozent der Wählerstimmen errang, unterbreitete Berlinguer den Vorschlag auch offiziell. Das geschah aus symbolischen Erwägungen in der süditalienischen Stadt Salerno, in der Palmiro Togliatti, der frühere Generalsekretär des PCI, 1944 seine berühmte strategische »Wende« (La Svolta di Salerno) vollzogen hatte und der bürgerlichen Regierung im Kampf gegen den Faschismus beigetreten war. Für die Verhandlungen befanden sich die Kommunisten in einer starken Position. Als zweitstärkste Fraktion belegten sie in der Abgeordnetenkammer 227 Sitze und stellten den Präsidenten, im Senat den Stellvertreter. In der Hälfte der Regionen beteiligte sie sich an den Regierungen. In allen Großstädten von Mailand über Rom bis Neapel hielt die Partei die Mehrheit in den Stadtparlamenten und regierte mit den Sozialisten. In 1.362 von 8.068 Städten stellte sie den Bürgermeister.

Dank des Wahlerfolgs gewann die sozialdemokratische Strömung innerhalb des PCI bestimmenden Einfluss auf die Gestaltung des von Berlinguer vorgeschlagenen Compromesso. Ihre politische und ideologische Grundlage war der sogenannte Eurokommunismus. Während die Kommunistische Partei Spaniens (PCE) unter dem späteren Sozialdemokraten Santiago Carrillo kaum über Deklarationen hinauskam und der französische PCF unter Georges Marchais zunehmend auf Distanz ging, wurde der PCI unter Berlinguer zum Protagonisten dieser Strömung. Unter dem Druck der Eurokommunisten wurden das bürgerliche Staatsmodell, für das lediglich eine »demokratische Transformation« gefordert wurde, sowie die kapitalistische Marktwirtschaft anerkannt. Hinzu kam ein eigenständiger »Weg zum Sozialismus«.

Mittels Reformen sollten nach Vorstellung der italienischen Kommunisten die Privatindustrie gefördert und Reprivatisierungen eingeleitet, das soziale Gefälle zwischen Nord und Süd durch die Belebung der Landwirtschaft und Investitionen behoben werden. Man versprach die Schaffung neuer Arbeitsplätze vor allem für Jugendliche. Es blieb zumeist bei verbalen Bekundungen, die erst durch die Regierung bzw. das Parlament hätten beschlossen und verwirklicht werden müssen, wozu es nie kam. Der PCI stellte keine Forderungen, mit denen die Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen direkt hätten verbessert werden können, sondern fand sich im Gegenteil dazu bereit, rigide Kürzungsmaßnahmen mitzutragen und mäßigend auf den Widerstand der Gewerkschaften einzuwirken. Vom Kampf gegen die großen Monopole und der Begrenzung von deren Macht war keine Rede mehr.

Gramsci kein Gewährsmann

Berlinguer berief sich bei seinem Compromesso storico auf Antonio Gramscis antifaschistische Bündniskonzeption des »Historischen Blocks«. Dabei hatte Gramsci allerdings betont, bei solchen Bündnissen müsse es sich um einen »ausgeglichenen Kompromiss« handeln, bei dem notwendige Zugeständnisse seitens der Kommunistischen Partei »nicht das Wesentliche«, nämlich »die entscheidende Rolle (...), die ökonomischen Aktivitäten der führenden Kraft«, betreffen dürften, worunter er das Ziel der Beseitigung der kapitalistischen Gesellschaft und der Herstellung einer sozialistischen Ordnung verstand.

Zur Abwehr der faschistischen Gefahr in eine bürgerliche Regierung einzutreten entsprach durchaus der politischen Situation der 70er Jahre. Jedoch fehlten konkrete Vereinbarungen, wie der Gefahr Einhalt zu gebieten sei. Etwa mit der Durchsetzung des in der Verfassung festgeschriebenen Verbots der Wiedergründung der Mussolini-Partei in Gestalt des Movimento Sociale Italiano (MSI), der Entfernung von Faschisten aus dem Staatsapparat, insbesondere aus Armee und Geheimdiensten oder einem Verbot der faschistischen Propaganda, wie sie der MSI unter der Losung einer »chilenischen Lösung« für Italien betrieb. Nichts davon geschah.

Verhängnisvoll war Berlinguers Erklärung, die Bündnisverpflichtungen Italiens zu respektieren, und auch noch zu bekunden, die NATO eigne sich unter bestimmten Voraussetzungen als »Schutzschild« eines italienischen Weges zum Sozialismus. Das verschleierte bzw. beförderte das Vorgehen der Gegner des Compromesso – reaktionärer Kreise in den USA und deren italienischer Partner sowie der Geheimdienste und der faschistischen Putschloge Propaganda due. Deren führender Vertreter war der rechte DC-Politiker Giulio Andreotti, den der PCI schließlich im März 1978 als Premier akzeptierte und der das Vorhaben einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten zu Fall brachte.